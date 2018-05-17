«Судебный конвейер»: как доказать, что не попадал в ДТП

К году лишения водительских прав приговорил столичного автомобилиста районный суд за оставление места ДТП, в которое водитель даже не попадал: на то, чтобы оспорить странное решение, у Романа Васина (имя изменено по просьбе автомобилиста — «Газета.Ru») ушло более трех месяцев. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат водителя Александр Липатников, запутанная история с его подзащитным произошла ночью 16 сентября 2017 года. Около полуночи он на своем кроссовере Lexus RX200t припарковался во дворе собственного дома в городе Лобня на улице Калинина.

Никаких эксцессов, как утверждает Липаников, не произошло, мужчина зашел в свой подъезд, а утром как обычно уехал на работу на неповрежденном автомобиле.

Но вскоре Васин получил повестку в суд. В его отношении возбудили административное дело по ч.2 ст. 12.27 КоАП России — «Оставление водителем места ДТП», что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Оказалось, что утром 17 сентября другая автомобилистка, подойдя к своему Kia Rio, обнаружила, что у нее поврежден задний бампер и заднее левое крыло — машина была припаркована во дворе с 19.00 часов 15 сентября у подъезда №1.

Женщина вызвала ГИБДД. Приехавшие полицейские осмотрели повреждения и местность: машины, на которой могли бы остаться характерные следы повреждений, не обнаружилось, и все отправились в комнатку консьержки. Автовладелица не видела момент ДТП, но предложила посмотреть запись с видеокамеры на домофоне.

«Камера все это время крупным планом снимала лишь то, как люди заходят и выходят из подъезда, — рассказал Липатников. – Мой клиент живет как раз в первом подъезде, и в объектив попало и его лицо, но ничего больше.

Запись подтверждала, что он просто зашел к себе домой».

Однако по необъяснимым причинам инспекторам ГИБДД показалось достаточно именно этой видеозаписи, чтобы в протоколе указать, что именно Васин на своем Lexus повредил чужой автомобиль, а после, видимо, спокойно припарковавшись у дома, ушел домой.

«Свидетелем» того, как черный Lexus таранит Kia Rio, записали консьержку на основании того, что она посмотрела видеозапись, на которой якобы все это и было показано.

«Был проведен осмотр транспортного средства, который показал, что у автомобиля имеются повреждения заднего бампера, которые были получены задолго до этого происшествия, — рассказал Липатников. — В итоге в суд ушли протокол, показания потерпевшей и свидетельницы и акт осмотра ТО».

На суде Васин и его адвокат заявили, что автомобилист места ДТП не покидал, поскольку просто в него не попадал — иномарка обвиняемого была припаркована даже не рядом с Kia Rio.

«Я попросил судью хотя бы посмотреть видеозапись, которая в материалах дела, значилась как запись, на которой видно, как Lexus задевает Kia Rio, но суд сразу же в этом отказал,

— рассказал Липатников. — Потом мы попросили пригласить консьержку в качестве свидетельницы. Но и в этом суд нам отказал. Тогда я попытался обратить внимание судьи на то, что это незаконно и у нас существуют решения Европейского суда по правам человека. Мы добивались полного оправдания либо хотя бы квалификации по менее тяжкой статье, чтобы ограничиться штрафом.

Но дело рассмотрели за три минуты, признав моего подзащитного виновным. Это настоящий был настоящий судебный конвейер в действии».

Суд учел, что за водителем ранее не числилось подобных административных нарушений, кроме того, на его иждивении находится несовершеннолетний сын: в итоге мужчину лишили прав на год. Но такое положение дел не устроило водителя, и он обратился вышестоящие инстанции, дойдя до Московского областного суда. Который, как и надеялся Липатников, обратился с нормам, принятым Европейским судом по правам человека, и полностью оправдал автомобилиста за недоказанностью его вины.

«Судебными инстанциями также выполнены требования ст.ст. 26.2, 26.11 КоАП России о непосредственности исследования доказательств. То обстоятельство, что в судебном заседании не производился допрос владельца автомобиля Kia Rio и свидетелей ДТП, лишило защитника права задавать вопросы этим лицам.

Согласно позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса, право на защиту требует, что ответчику была предоставлена адекватная и надлежащая возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос.

Иное признается нарушением права на справедливое судебное разбирательство», — говорится в решении суда (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Мнение независимого эксперта

Адвокат Дмитрий Зацаринский, обсуждая ситуацию с «Газетой.Ru», констатирует, что несмотря на то, что действующим законодательством предусмотрена презумпция невиновности, в реальной жизни самому подозреваемому лицу приходится доказывать непричастность к правонарушению.

«С целью доказать свою невиновность в аналогичной ситуации можно посоветовать в суде подать ходатайство о назначении автотранспортной экспертизы, поставив перед экспертом вопросы о наличии и давности повреждений, о возможности наличия данных повреждений в конкретной указанной ситуации, — советует Зацаринский.

— Можно ходатайствовать в суде о приобщении к материалам дела доказательств, подтверждающих вашу невиновность, это может быть запись с видеорегистратора, установленного у вас на машине или на машине соседей и других лиц, бывших на месте якобы произошедшего ДТП.

Свидетельские показания тоже могут являться доказательством вашей невиновности, в связи с чем целесообразно найти соседей, видевших момент совершения ДТП. Можно также ходатайствовать в суде о запросе в ГИБДД по базе административных правонарушений, вполне вероятно, что так получится доказать его недобросовестность».