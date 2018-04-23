Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя

Целый год автомобилист из Ярославля Константин Шаповалов добивался отмены штрафа за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. В поисках справедливости он безуспешно прошел суды нескольких инстанций в своем регионе, после чего решил искать правду в Верховном суде РФ.

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Согласно материалам разбирательства, досадный инцидент, обернувшийся для Шаповалова затяжными судебными тяжбами, произошел 25 марта 2017 года.

В тот день водитель отъехал от магазина на своем Volkswagen Passat и заметил, что защелка ремня безопасности оказалась сломанной. Автомобилист предпринял попытки устранить неисправность на месте, но не вышло. Тогда водитель решил проследовать в автосервис,

чтобы устранить неисправность, соблюдая при этом меры предосторожности, как это требует пункт 2.3.1. ПДД.

В районе дома 19 по улице Труфанова Шаповалова остановил инспектор ДПС, который обратил внимание на отсутствие ремня безопасности. Автомобилист попытался объяснить ему, что направлялся в сервис для устранения поломки. Однако, несмотря на то, что факт неисправности был очевиден и сотрудник ГИБДД в этом удостоверился, мужчине все равно признали его виновным в нарушении ст. 12.6 КоАП и выписали ему штраф в размере 1000 рублей. Водитель с решением сотрудника не согласился и решил добиться отмены постановления.

Сначала он пожаловался в Дзержинский райсуд Ярославля, но безрезультатно. В Ярославском областном суде решение также оставили без изменений. В своей жалобе в Верховный суд он попросил отменить решение нижестоящих судов.

Судья ВС Сергей Никифоров согласился с доводами водителя, обратив внимание на нарушение нижестоящими инстанциями ст. 24.1 и 26.1 КоАП РФ. Они обязывают должностных лиц всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснять обстоятельства каждого дела и разрешать их в соответствии с законом. А также необходимость установить сам факт нарушения ПДД и наличие вины.

В ходе разбирательства Шаповалов приводил те же самые аргументы и Никифоров посчитал, что его доводы не были должным образом проверены нижестоящими судами, хотя они имеют важное значение для разрешения дела.

В частности, Никифоров указал, что с учетом обстоятельств дела нижестоящие суды не допросили в ходе рассмотрения жалобы водителя составившего на него протокол инспектора ДПС. Верховный суд напомни, что лицо может нести административную ответственность только за те административные нарушения, в отношении которых установлена его вина.

Если же в виновности гражданина есть неустранимые сомнения, то они толкуются в его пользу. Этот тезис в итоге и стал решающим для Шаповалова

– так как сотрудник ДПС и дальнейшие суды не смогли опровергнуть позицию водителя, что он ехал к месту устранения неисправности, данный случай должен был трактоваться ими в его пользу.

Кроме того, ВС установил, что были нарушены прав Шаповалова на защиту. В частности, его не известили надлежащим образом о дате судебного заседания в Ярославском областном суде.

В итоге суд посчитал, что допущенные судом нарушения требований КоАП РФ являлись серьезными и повлияли на полноту и всесторонность рассмотрения дела. Никифоровв постановил удовлетворить жалобу автомобилиста и отменить решения и постановления нижестоящих судов.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что тот факт, что ремень сломался и поэтому водитель едет его чинить, не будет являться доводом для исключения вины в совершении правонарушения. «По сути, с точки зрения закона автомобилист должен эту машину либо сам отремонтировать, либо сделать так, чтобы ремень пристегнулся: зафиксировать его хоть на какое-то время и доехать до автосервиса, - отметил юрист. -

Если каждый сможет сказать, что ремни сломаны и не пристегиваться. И тогда будет на дорогах хаос. Ведь если все инспектора начнут проверять правдивость слов водителя и выявлять неисправность в ремнях, то деятельность ГИБДД будет тогда парализована.

Данная административная статья в таком случае будет абсолютно не рабочей. Но здесь вопрос изначально другой: если водитель обнаружил, что автомобиль не в рабочем состоянии и все равно поехал на нем, то он должен быть готов нести административную ответственность.»