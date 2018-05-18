Куратор «Платона» доехал до правительства

Смену Соколова на его первого зама трудно назвать сюрпризом. Еще за несколько дней до утверждения членов правительства «Известия» со ссылкой на свои источники в транспортной отрасли сообщали, что этот вопрос уже фактически решен — именно кандидатуру 44-летнего Дитриха Дмитрий Медведев внес в администрацию президента РФ.

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«По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, он пришел на работу в Минтранс осенью 2015 года уже в качестве потенциального сменщика министра Максима Соколова, работой которого на тот момент были очень недовольны из-за возникшей проблемы с прекращением железнодорожного пригородного сообщения. Эта ситуация тогда вызвала жесткую критику главы государства», — отмечало издание.

Перед назначением замминистра Дитрих успел несколько месяцев поработать главой Ространснадзора. В Минтранс он пришел на место Олега Белозерова, которого, в свою очередь. назначили главой РЖД.

В ранге первого замминистра Дитрих курировал дорожную сферу, а также внедрение системы сбора платы с грузовиков за проезд по федеральным трасса («Платон»). Учитывая негативный фон, сложившийся при запуске системы, массовые акции протеста и общее недовольство перевозчиков, Дитриху приходилось постоянно выступать с разъяснениями и вести диалог с участниками отрасли.

Что касается Максима Соколова, который возглавлял министерство с мая 2012 года, то его позиции серьезно пошатнули несколько громких скандалов в транспортной сфере.

В конце сентября прошлого года Путин официально объявил ему дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия из-за ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа» — массовые задержки рейсов у внезапно обанкротившегося перевозчика сделали заложниками на заграничных курортах десятки тысяч россиян.

Для решения кризиса тогда созвали специальное совещание с участием президента. «Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — заявил Путин Соколову на специальном совещании, посвященном возникшей ситуации с авиаперевозчиком.

Тогда же президент заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли, и поручил представить предложения по урегулированию ситуации в сфере транспорта. «Россия должна выработать нормальное и эффективное правовое регулирование в авиаотрасли», — отмечал Путин.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Юрий Трутнев предложил Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на главу Росавиации Александра Нерадько и Максима Соколова за недофинансирование аэропортов Дальнего Востока.

На этом фоне «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил о грядущей отставке министра. Якобы вопрос о не включении его в состав нового правительства «уже практически решен».

Между тем, 6 мая, накануне отставки правительства, Владимир Путин снял с него наложенное в сентябре взыскание. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Что касается нового министра, то Евгений Дитрих родился в 1973 году. В 1996 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт (ныне — НИЯУ «МИФИ»), в 1999 — Высшую школу приватизации и предпринимательства в Москве. С 1995 по 2004 год работал в Государственном комитете РФ по управлению имуществом (в 1997 году комитет преобразован в Министерство имущественных отношений, ныне — Росимущество). Занимал в ведомстве посты советника, начальника отдела, заместителя руководителя департамента, руководителя департамента. В 2004 году являлся заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений и экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ.

С 31 декабря 2004-го по январь 2012-го годов — заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (руководителями Росавтодора в этот период последовательно были Олег Белозеров и Анатолий Чабунин). Далее работал в аппарате правительства РФ, был заместителем директора правительственного Департамента промышленности и инфраструктуры.