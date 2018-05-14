Дорогу волкам: водители смогут проехать по мосту после байкеров

Как и сообщала «Газета.Ru» на прошлой неделе, торжественное открытие моста в Крым состоится 15 мая с участием Владимира Путина.

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«15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В пятницу, комментируя материал «Газеты.Ru», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил предстоящий визит на церемонию открытия, но отказался назвать точную дату важного события. При этом он пообещал позднее сориентировать по точной дате и времени церемонии.

В понедельник также выяснились и детали самой церемонии, о сценарии которой раньше ничего не было известно.

«Колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Там отметили, что регулярное автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая в 05:30 мск. «Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы», - говорится в сообщении.

Впрочем, местным придется «уступить дорогу» байкерам из мотоклуба «Ночные волки», колонны которых пустят на мост за несколько часов до официального открытия движения.

Мотоциклисты еще в конце апреля анонсировали свой мотопробег по мосту и даже называли его точную дату - 16 мая. В итоге колонны байкеров со всей страны пустят на мост с обеих сторон моста около 03.00. Проехавшись под контролем ГИБДД и ФСО, все мотоциклисты отправятся отмечать историческое событие в Крым.

Уже известно, что движение будет запущено одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. При этом въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 4:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе «Симферополь - Керчь» и далее 8,6 км до моста.

Ранее в воскресенье, 13 мая, по Крымскому мосту впервые прошла колонна грузовых автомобилей. Соответствующую видеозапись выложил в YouTube один из очевидцев. На ней видно, как по автодорожной части моста проезжают автокраны, а за ними — автобетоносмесители.

Это первый полноценный проезд автомобилей по мосту, не считая тех, что подвозили стройматериалы.

Напомним, что мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, а высота — 35 метров.

Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.

Строительство моста началось в феврале 2016 года. Название моста было выбрано во время официального онлайн-голосования в конце 2017 года. За «Крымский мост» проголосовали 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим — «Мост воссоединения».

Еще в начале года о досрочном открытии моста не было известно. В послании Федеральному Собранию 1 марта Владимир Путин сенсационно сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев, а не в декабре. Через несколько недель, 14 марта президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями, дав понять, что приедет на церемонию открытия. В конце апреля заказчик подписал акт приемки моста у генподрядчика.