«Кортеж» для Путина: лимузин президента превзошел конкурентов

В понедельник в Кремле прошла торжественная церемония инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок. На этот раз сама процедура несколько отличалась от церемонии 2012 года, в частности президент почти не использовал свой лимузин, совершив лишь короткую поездку по территории Кремля. Тем не менее, вопреки заявлениям неназванных источников некоторых СМИ, выражавших сомнение, что Путин воспользуется новым автомобилем, разработанным в рамках проекта «Кортеж», публичный дебют долгожданного отечественного лимузина все-таки состоялся.

Фоторепортаж: Новый российский лимузин для Путина: первые фото __is_photorep_included11742433: 1

Новый автомобиль с индексом ЕМП-41231SB (Единая модульная платформа – ЕМП) получил эффектный дизайн, весьма напоминающий по своей стилистике модели Rolls-Royce, но не только их – некоторые наблюдатели посчитали, что свими «мускулистыми» формами машина весьма напоминает и модель Chrysler 300с. На шильдике лимузина можно разглядеть надпись Aurus – именно такое официальное название получили все автомобили, разработанные в рамках «Кортежа». Имя бренда родилось из слияния двух слов: Aurum (по латыни «золото») и Russia («Россия»).

Президентский автомобиль Владимира Путина на данный момент самый большой в мире – его длинна едва не дотягивает семи метров.

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В качестве силовой установки используется 6,6-литровый бензиновый мотор V12 с непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя, разработанного главным подрядчиком проекта, ФГУП НАМИ, составляет 860 л.с., а крутящий момент достигает 1000 Нм. На машине также установлен 9-ступенчатый автомат.

В ходе трансляции многие обратили внимание и на госномер лимузина Путина – он оказался совсем «обычным» без каких-либо привилегированных буквенно-цифровых серий: В776УС77RUS. В интернете можно легко отыскать фотографию, что ранее этот номер был установлен на старенькой «Волге».

Как рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Дмитрий Галинович, такое «повышение» у номера могло произойти из-за того, что отечественную легковушку после фотографии отправили в утиль. «После этого номер освобождается и остается вакантным в ГИБДД. Скорее всего, в какой-то момент ФСО понадобился свободной номер со старой серией 77 и в итоге он достался президентскому лимузину, - рассказал эксперт.



Он напомнил, что ранее вместо региона на президентском лимузине был нарисован российский триколор, но уже довольно давно от этой практике в ГОН (Гараж особого назначения) полностью отошли.

«Кортеж» с январе подорожал почти вдвое

В понедельник и.о. главы Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах церемонии инаугурации рассказал СМИ подробности об остальных машинах, созданных в рамках «Кортежа». По его словам, уже в ближайшее время начнется прием заказов на новые автомобили. «Мы с конца августа - начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей - седанов и лимузинов. Если бизнес готов заказывать такие автомобили - ограничений в этом смысле нет», - сказал он.

Мантуров также сообщил, что серийные версии Aurus будут точно стоить более 10 млн рублей. По словам и.о. министра, автомобили по всем своим параметрам находятся в «самой премиальной категории». «Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», - пояснил и.о. главы ведомства.

Между тем, тот же Мантуров в январе этого года заявил, что цены на автомобили будут ориентировочно начинаться от 6 млн рублей.

Также он сообщил и о том, что все модели линейки получат собственные названия, выбранные по имени башен Кремля.

«На всех автомобилях, которые также будут поступать в открытую продажу, будет и модель. Если мы говорим о моделях - они были выбраны по названиям кремлевских башен. «Сенат» - это седан и лимузин, минивэн - это «Арсенал», а SUV, внедорожник, который выйдет в конце следующего года, - это «Комендант», - рассказал Мантуров.

Все названия будут прописаны латиницей. Так, президентский лимузин получил название Senat limousine.

В ходе общения с журналистами и.о. министра рассказал, что очень волновался во время первой поездки президента Владимира Путина на церемонии инаугурации. «Очень [волновался - «Газета.Ru»]. Не представляете себе как! Это было понятно мне одному и тем многотысячным коллективам, которые участвовали в программе по разработке этого автомобиля», – цитирует Мантурова «Интерфакс».

Проект «Кортеж» был инициирован в конце 2012 года. На создание линейки машин с привлечением ведущих западных компаний и подрядчиков только из бюджета было потрачено около 12,4 млрд рублей.