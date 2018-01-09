Украинскую модель парализовало после аварии

Известную украинскую модель Елизавету Кузьменко парализовало после страшной автомобильной аварии, в которую 23-летняя девушка попала вместе с компанией друзей сразу после празднования Нового года в Лос-Анджелесе. После многочисленных операций врачи не смогли помочь девушке — ее парализовало ниже шеи. Кроме того, пока неизвестно, сможет ли она самостоятельно дышать. Об этом в своем фейсбуке сообщила блогер Божена Рынска.

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Елизавета Кузьменко вместе с подругами приехала в Лос-Анджелес отдохнуть и заодно поискать в США работу. В аварию они попали, возвращаясь с одной из новогодних вечеринок в ночь с 31 на 1 января. Компания девушек и продюсер с российским корнями Юджин Ефуши вызвали такси через приложение Uber. Приехал автомобиль Toyota Prius, компания отправилась по домам. Но, как сообщили друзья девушки в соцсетях,

в автомобиль такси врезался пьяный водитель на Mercedes, который на высокой скорости ехал по противоположной полосе.

Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в такси. От сильнейшего удара Toyota Prius превратилось в груду металла, а внедорожник Mercedes перевернулся на крышу. Однако его водитель смог выбраться и попытался сбежать с места ДТП, но его задержали свидетели аварии.

Всех пассажиров такси доставили в больницу без сознания в критическом состоянии. Пострадал и сам таксист, но, судя по сообщениям СМИ, не так серьезно, как его пассажиры. Во вторник, 9 января, Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике, ранее были проведены операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но нервные связи в районе шестого и седьмого позвонков восстановить не удалось. Перед операцией девушка вышла из комы.

«Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама. 38 кг веса, успешная модель, бедная малышка, — написала Рынска.

— Также непонятно, сможет ли выйти из комы Юджин Ефуши, продюсер, который тоже был в машине. Удивительный парень, нейрофизиолог потомственный, работал в Лос-Анджелесе по специальности. Потом стал продюсером, добился успеха».

У Натальи Кордано после ДТП откачали жидкость из черепа. У нее большой отек головы, пострадал глаз. Сломаны ребра, верхняя часть позвоночника повреждена, рваная рана внизу живота, перелом тазовой кости. Инга Шевченко получила травму головы, у нее произошло кровоизлияние в мозг.

Родители девушек собираются приехать в США, но у них пока нет виз, а у матери Кузьменко нет даже загранпаспорта. Она надеется получить его через неделю, а чиновники со стороны США обещают оформить и документы за короткий срок. Тем временем друзья пострадавших собирают деньги на билеты и лечение по знакомым и в соцсетях.

Виновником ДТП оказался 37-летний выходец из Мексики — оказалось, что пьяный мужчина пытался скрыться от полиции после того, как уже врезался в один из автомобилей в Голливуде.

Модель Елизавета Кузьменко родилась в 1994 году в Чернигове, девушка учится в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Она известна своими провокационными фотосессиями, в которых часто позировала полуобнаженной.

Напомним, что в августе 2017 года бывшая депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. Авария произошла на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. По предварительным данным, Бережная находилась в автомобиле со своей восьмилетней дочерью и водителем, который, судя по всему, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с серпантина. После падения с высоты экс-парламентарий и водитель погибли на месте, дочь Бережной при этом получила лишь незначительные травмы — сообщается, что девочка находилась на заднем сиденье автомобиля в автокресле и была пристегнута ремнем безопасности.

Бережная была депутатом Верховной рады от «Партии регионов» шестого (2007–2012) и седьмого (2012–2014) созывов и входила в комитет по вопросам правосудия. В числе прочего она запомнилась тем, что критиковала политический режим на Украине и выступала против разрыва культурных связей Украины с Россией. Неоднократно принимала участие в политических ток-шоу на российском телевидении, где негативно высказывалась о действиях президента Украины Петра Порошенко и введении безвизового режима Украины с Европейским союзом.