В рубль веры нет: покупатели сметают автомобили

По итогам мая в России было продано 147,5 тысяч машин, что на 22,5 тысячи больше, чем в мае 2017-го. Такие данные в среду привел Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Таким образом, рынок продолжает демонстрировать уверенный двузначный рост. Всего с начала года в стране было продано 692,8 тысяч автомобилей, что на 115,3 тысячи большем, чем за пять месяцев прошлого года (+20%).

В самом АЕБ итоги мая восприняли с удовлетворением.

«В мае российский автомобильный рынок продолжил свое уверенное восстановление с улучшением на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Суммарный прирост объема продаж в первые пять месяцев текущего года находится у отметки в 20% — существенный шаг вперед по сравнению с 5% ростом, показанным в 2017 году.

Этот обнадеживающий тренд отражает позитивную динамику в ритейле в целом и сопровождается устойчивым ростом потребительской уверенности. В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля.

Остается выяснить, окажет ли этот фактор обратный эффект на будущее поведение розничных продаж и до какой степени», — прокомментировал итоги месяца глава Комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.

Лидирующую позицию на рынке традиционно удерживает «АвтоВАЗ». Продажи Lada в мае составили 28,6 тысяч машин, что на 14% выше прошлогоднего результата. Второе и третье место предсказуемо осталось за корейцами, которые сумели еще больше нарастить продажи. У KIA в мае 19,5 тысяч машин, что на 29% выше прошлогоднего результата, а у Hyundai — 15,9 тысяч (+33%). Четвертое место в мае уверенно занял бренд Renault — 12,1 тысяча проданных машин (+11%). Замкнул пятерку лучших Volkswagen — 9 тысяч автомобилей (+27%).

Среди брендов первой десятки лишь замкнувший ее Ford показал в мае отрицательный результат — его продажи упали на 6% до 3,7 тысяч машин.

Среди не попавших в ТОП-10 игроков вновь впечатляющий рост показал Mitsubishi: более 3,5 тысяч машин и 141% роста. Удачным месяц получился для Subaru (+63%), Peugeot (54%) УАЗа (+40%) и Mazda (+43%). Однако всех переплюнула Honda, продажи которой в прошлом году фактически упали до нуля. В мае японцы реализовали 339 машин, что в восемь раз (+727%) выше прошлого года.

Несмотря на впечатляющие цифры, прогресс Honda отнюдь не выдающийся — в апреле продажи бренда подскочили почти в 10 раз.

В минус в прошлом месяце ушел целый ряд компаний, как относящихся к премиуму, так и работающих только в бюджетном сегменте: Audi (-15%), Land Rover (-14%), Datsun (-24%), Ravon (-58%).

Среди моделей самым знаковым событием стали изменения в тройке лидеров продаж. Второе место после бесспорного лидера Kia Rio (почти 8,9 тысяч машин) теперь занимает Lada Granta — почти 8,5 тысяч единиц. У отодвинутой на третью строчку Lada Vesta — почти 7,7 тысяч. Еще в прошлом месяце Vesta опережала Granta, но разрыв стремительно сокращался, и состоявшаяся рокировка в тройке лидеров не стала сюрпризом.

Две оставшиеся строчки в пятерке лидеров заняли модели Hyundai: Solaris (около 6,5 тысяч) и Creta (5,8). Последняя стала самым продаваемым в России кроссовером. В десятке лидеров также оказались исключительно бюджетные модели Volkswagen, KIA, Renault и Lada.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что эффект низкой базы исчерпал себя еще в марте-апреле, поскольку на рубеже I и II кварталов прошлого года как раз и начался рост продаж на российском рынке.

«В мае 2017 года продажи к аналогичному периоду предыдущего 2016 года уже выросли на 14,7%, темпы даже по меркам текущего года высокие, аналогично можно говорить и о числе проданных автомобилей — 124,9 тыс., — сказал Антонов «Газете.Ru». – Эти цифры опять же сопоставимы со среднемесячными продажами 2018 года. Недооценивать позитив представленных данных не стоит. Особенно с учетом того, что

сейчас поддержка рынка со стороны государства, вдвое сократившего финансирование программ стимулирования, уже не играет решающей роли.

По большому счету столь уж большой необходимости в субсидировании по автокредитам уже нет: в мае на рынке ставки по автокредитам продолжили снижаться, не редкостью являются предложения ниже 10%. Доступность кредитов при сохранении программ trade-in во многом остается локомотивом движения рынка новых автомобилей вперед и вверх, что не может не радовать».

Директор по развитию компании РОЛЬФ Владимир Мирошников, напротив, считает, что пока главный фактор роста авторынка — реализация отложенного спроса на автомобили на фоне постепенного повышения цен на них.

«Многие автовладельцы, которые долго откладывали покупку автомобиля, понимают, что завтра она обойдется еще дороже, — сказал Мирошников «Газете.Ru». — В то же время многие бренды предлагают льготные программы кредитования на свои автомобили, что делает покупку более доступной, а с учетом инфляции и продолжающегося роста цен на автомобили — и экономически обоснованной. При этом отложенный спрос реализуется как в массовом, так и в премиальном сегменте. Более скромная динамика премиального сегмента объясняется тем, что сейчас ценовое размежевание между премиальным и массовым сегментом стало более четким. Если несколько лет назад премиальные бренды предлагали свои «входные» модели по доступным ценам, что позволило им расширить свою аудиторию, то теперь часть этих клиентов вновь вынуждена вернуться к массовым брендам».