Мифы и реальность: как изменится жизнь автомобилистов

C 1 июня 2018 года вступили в силу важные для автомобилистов законы и постановления правительства. Большинство из них призвано упросить водителям жизнь, но к некоторым придется привыкать и заранее изучить подводные камни.

ОСАГО и Европротокол

Дмитрий Серебряков/ТАСС

После корректировки положений пункта 2.6.1 ПДД, которые регламентируют поведение автомобилистов в случае ДТП без пострадавших, оформить аварию самостоятельно станет проще: лимит выплат по Европротоколу для регионов с 50 тыс. руб. подняли до 100 тыс. руб. (для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербург и Ленобласти лимит в 400 тыс. руб. не изменится). Это нововведение связано со вступлением в силу изменений в закон об ОСАГО с 1 июня.

При этом оформить Европротокол теперь можно даже если участники автоаварии не нашли согласия в вопросах о том, кто истинный его виновник, а также в описании обстоятельств произошедшего — главное подробно указать все противоречия на бланке извещения о ДТП.

Реклама

А чтобы страховая компания согласилась произвести выплату, необходимо зафиксировать все обстоятельства ДТП с помощью технических средств контроля. Так, согласно пояснительной записке к постановлению, «предусматривается возможность использования программного обеспечения для мобильных устройств, обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП, передачу зафиксированных данных в автоматизированную информационную систему обязательного страхования». Имеются ввиду, например, различные приложения для оформления мелких аварий, а также глобальная навигационная спутниковая система — ГЛОСНАСС. Но на самом деле с этим нововведением не все так гладко — как признаются источники «Газеты.Ru» в сфере страхования, адекватного приложения для оформления аварий так и не создано.

И если согласия между участниками нет, они советуют оформлять ДТП при помощи инспекторов ГИБДД — в противном случае страховщики имеют все возможности придраться к оформлению и отказать в выплате возмещения.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также советовали в случае отсутствия технической возможности зафиксировать разногласия обращаться в ГИБДД.

Голубая и желтая разметка: пока в ГОСТе, но не в ПДД

В утвержденном Росстандартом ГОСТе появилась желтая и синяя разметка, которая может появиться на российских дорогах в дополнение к привычной разметке белого цвета. Желтый цвет будет обозначать зоны, где нельзя совершать обгоны или выезжать на встречную полосу. А синим предполагается рисовать полосы движения на перекрестках и размечать места для парковки.

Также в ГОСТе прописаны и другие виды разметки: «вафельница», которая предупреждает о запрете остановки на загруженном перекрестке, места зарядки электромобилей, стрелка для разворота и два новых типа пешеходных переходов. Однако утверждение ГОСТа еще не означает, что появление новой разметки стоит ждать в самое ближайшее время — сначала должны пройти все процедуры согласований, а правила пользования разметкой должны закрепить в ПДД.

Автобусы не пустят в города из-за ЧМ

Начали действовать ограничения для въезда автобусов в города, где пройдут этапы Чемпионата мира по футболу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 9 мая 2017 года №202.

Так, с 1 июня по 17 июля будет действовать запрет на въезд автобусов на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи. А в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске аналогичный запрет будет действовать с 1 по 30 июня.

Ограничение не коснется лишь автобусов, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и междугородним маршрутам, автобусам, оснащенных системой «ГЛОНАСС», а также автобусам, на которые оформлено разрешение в МВД.

Меняется схема движения транспорта в период мундиаля

ЦОДД

С 1 июня по 15 июля в связи с проведением в Москве матчей Чемпионата мира по футболу вокруг «Лужников» изменят схему движения, сообщили в столичном Дептрансе. Односторонними станут участки переулка Хользунова, улиц Малой Пироговской, Усачева и Лужники. Двустороннее движение организуют на участках 2-й и 3-й Фрунзенской улиц, 2-го переулка Тружеников и на дублере Фрунзенской набережной. Полностью двусторонними сделают переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.

В дни матчей и за день до их проведения закроют проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда № 2309. В эти же дни запретят выезжать в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал.

По улице Лужники и Лужнецкой набережной движение транспорта запретят на все время проведения ЧМ-2018. Также закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную.

Горожане, которые живут в районе спорткомплекса «Лужники», к своим домам смогут подъезжать без препятствий. Для этого нужно получить специальный пропуск в префектуре Центрального округа.

К перекрытиям в центре стоит готовиться и жителям всех других городов, которые принимают этапы чемпионата мира по футболу.

Новый знак к чемпионату мира

В России перед Чемпионатом мира по футболу появился новый дорожный знак, который запрещает движение пассажирских автобусов. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства. Новый знак будут применять в городах, которые принимают чемпионат мира. На круглом запрещающем знаке будет изображен автобус. Он не затронет регулярные рейсы пассажирских автобусов внутри городов. Его зона действия распространится от места установки до перекрестка, а в случае его отсутствия — до конца населенного пункта. Знак будет висеть на въездах в города до окончания чемпионата 17 июля.

Знак «Шипы», водители-иностранцы: кто и что напутал

Между тем ряд ведущих СМИ сообщили о том, что с 1 июня 2018 года потеряли право осуществлять профессиональную деятельность в России все водители-иностранцы, которые не сдали в ГИБДД экзамен и не получили права российского образца. Однако в Госавтоинспекции в беседе с «Газете.Ru» разъяснили, что этот запрет вступил в силу еще с 1 июня 2017 года. Он обязывает всех иностранцев, которые работают водителями, иметь российские национальные водительские удостоверения. При отсутствии таковых нарушителю грозит штраф в 50 тыс. рублей. При этом нарушителем в данном случае считается не сам водитель, а его работодатель, который и обязан контролировать исполнение данного запрета. Позже в России разрешили работать по водительским удостоверениям тех стран, где русский язык имеет статус государственного.

Кроме того, СМИ сообщали, что именно с 1 июня 2018 года будет отменена обязанность для автомобилистов клеить на автомобили знак «Шипы», если на машине установлена зимняя резина. Но, как уточнил в беседе с «Газетой.Ru» начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, соответствующее решение будет принято не раньше, чем через месяц — после этого необходимость клеить знак «Ш» будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.