Похоже на опьянение: принял таблетку – остался без прав

Инспектор ГИБДД попытался привлечь автомобилистку к административной ответственности за пьяное вождение в Москве. Поводом стал акт медосвидетельствования, в котором вместо результата был поставлен прочерк, зато указано, что женщина принимала феназепам. В спорной ситуации помог разобраться суд.

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Как рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобилистки Александр Липатников, его подзащитную 34-летнюю Екатерину Петухову (имя изменено по просьбе героини — «Газета.Ru») инспекторы ГИБДД остановили поздней ночью на Лениногорской улице на востоке Москвы 20 января – женщина возвращалась домой с работы на Infiniti. Тогда в городе проводился один из рейдов ДПС – инспекторы останавливали практически каждый второй автомобиль и проверяли водителей на состояние алкогольного опьянения.

Автомобилистку сначала попросили дунуть в трубочку – результат был нулевой, но инспекторам этого показалось мало, и они повезли ее в медучреждение, где у нее взяли для анализа биологические образцы. Врач обнаружил, что

Петухова принимала феназепам и указал это в акте медосвидетельствования, где приписал, что препарат «вызывает сходное с опьянением состояние», а в графе, где обычно ставится вывод о трезвости или об опьянении водителя, врач поставил прочерк.

При этом врач также отметил расширенные зрачки и вялую реакцию на свет.

«В целом такое «заключение» неприемлемо – нужно было как минимум подумать о том, что делать с таким заключением суду. Тоже в решении ставить прочерк?», — возмутился Липатников.

Получив такие странные результаты, автомобилистка решила сразу же сдать анализы в другой клинике – там также выявили наличие феназепама, однако на этот раз врач указал совершенно четкий вывод – опьянения не обнаружено. Зрачки уже были в норме, а реакция на свет – живой.

Как оказалось, такое решение Петухова приняла совершенно правильно. Так, инспектор ГИБДД посчитал, что и первого акта ему достаточно для возбуждения административного дела по ч.1 ст. 12.8. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»,

что влечет наказание влечет в виде штрафа 30 тыс. руб. и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Несмотря на предъявленный второй акт медосвидетельствования и жалобы с требованием прекратить дело, инспектор отправил материалы в мировой суд. Однако там даже не стали принимать материалы к рассмотрению в силу имеющихся противоречий. В итоге уже в июне ГИБДД прекратила производство по делу (решение имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Я считаю, что после этого приема садиться за руль в целом можно, — заявил Липатников. — В России феназепам разрешен, он не входит в список ограниченных к распространению препаратов и веществ. В инструкции к феназепаму сказано, что следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, но не написано, что «необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта», как, например, написано, в инструкции к принимаемому от аллергии кетотифену.

Однако, чтобы не попадать в подобные неприятные ситуации я советую воздерживаться от вождения, употребив подобные препараты. У феназепама период выведения длится 18 часов, а максимальная концентрация в крови достигается спустя 1-2 часа после приема. Поэтому я рекомендую не рисковать — всегда есть такси».

В свою очередь известный психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал «Газете.Ru», что употребление этого препарата по-разному трактуется врачами при медосвидетельствованиях. При этом в судах чаще всего таких водителей признают нетрезвыми. Дело в том, что сложившегося на законодательном уровне мнения относительно приема феназепама просто не существует.

«То, что в самом первом акте не было окончательной формулировки, говорит о том, что врач сомневался и не нашел клинических признаков опьянения, а также понимал, что препарат был выписан по назначению врача, — сказал Ковун. – Это средство чаще действительно употребляют в лечебных целях, а не для того, чтобы опьянить себя, и врач сомневался правильно.

Но он не смог дать однозначного ответа, поскольку Минздрав до сих пор не дал однозначных рекомендаций относительно того, как действовать в такой ситуации. А в КоАП указано, что употребление психотропных препаратов и наркотических средств водителям запрещено.

И этот запрет является для ГИБДД основанием для того, чтобы передавать дела с обвинительными выводами в суд. Сейчас судья приняла одно решение, но это совершенно не означает, что в другой схожей ситуация решение будет аналогичным».

Ковтун рассказал, что препарат, в случае, если его принимать в дозировке выше терапевтической, вызывает схожий с опьянением эффект, в том числе затормаживается скорость реакции. И управлять автомобиль человеку под воздействием этого препарата не безопасно.

«В инструкции к препарату написано, что его нужно принимать с осторожностью при работе с источниками повышенной опасности и любой врач скажет, что после приема такого лекарства за руль лучше не садиться, — говорит Ковтун. – Но совсем другое дело – лишать за это прав. Кроме того, когда человек уже долгое время пьет такие препараты, у него происходит адаптация и реакция у него не будет отличаться от обычного здорового человека. Сейчас при проведении медосвидетельствований врачи приходят скорее к юридическому выводу: выносят выводы на основании закона. Но с медицинской точки зрения необходимо учитывать все совокупные признаки опьянения».

Между тем адвокат Дмитрий Зацаринский заявил «Газете.Ru», что по данной категории дел ключевым моментом будет являться установлено ли у водителя состояние опьянение или нет. «Если состояние опьянения установлено, то можно лишится водительских прав, а если нет, то о лишении не может быть и речи», — сказал эксперт.