Без шипов и инспекторов: все о новых изменениях в ПДД

В МВД подготовили очередные изменения в правила дорожного движения. Согласно опубликованным на сайте правовой информации документам, изменения в том числе касаются порядка оформления мелких ДТП без пострадавших без участия инспекторов ГИБДД.

Реклама

Знак шипы не нужен

Одним из наиболее волнующих изменений, судя по бурным обсуждениям в СМИ и соцсетях стали изменения, которые вносятся в п.8 «Основных положений по допуску транспортных средств»: МВД предложило отменить обязательство водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной.

«В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое), — говорится в документе. — Таким образом, установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

Между тем, уже год как за езду на шипованных покрышках без наклейки «Шипы» на автомобиле водители платят штраф 500 рублей: соответствующие поправки в ПДД и КоАП вступили в силу 4 апреля 2017 года.

Опознавательный знак призывает держать дистанцию в два раза больше и предупреждает о коротком тормозном пути и возможном выбросе гравия из-под колес. «Смысл этого знака в информировании водителей, которые едут сзади, что на автомобиле установлены шипованные шины», — рассказывали «Газете.Ru» в ГИБДД. В ведомстве также уточняли, что выписка штрафа или же предупреждения остается на усмотрении инспектора ГИБДД.

Ведущие автомобильные эксперты в беседе с «Газетой.Ru» отмену знака «Ш» поддержали.

Так, автомобильный эксперт, юрист Катерина Соловьева заявила, что ей, как водителю, не понятно, какое значение имеет тормозной путь впереди идущего транспортного средства, если обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади.

«Потому что в любом случае, водитель мгновенно не может остановиться, и безопасная дистанция от тормозного пути с шипами и без шипов особо не отличается. Поэтому практического смысла особо у знака «Ш» нет», — сказала Соловьева.

Оформить ДТП самостоятельно станет проще

Согласно пояснительной записке, будет проведена корректировка положений пункта 2.6.1 ПДД, которые регламентируют поведение автомобилистов в случае ДТП без пострадавших. В настоящее время он звучит в следующей редакции:

«Если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств».

Теперь же «предусматривается возможность использования программного обеспечения для мобильных устройств, обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП,

передачу зафиксированных данных в автоматизированную информационную систему обязательного страхования (для получения по Европротоколу страхового возмещения в пределах 400 тыс. руб.)». Тут имеются ввиду, например, различные приложения для оформления мелких аварий, а также глобальная навигационная спутниковая система – ГЛОСНАСС.

При этом независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств ДТП, страховое возмещение в рамках Европротокола будет осуществляться в пределах 100 тыс. руб. – сейчас установлен лимит 50 тыс. руб. Это нововведение связано со вступлением в силу изменений в закон об ОСАГО с 1 июня.

Для инвалидов станет больше мест для парковки

Документ вносит также изменения в закон «О социальной защите инвалидов», согласно которому на каждой стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов/детей-инвалидов.

При этом на транспортные средства инвалидов III группы, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов не будет распространяться действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца»). Помимо этого, в проекте постановления уточнено понятие «Пешеход», согласно которому к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимые в движение двигателем.