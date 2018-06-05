В режиме нон-стоп: кому можно ездить по Крымскому мосту

С запуском в эксплуатацию Крымского моста и наступлением летней погоды о путешествии в Крым задумались не только автомобилисты, но и велотуристы. У последних возникли вопросы: а можно ли пересекать 19-километровое сооружение на велосипеде? Автомобилисты же рассуждают, как можно полюбоваться видами с моста и не нарваться на штраф. Кому можно ездить по мосту и с какой скоростью, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Крымского моста, а также участвовавшие в создании сооружения строители.

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Автомобили: до 90 км/час

Правила проезда по Крымскому мосту просты и в целом не отличаются от тех, что нужно соблюдать при передвижении по любому другому мосту в России. Проезд по 19-километровому строению бесплатный. На мосту разрешено движение со скоростью до 90 км/час, при этом на мосту запрещаются обгоны (пункт 11.4 ПДД «Обгон, опережение, встречный разъезд»). Кроме того, на транспортном переходе нельзя делать остановки — такое нарушение, согласно ст. 12.19 КоАП, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Кстати, именно это нарушение стало самым частым из тех, что допускают водители с самого запуска моста 15 мая: по словам сотрудников инфоцентра, несмотря на запрет, многие водители останавливаются, чтобы сделать селфи в арочном пролете или на въезде с Таманского полуострова.

Фоторепортаж: Крымский мост открыт для движения автомобилей __is_photorep_included11752717: 1

Стоит помнить, что в настоящее время здесь разрешен проезд транспортных средств весом до 3,5 тонн. Этом ограничение не затрагивает рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и действует на новом участке федеральной дороги А-290 Новороссийск — Керчь с мая по октябрь текущего года. Водители грузовиков до октября могут пользоваться Керченской паромной переправой.

За соблюдением ПДД на мосту следят видеокамеры. Так, как ранее рассказывали «Газете.Ru» в ФКУ Упрдор «ТАМАНЬ», движение по трассе на Крымском мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением — АСУДД. Система представляет собой интеграцию нескольких подсистем, которые обеспечивают автоматический мониторинг дорожной обстановки, метеоусловий, транспортных потоков, распознавание аварийных ситуаций и других инцидентов.

На трассе установлены 19 камер видеонаблюдения и десять камер системы предотвращения ДТП. Видеоинформация выводится на мониторы в ЦУП.

При этом для информирования водителей на мосту установлены современные дорожные знаки, которые хорошо видны в темное и светлое время суток. На всем протяжении моста стоят более 60 стандартных знаков, указывающих километраж и направление движения.

На велосипеде можно, пешком — нет

Пешеходам ходить по мосту запрещено, предупредили в инфоцентре «Крымского моста». Площадки для остановок и фотографирования на мосту не предусмотрены.

Ответим и на главный вопрос всех обладателей велосипедов: как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Крымского моста, проезд велосипедистов по Крымскому мосту допускается согласно правилам ПДД. Это означает, что велосипедистам, так же как и другим водителям, запрещается остановка. Однако в группе «ВКонтакте», посвященной Крымскому мосту, многие водители уже высказали по этому поводу недовольство. Так, автомобилистка Елена Костина считает, что находиться на мосту на велосипеде опасно.

«Это сейчас машин мало и едут они медленно. Все глазеют. А потом понесется поток под «соточку» — нечего там велосипедам делать. Опасно для всех», — написала она в соцсети.

Велосипедист Евгений Смирнов, напротив, считает, что путешествовать по Крыму на велосипеде — хороший вариант, и поездки по мосту никак не опасается.

«Товарищи, разговоры про вред выхлопов и дистанции в 20 км с привалами — это детский сад, — написал Смирнов.

— 100 км от Керчи до Анапы даже на груженом туристическом велосипеде проезжаются за шесть часов. На легком шоссейнике и благоприятной погоде можно выйти из трех часов.

Без остановок в обоих случаях — шоколад, орехи и вода в велофлягах. Остановка запрещена только на мосту. Нарушал, грешен — но только ради фото. Личный показатель — 330 километров в день и 600 с «копейками» за выходные. Добро пожаловать в 21 век, граждане автолюбители».

В свою очередь, строитель Игорь Иванишин, принимавший участие в возведении Крымского моста, также подтвердил, что проезд по мосту на велосипедах разрешен. «Минтранс пояснил, что запретов для проезда нет, но в то же время велосипедист, как и любое другое транспортное средство, не имеет права совершать остановку на мосту, то есть 19 км крутить педали придется без отдыха, — рассказал Иванишин. — Много пишут про ширину обочины на Крымском мосту, так вот обочина на Крымском мосту составляет 1,25 м, что не дает возможность свободно, не мешая никому парковать автомобиль. Но при этом она вполне широкая для проезда велосипедистов».

Также Иванишин поделился информацией о работе постов ДПС на мосту. По его словам, инспекторы ГИБДД чаще всего проверяют автобусы и микроавтобусы типа «Газель».

«Насчет допуска по весу речи нет, — пишет строитель. — То есть большие автобусы, например, «Неопланы», уже вовсю ездят по мосту. Всего два досмотровых пункта, на въезде с Тамани и на въезде с Керчи. То есть на выездах уже постов нет. Сотрудники вежливые и общительные».

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. Движение по мосту символично открыла колонна грузовой и строительной техники во главе с президентом Владимиром Путиным, который сел за руль «КамАЗа»: глава государства проехал по мосту за 16 минут 45 сек. Мост через Керченский пролив стал самым длинным в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма. Запланированная пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Параллельно строились автомобильная и железнодорожная части. При этом автомобильную часть моста сдали на шесть месяцев раньше намеченного срока.