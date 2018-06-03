«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе

В страшной автокатастрофе в Киргизии погибла обладательница титула «Миссис мира--2018», победительница международного конкурса Miss Universe Beauty — 2018 («Красавица Вселенной — 2018») местная жительница Сания Шакирова. О произошедшем в своем инстаграме сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии «Миссис Мира-2018» кыргызстанка Сания Шакирова ... мама троих детей», — написала Модокматова. Представители правоохранительных органов подтвердили гибель Шакировой.

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДТП произошло 2 июня в 21.10, — сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. — Водитель такси не справился с управлением, машину занесло.

Автомобиль врезался в стену, ограждающую мусульманское кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте.

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Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии».

По данным местных СМИ автомобиль Ravon Nexia принадлежал компании Namba Taxi. На кадрах, сделанных на месте ДТП видно, что от бюджетной иномарки после столкновения с оградой кладбища практически ничего не осталось. Особенно сильно повреждены передняя часть и крыша – возможно, автомобиль после столкновения опрокинулся.

Конкурс красоты «Миссис мира Вьетнам — 2018» (Mrs. World Vietnam 2018) состоялся в апреле этого года. На одной площадке тогда собрались победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Конкурс прошел под патронажем модельера Пьера Кардена. Сания Шакирова победила в номинации «Missis World».

Universebeauty.pro Сания Шакирова

«Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем, — написала подруга погибшей Ассоль Молдокматова. — Она карабкалась и выжила, улыбаясь, устроившись в салоне красоты в Москве... Я пригласила Санию в Париж на показ Вячеслава Зайцева. Она и там освоилась спустя час. На второй день во Франции, она поднялась на Эйфелеву башню. Саниюша поднялась на верхушку и пробыла там три часа, словно чувствовала , что нужно насладиться вдоволь.

Она была заботливой и необычайно лучезарной ...на второй день по возвращению в КР я произнесла: «Саниюш! Ты такая красивая, тебе бы на конкурс «Мисс мира» с твоей красотой». Заранее скинув ее фото на согласование с оргкомитетом мирового конкурса, порадовала результатом, что она принята на конкурс в качестве участницы. За сутки она собралась и улетела.

Сания достойно отстояла честь страны, с гордостью произносила: «Я – кыргызстанка!». Объявили и она была так счастлива неимоверно, что корону не снимала еще долгое время.

Сообщила маме, с которой у нее были особенно близкие отношения. В целом скажу, она так почитала родителей, с таким трепетом относилась и всегда старалась быть рядом. Она прилетела в КР и с радостью делилась впечатлениями о Вьетнаме и победе с прессой. Словно предчувствовала. Неужели это судьба. Искренние соболезнования. Это невосполнимо».

По многочисленным интервью местным СМИ известно, что Шакирова развелась семь лет назад и осталась одна с тремя детьми на руках. Она с детства была постоянной участницей различных конкурсов красоты, с 14 лет начала заниматься маникюром. Когда ей исполнилось 17, она переехала на заработки в Москву с матерью. После тяжелого развода Шакирова устроилась работать в салон телеведущей Ксении Бородиной.

«Я делала маникюр Ольге Бузовой, Маше Малиновской, Аврааму Руссо. Самой требовательной была Малиновская. Она могла похвалить свежий маникюр, выйти к ресепшену и вдруг осознать, что цвет ей не нравится. Я крашу ногти заново: «Ой, нет, Санюш, прежний лучше был».

Вот такая она… У Ольги Бузовой характер хороший, но она ни минуты не сидит на месте — вертится, крутится. На оплату я не жаловалась. Через год купила в Кара-Балте трехкомнатную квартиру и машину», — рассказывала Шакирова в интервью местному изданию Sputnik.

За победу в конкурсе во Вьетнаме Шикировой предложили годовой контракт в качестве возрастной модели и вручили путевку в Венецию, а также сертификат на приобретение автомобиля на сумму $15 тыс.

«Думаю, я покорила жюри именно кыргызским платьем. Стоя на сцене, молилась только об одном: «Хоть бы не опозориться!»

Титул самой красивой мисс достался россиянке, а «Миссис мира» стала я. Я твердо решила для себя, что не буду стареть.

Правильно питаюсь, хожу в тренажерный зал, поэтому через пять лет останусь такой же молодой», — рассказывала она.

Пока полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, операционный директор Namba Taxi Ксения Тимофеева уже заявила в СМИ, что автомобиль, в котором погибла Шакирова, возможно, был угнан.

«Из Бишкека машина Namba Taxi выехала еще утром 2 июня. Водитель провел в дороге много времени и решил переночевать у близких в одном из сел Иссык-Кульской области. На момент аварии автомобиль не находился на линии, предположительно, его украли или кто-то из близких нашего водителя без спроса взял машину», — сказала Тимофеева.