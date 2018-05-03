Путин обойдется без кортежа

Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина, которая назначена на 7 мая, как оказалось, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по перекрытой специально для этого события Москве. Об этом возможном изменении организации церемонии сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия. При этом на прошлых церемониях инаугурации Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО России.

«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — рассказал источник.

Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, программу планируется согласовать в ближайшее время.

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Эту информацию от источника косвенно подтверждают более ранние сообщения СМИ о том, что лимузин проекта «Кортеж», предназначенный для перевозки первых лиц государства, может не быть задействован на инаугурации. «В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры», — сказал говорил ранее источник РИА Новости.

Он отмечал, что бронированный лимузин из серии «Кортеж» уже прошел все необходимые испытания и отвечает необходимым требованиям, однако глава государства начнет пользоваться им уже после церемонии инаугурации.

Почему церемонию могут сделать скромнее

Опрошенные эксперты и источники «Газеты.Ru» приходят к мнению о том, что причиной такого решения может стать желание приблизить Путина к народу. Так, один из источников «Газеты.Ru» в Кремле рассказал, что

«при проезде кортежа перекрытый город кажется, пустым и в этот раз организаторы мероприятия думали, как сделать так, чтобы избежать этой ситуации».

С этим соглашается и политолог Алексей Макаркин, правда, с оговоркой. По его мнению, в 2018 году всей организации церемонии инаугурации не будет уделяться столько внимания, как это было в 2012 году.

«Вполне возможно, что у организаторов церемонии есть желание, сделать так, чтобы Путин был ближе к народу, чтобы не было этого проезда по пустой столице, — сказал Макаркин «Газете.Ru». Но это тема периферийна, сейчас людям в целом и не так важно, как он будет проезжать.

В 2012 году этому уделялось большое внимание, это был год конфликта – были митинги, разгоны толпы, был Михаил Прохоров с его 20% голосов, набранных в Москве. И тогда создавалось ощущение, что Москва не с Путиным.

С тех пор произошла консолидация и результаты голосования на президентских выборах по Москве близки с показателями по России. Люди думали: за кого еще голосовать, когда в мире такая тяжелая обстановка? И если в 2012 году люди голосовали за президента, то в 2018 году – уже за главнокомандующего».

Эксперт при этом предполагает, что Путин в этот раз откажется и от того, чтобы прилететь на церемонию на вертолете.

«Он может просто пройти по Большому кремлевскому дворцу – это тоже будет очень красиво», — сказал Макаркин.

Когда на «Кортеж»

Подобное решение может расстроить авторов проекта «Кортеж», презентация которых, как ожидалось, должна была пройти именно во время инаугурации президента в 2018 году. Однако теперь может получиться так, что Путин пересядет на отечественный лимузин значительно позже.

Так, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что модельный ряд проекта «Кортеж» будет гарантированно подготовлен к дате инаугурации избранного президента. «Могу сказать, что мы точно обеспечиваем в срок, который был согласован с ФСО в части поставки тех комплектов автомобилей, которые были заранее согласованы. Что касается непосредственно момента, когда наш президент поедет на этом автомобиле — здесь зависит не от нас принятие соответствующего решения», — высказывался глава Минпромторга в эфире «России 24».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не смог дать однозначный ответ на этот вопрос. Более того, из его пояснений «Известиям» можно сделать вывод, что участие лимузина «Кортеж» в церемонии под большим вопросом. По его словам, окончательного решения на этот счет пока не принималось. При этом он отметил, что «автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Владимира Путина».

Если Путин все-таки пересядет на «Кортеж», это будет означать, что впервые за долгие годы президент России начнет передвигаться на российском автомобиле. На отечественных автомобилях («ЗИЛ») до этого ездил только первый президент РФ Борис Ельцин, но и он впоследствии пересел на бронированный Pullman.

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В рамках проекта «Кортеж», который реализуется по поручению президента с 2012 года, идет разработка президентского автомобиля и линейки машин представительского класса для чиновников: седана, минивэна и внедорожника, причем последние должны быть доступны для рядовых покупателей. Ожидается, что они будут несколько дешевле зарубежных аналогов. При этом сами автомобили, на разработку которых из бюджета затрачено более 12 млрд рублей, хоть и выполняются ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», но при активном привлечении ряда известных западных компаний, в частности Porsche.

Серийное же производство планируется запустить в 2018–2019 годах. Первая партия серийных автомобилей будет небольшой — около 250–300 штук, в дальнейшем же масштабы производства вырастут и автомобили поступят в продажу.

Для VIP-автомобилей будет предложено четыре различных типа моторов. Все они будут производиться в России. Самый мощный V12 с рабочим объемом 6–7 л будет обладать мощностью 800–850 л.с.

Владимир Путин следил за проектом с самого начала и ранее уже тестировал ходовой макет будущего президентского лимузина,

рассказывал «Газете.Ru» экс-руководитель Научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ) Максим Нагайцев.

«Конечно, изначально Путин сам выбирал то, что ему больше нравится по стилю. Так, была выбрана концепция «ЗИС», которая до сих пор развивается, — рассказал Нагайцев. — Мы сделали макет и на рубеже 2012–2013 годов в Ново-Огарево показали его президенту. И от него мы услышали только один вопрос: «Когда?» В итоге он на нем чуть не уехал!» — говорил Нагайцев.