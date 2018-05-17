За Крымский мост: СК завел дело на журналиста США

Следственный комитет ожидаемо жестко отреагировал на статью американского журналиста Тома Рогана. Скандальная публикация, призывающая атаковать Крымский мост, стала поводом для возбуждения уголовного дела.

«15 мая 2018 года в Российской Федерации было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крымский и Таманский полуострова. Это событие широко освещалось средствами массовой информации, в том числе иностранными масс-медиа. В частности, гражданин США Том Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием «Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), которая также была размещена на веб-сайте издания еженедельного журнала «Washington Examiner», призывающую Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов, — говорится в официальном сообщении Следственного комитета. —

Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации

и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ».

По данной статье УК, а точнее ее первому пункту, американцу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана», — отметили в ведомстве, дав понять, что количество фигурантов дела в ближайшее время может возрасти.

Ранее материал Рогана подвергли резкой критике в посольстве России в США.

«15 мая издание The Washington Examiner опубликовало провокационную статью Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику», — говорится в заявлении российской дипмиссии 16 мая. В посольстве подчеркнули, что «свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей».

«Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией», — добавили в дипмиссии.

В том же заявлении дипломаты фактически анонсировали уголовное преследование Рогана.

«Российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма», — отмечалось в заявлении.

Незадолго до заявления Следственного комитета России скандальную статью в четверг был вынужден прокомментировать и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это можно оценивать как безумие, я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе, Соединенных Штатов Америки», — отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что в своем материале Роган рассуждает, что удар по мосту могли бы нанести ВВС Украины. По его мнению, у вооруженных сил страны есть средства, позволяющие сделать объект хотя бы временно непригодным для использования. Автор уверен, что подобные действия позволят достичь Украине сразу нескольких целей, в том числе пропагандистских. В статье также содержится резкая критика в адрес Владимира Путина, которому Роган предъявляет ряд серьезных, но бездоказательных обвинений, а также критикуются высокие затраты на строительство моста.

Мост в Крым был открыт 15 мая. Торжественная церемония прошла с участием главы государства, который проехал по мосту за рулем «КамАЗа» во главе колонны грузовиков.