«Значимое событие»: рейтинг Крымского моста выше, чем у Путина

ВЦИОМ опубликовал результаты социологического опроса, об отношении россиян к открытию Крымского моста, которое состоялось 15 мая в присутствии Владимира Путина.

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Оказалось, что 97% взрослых респондентов слышали об открытии Крымского моста, при этом 67% из них сами искали информацию об этом событии. Особенно много интересующихся оказалось среди людей старшего возраста — подавляющее большинство граждан в возрасте 45-59 и старше 60 лет интересовались открытием моста. А вот среди молодых респондентов таких оказалось меньше половины.

Согласно результатам опроса, большинство россиян, 92% отнеслись к событию положительно, еще 6% безразлично, по 1% опрошенных отнеслись к открытию моста отрицательно или не смогли сформулировать свою позицию.

В целом 73% опрошенных считают открытие моста через Керченский пролив важным в масштабах страны. Степень важности стремительно увеличивается с возрастом респондентов — чем старше опрошенные, тем более важным событием в масштабе страны кажется им открытие моста. Иного мнения придерживаются 23% граждан: по их оценкам открытие моста скорее затрагивает только жителей юга России.

Лишь 1% граждан считает открытие моста неважным событием, еще 3% затруднились с ответом.

Осуществить автомобильную поездку по Крымскому мосту в ближайший год потенциально готовы 23% участников опроса. Впрочем, скорее всего, здесь многие опрошенные выдали желаемое за действительное.

Трудно предположить, что четверть россиян, а это около 35 млн человек поедут, в Крым в ближайший год — так, за 2017 год Крым посетили лишь 5,4 млн туристов и ждать семикратного роста турпотока не приходится.

Ранее методом опроса мосту через Керченский пролив выбирали название. Процедуру голосования запустил Минтранс 16 ноября 2017 года. Победу одержал вариант «Крымский мост», Второе место, согласно результатам, заняло название «Керченский мост». За ним, на третьем месте, оказался вариант «Мост воссоединения».

Изначально ведомством было предложено пять названий: «Крымский», «Керченский», «Тузлинский», «Мост Дружбы» и «Мост Воссоединения». Однако на сайте голосования также была предусмотрена графа «свой вариант».

В итоге в лучшую десятку, согласно результатам опроса, попали варианты пользователей «Таврический мост», «Российский мост», «Мост свободы» и «Мост единства».

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. Президент России Владимир Путин за 16 минут 45 секунд проехал по мосту за рулем «КамАЗа» во главе колонны строительной техники. Автомобильное движение было запущено 16 мая в 5:30, именно тогда по мосту проехали первые машины. Вместе с ними по мосту также проехали велосипедисты. Замыкали колонны несколько сотен мотоциклистов из клуба «Ночные волки», а также водители на квадроциклах.

Стоит отметить, что мост через Керченский пролив, соединяет Крым и Краснодарский край, и является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, а высота — 35 метров.

Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.

Еще в начале года о досрочном открытии моста не было известно. В послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин сенсационно сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев, а не в декабре. Через несколько недель, 14 марта президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями, дав понять, что приедет на церемонию открытия. В конце апреля заказчик подписал акт приемки моста у генподрядчика.