«Родители все решат»: вместо водителя сел пассажир

Дорогомиловский суд Москвы 23 мая приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова. Он признан виновным в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб байкер Аркадий Дымов. Судья Антон Толстой вынес приговор по достаточно «редкой» в российском правосудии ч. 2 ст. 268 УК «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дело в том, что в момент аварии Смелов даже не был за рулем иномарки, сбившей мотоциклиста, но пытался выхватить руль у водителя, который в результате и совершил роковое ДТП.

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Как заявил «Газете.Ru» адвокат Смелова Дмитрий Рощин, возможно, что его подзащитный не будет обжаловать приговор.

«Мы недовольны решением суда, поскольку Смелов изначально отрицал свою вину и был пассажиром автомобиля, а не водителем. Он считает, что его необоснованно осудили. А водителя автомобиля Юлию Дубовцеву освободили от ответственности.

Для того, чтобы узнать будем ли мы обжаловать приговор, мне нужно услышать мнение Аркадия, а для этого необходимо с ним встретиться. Проблема в том, что он сейчас находится в СИЗО, где очень плохие условия содержания и, если мы сейчас будем обжаловать, то он там продолжит сидеть. А если не будем обжаловать, его отправят в колонию-поселение, там условия содержания лучше. Поэтому мне необходимо с ним проконсультироваться».

Адвокат добавил, что ранее Дубовцева, проходившая по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) была освобождена из-под домашнего ареста, несмотря на то, что

большинство свидетелей ДТП, в том числе и друзья погибшего байкера, не подтвердили вмешательство Смелова в управление автомобиля и возложили вину в аварии на нее.

Отец погибшего байкера Аркадий Дымов-старший глубоко убежден, что два года по статье, которая предусматривала до четырех лет колонии, Смелов получил благодаря резонансу дела.

«Исход дела мог быть еще хуже. Суд дал два года благодаря байкерам, которые поддержали, благодаря телевидению, журналистам, это ни в коем случае не заслуга каких-то адвокатов. Я в этом глубоко убежден. Не могу сказать, доволен ли я решением: cчитаю несправедливым, что потерял единственного сына», — рассказал «Газете.Ru» Дымов.

По словам отца байкера, вынесение приговора постоянно откладывалось. Он убежден, что могло быть сделано специально, чтобы подвести вынесение вердикта к концу мая.

«С 25 мая вступает в силу указ президента о запрете массовых мероприятий в городах, где будет проводится чемпионат мира по футболу. Поэтому любое протестное выступление мотоциклистов, в случае несогласия с приговором, было бы жестко пресечено», — отметил он.

Отец погибшего признался «Газете.Ru», что много раз неизвестные предлагали ему деньги.

«Когда мы везли Аркашу из морга, позвонил отец Дубовцевой. Он приносил соболезнования и просил простить дочь. Денег не предлагал. Я бы их и не взял, это все равно, что отец продал собственного сына. Потом ко мне несколько раз приезжали неизвестные, не говорили от кого и предлагали деньги.

Я не взял, а они сказали, что тогда мы отдадим их тем, кто возьмет, - рассказал Дымов.

– Я считаю, что у этих людей нет ни чести ни совести. Кто мешал Смелову и Дубовцевой не убегать, а помочь? Это проявление воспитания безнаказанности у мажоров. Уедем и родители все решат».

Напомним, резонансное ДТП, в котором погиб руководитель мотодвижения MADI moto Аркадий Дымов, произошло около часу ночи 26 июня 2017 года на Кутузовском проспекте.

Байкер на своем мотоцикле Yamaha R1 следовал в направлении центра. Во встречном направлении ехал белый Mercedes-Benz ML, в котором находился его владелец 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов со своей подругой Юлией Дубовцевой. По сообщениям очевидцев, за рулем находилась именно девушка.

Внезапно водитель иномарки вылетел на встречку.

«Mercedes на большой скорости срезал мотоцикл и отправил его в «свободный полет» по проезжей части, — рассказывал после ДТП «Газете.Ru» член сообщества «МотоМосква» Дмитрий Беляев. — Они остановились, парень пересел за руль Mercedes и дал по газам, а девушка пересела в другую машину и скрылась. Далеко «мажор» не уехал, сотрудники полиции нашли его снесшим остановку и ушедшим в лесополосу примерно в двух километрах от места ДТП».

По словам байкеров, Смелов находился в неадекватном состоянии. Он вышел из автомобиля без верхней одежды и кричал, что ему холодно.

Сотрудники ГИБДД несколько раз попросили его подуть в прибор для проведения медосвидетельствования, однако водитель постоянно дул мимо, вдыхал воздух в себя или плевался. В итоге, однако, прибор все-таки смог установить, что в выдыхаемом воздухе содержались 0,39 промилле алкоголя.

Мотоциклист Дымов после ДТП был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб сердца, легкого, разрыв селезенки, печени, закрытый перелом правой кисти, ушибы правой коленки, бедра. Спасти его не удалось.

Друзья Дымова на следующий день собрались у стен МГИМО с требованием провести объективное расследование инцидента и наказать виновных.

После аварии полиция задержала «мажора», однако он заявил, что за рулем в момент столкновения находилась девушка, поэтому вскоре его отпустили. Сама Дубовцева первое время вину отрицала, а потом явилась в полицию и заявила, что после резонанса, который приобрело дело, решила во всем признаться. Несмотря на это, вечером в среду, 28 июня 2017 года, полицейские задержали Смелова повторно.

По данным СМИ, родители Аркадия Смелова и Юлии Дубовцевой владеют крупным бизнесом. Родственники девушки якобы занимаются продажей нефтепродуктов, а родители Смелова ведут продуктовый бизнес.