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Дорогу волкам: водители смогут проехать по мосту после байкеров

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят утром 16 мая

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, 22 марта 2018 года Алексей Мальгавко/РИА Новости
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, 22 марта 2018 года
В Кремле подтвердили информацию, что церемония открытия Крымского моста пройдет 15 мая с участием Владимира Путина. Автомобильное движение по мосту откроют рано утром 16 мая. Право эксклюзивного первого проезда по мосту получили байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Колонны мотоциклистов проедутся по мосту за несколько часов до официального открытия движения.

Как и сообщала «Газета.Ru» на прошлой неделе, торжественное открытие моста в Крым состоится 15 мая с участием Владимира Путина.

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«15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В пятницу, комментируя материал «Газеты.Ru», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил предстоящий визит на церемонию открытия, но отказался назвать точную дату важного события. При этом он пообещал позднее сориентировать по точной дате и времени церемонии.

В понедельник также выяснились и детали самой церемонии, о сценарии которой раньше ничего не было известно.

«Колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Там отметили, что регулярное автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая в 05:30 мск. «Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы», - говорится в сообщении.

Впрочем, местным придется «уступить дорогу» байкерам из мотоклуба «Ночные волки», колонны которых пустят на мост за несколько часов до официального открытия движения.

Мотоциклисты еще в конце апреля анонсировали свой мотопробег по мосту и даже называли его точную дату - 16 мая. В итоге колонны байкеров со всей страны пустят на мост с обеих сторон моста около 03.00. Проехавшись под контролем ГИБДД и ФСО, все мотоциклисты отправятся отмечать историческое событие в Крым.

Уже известно, что движение будет запущено одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. При этом въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 4:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе «Симферополь - Керчь» и далее 8,6 км до моста.

Ранее в воскресенье, 13 мая, по Крымскому мосту впервые прошла колонна грузовых автомобилей. Соответствующую видеозапись выложил в YouTube один из очевидцев. На ней видно, как по автодорожной части моста проезжают автокраны, а за ними — автобетоносмесители.

Это первый полноценный проезд автомобилей по мосту, не считая тех, что подвозили стройматериалы.

Напомним, что мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, а высота — 35 метров.
Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.

Строительство моста началось в феврале 2016 года. Название моста было выбрано во время официального онлайн-голосования в конце 2017 года. За «Крымский мост» проголосовали 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим — «Мост воссоединения».

Еще в начале года о досрочном открытии моста не было известно. В послании Федеральному Собранию 1 марта Владимир Путин сенсационно сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев, а не в декабре. Через несколько недель, 14 марта президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями, дав понять, что приедет на церемонию открытия. В конце апреля заказчик подписал акт приемки моста у генподрядчика.