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Куратор «Платона» доехал до правительства

Новым министром транспорта стал Евгений Дитрих

Дмитрий Медведев представил президенту новый состав Правительства России. Новым министром транспорта вместо Максима Соколова назначен его первый зам Евгений Дитрих. Уже во время прихода на работу в Минтранс он рассматривался одним из главных претендентов на место Соколова, которого в то время жестко критиковало руководство страны. Однако незадолго до отставки Владимир Путин снял с него дисциплинарное взыскание.

Смену Соколова на его первого зама трудно назвать сюрпризом. Еще за несколько дней до утверждения членов правительства «Известия» со ссылкой на свои источники в транспортной отрасли сообщали, что этот вопрос уже фактически решен — именно кандидатуру 44-летнего Дитриха Дмитрий Медведев внес в администрацию президента РФ.

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«По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, он пришел на работу в Минтранс осенью 2015 года уже в качестве потенциального сменщика министра Максима Соколова, работой которого на тот момент были очень недовольны из-за возникшей проблемы с прекращением железнодорожного пригородного сообщения. Эта ситуация тогда вызвала жесткую критику главы государства», — отмечало издание.

Перед назначением замминистра Дитрих успел несколько месяцев поработать главой Ространснадзора. В Минтранс он пришел на место Олега Белозерова, которого, в свою очередь. назначили главой РЖД.

В ранге первого замминистра Дитрих курировал дорожную сферу, а также внедрение системы сбора платы с грузовиков за проезд по федеральным трасса («Платон»). Учитывая негативный фон, сложившийся при запуске системы, массовые акции протеста и общее недовольство перевозчиков, Дитриху приходилось постоянно выступать с разъяснениями и вести диалог с участниками отрасли.

Что касается Максима Соколова, который возглавлял министерство с мая 2012 года, то его позиции серьезно пошатнули несколько громких скандалов в транспортной сфере.

В конце сентября прошлого года Путин официально объявил ему дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия из-за ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа» — массовые задержки рейсов у внезапно обанкротившегося перевозчика сделали заложниками на заграничных курортах десятки тысяч россиян.

Для решения кризиса тогда созвали специальное совещание с участием президента. «Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — заявил Путин Соколову на специальном совещании, посвященном возникшей ситуации с авиаперевозчиком.

Тогда же президент заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли, и поручил представить предложения по урегулированию ситуации в сфере транспорта. «Россия должна выработать нормальное и эффективное правовое регулирование в авиаотрасли», — отмечал Путин.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Юрий Трутнев предложил Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на главу Росавиации Александра Нерадько и Максима Соколова за недофинансирование аэропортов Дальнего Востока.

На этом фоне «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил о грядущей отставке министра. Якобы вопрос о не включении его в состав нового правительства «уже практически решен».

Между тем, 6 мая, накануне отставки правительства, Владимир Путин снял с него наложенное в сентябре взыскание. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Что касается нового министра, то Евгений Дитрих родился в 1973 году. В 1996 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт (ныне — НИЯУ «МИФИ»), в 1999 — Высшую школу приватизации и предпринимательства в Москве. С 1995 по 2004 год работал в Государственном комитете РФ по управлению имуществом (в 1997 году комитет преобразован в Министерство имущественных отношений, ныне — Росимущество). Занимал в ведомстве посты советника, начальника отдела, заместителя руководителя департамента, руководителя департамента. В 2004 году являлся заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений и экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли РФ.

С 31 декабря 2004-го по январь 2012-го годов — заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (руководителями Росавтодора в этот период последовательно были Олег Белозеров и Анатолий Чабунин). Далее работал в аппарате правительства РФ, был заместителем директора правительственного Департамента промышленности и инфраструктуры.