«Подавайте в суд»: чем опасны «серые» схемы после ДТП

С вопросом о том, как получить достойное возмещение за уничтоженный после серьезного ДТП внедорожник столкнулась столичная автомобилистка Галина Иванова (фамилия изменена по просьбе героини статьи, — «Газета.Ru»). Авария произошла по вине водителя автомобиля Mercedes, который после ДТП отказался от медосвидетельствования.

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Но даже признание водителем премиальной иномарки своей ответственности за произошедшее не избавило автомобилистку от проблем с получением компенсации. При этом водитель предложил потерпевшей «решить» вопрос весьма интересным способом.

Вместо поворота поехал прямо

Само ДТП произошло в час ночи 13 ноября 2017 года. Как рассказала «Газете.Ru» Иванова, кинолог по профессии, она ехала за рулем своего пятилетнего Renault Duster по Новому Арбату с ночной смены, на пассажирском месте находилась подруга, которую она решила подвезти.

В районе пересечения с Новинским бульваром Иванова перестроилась влево: в этом месте исключительно для поворота предназначено две полосы.

«Я ехала по внешней полосе, снизила скорость примерно до 40 км/час, посмотрела в зеркало заднего вида, — рассказала автомобилистка. – Сзади на внутренней полосе я видела Mercedes, однако была уверена, что он тоже притормозит и будет поворачивать».

Однако этого не произошло –

водитель Mercedes, не снижая скорости поехал прямо и на полном ходу врезался в поворачивающий Duster. Сильнейший удар пришелся на левую, водительскую часть автомобиля – Duster выбросило в центр проезжей части, после чего его повторно задел этот же Mercedes.

«Мы с подругой на насколько минут потеряли сознание, — вспоминает Галина. – Потом очнулись, смогли сами выбраться из автомобиля в шоке. Тем временем уже приехали сотрудники ГИБДД и «скорая». Я поняла, что водитель Mercedes, молодой человек, который ехал с двумя пассажирами, никто из них не пострадал.

Осмотрела свою машину – от нее мало что осталось. Duster точно под списание:сломан задний мост, разбиты двери – у машины повело все конструкции, и я не думаю, что кто-то возьмется «вытягивать» и ремонтировать ее.

Что касается Mercedes, то у него оказался разбит капот.

С самим протаранившим ее машину водителем, как утверждает Галина, она практически не общалась. «Ничего не могу сказать про его состояние. Почему он поехал прямо, он тоже не объяснял, единственное что поблагодарил за то, что я спасла его жизнь. Видимо он имел ввиду, что, если бы не я, то он просто пролетел бы прямо и собрал бы все автомобили, которые встретились бы на его пути.

Инспекторы ГИБДД начали оформлять ДТП: от прохождения медосвидетельствования водитель сразу же отказался, но полностью признал себя виноватым и подписал протокол.

Также нас с подругой осмотрели врачи скорой помощи: не найдя сразу каких-то видимых повреждений нас отправили по домам.

Замена автомобиля вместо страховой выплаты

Однако спустя несколько дней Галина оказалась в больнице. «Я почувствовала боль в грудной клетке, начало скакать давление, плюс не пропадало появившееся после ДТП заикание. Пошла к врачу, оказалось, что у меня в двух ребрах нашли трещину и меня положили на лечение. Сходила и к неврологу, получила справку о сотрясении головного мозга, — рассказывает автомобилистка. – К сожалению, врачи некорректно составили справки: из-за этого после прохождения медэкспертизы я оказалась совершенно здорова. Приходится собирать с них дополнительные объяснения».

После этих событий началось самое интересное: вскоре Ивановой позвонил виновник ДТП и предложил свой способ, как решить нашу ситуацию. «Сначала он сказал, что является «сотрудником органов», правда, каких именно не уточнил. Потом предложил написать на его имя доверенность для получение страховой выплаты и отдать ему все, что осталось от моей машины, — утверждает автомобилистка. --

Взамен он пообещал пригнать мне аналогичный подержанный автомобиль из региона.

Я начала рассуждать: моя машина, как и его, застрахована только по ОСАГО, максимальная страховая выплата при ДПТ в таком случае – 400 тыс. руб. Поскольку был вызов врачей на место, выплачивать возмещение, скорее всего должна будет его страховая. Это зависит от медэкспертизы, от того, подтвердят ли мне сотрясение мозга и трещины в ребрах.

Аналогичные моему автомобилю модели люди продают примерно за 650 тыс. руб. Получается, еще 250 тыс. руб. мне светит взыскивать с него через суд.

В целом меня бы устроил вариант замены автомобиля, но я попросила купить машину у официального дилера по программе для подержанных моделей. Все-таки это официальная схема, машина проверена, на нее распространяются хоть какие-то гарантии. Но на мои условия водитель не пошел, настойчиво предлагая «вариант из региона». На этом и разошлись».

Автомобилистка готова идти в суд после оценки ущерба с тем чтобы получить компенсацию, которой хватило бы на покупку аналогичной машины.

«Сейчас меня пугают адвокаты, тем, что он будет выплачивать мне по 1 тыс. руб. в месяц, — говорит Иванова. – Ну и пусть, в такой ситуации он не сможет позволить себе ни покупки автомобиля, ни недвижимости».

«Серые» схемы не нужны

Адвокат Александр Липатников советует всем попавшим в подобную ситуацию придерживаться официальных схем и не соглашаться на неофициальные пути решения вопросов.

«При оформлении ДТП есть совершенно официальный путь, — заявил «Газете.Ru» Липатников. – Нужно писать заявление в страховую компанию и следовать процедуры.

Не надо вестись на уловки. Сегодня вам скажут одно, потом другое, все это только затягивает процесс. И гарантии того, что потерпевшая в таком случае действительно получит компенсацию никакой нет.

Сложно сказать, зачем потерпевшей предложили такую схему. Если человек действует по доверенности, то он при этом должен действовать в интересах доверителя, а не в своих собственных. И отказываться от выплаты может пойти доверителю только во вред. Все это похоже на темную схему и от таких предложений лучше отказаться. И даже если предложение будет купить машину в салоне – как это можно оформить? Это какой-то договор, или машину отдадут под честное слово? Такой процедуры просто нет. Есть универсальный способ покрыть ущерб – деньгами».

По словам адвоката, автомобилистке следует подать все документы в страховую компанию и ждать ее решения.

«В лучшем случае страховая компания полностью возмещает ущерб – в данном случае в пределах 400 тыс. руб., — говорит Липатников. — Если причиненный ущерб выше этой суммы – то остаток обязан будет возместить виновник ДТП. Если же страховая по каким-то причинам отказывается выплачивать ущерб, можно обжаловать это решение в суде, либо обращаться непосредственно к виновнику ДТП».

В свою очередь адвокат Дмитрий Зацаринский считает единственно верным вариант разрешения ситуации — подать на виновника в суд иск о возмещении материального ущерба и морального вреда.

«Перед этим пострадавшей нужно привести в порядок медицинские документы, произвести оценку ущерба, причиненного автомобилю, — сказал Зацаринский «Газете.Ru». — В случае удовлетворения иска, а речь может идти о сотнях тысяч рублей, с зарплаты виновника приставы будут удерживать до 50%. И это хорошо, что он работает в органах и имеет официальную зарплату. Так же можно попробовать воздействовать на виновника ДТП через его руководство».