Врезались, избили, обвинили: как спастись от клеветы

Дракой с собственными соседями, лишением водительских прав и почти тремя годами мытарств по судам закончилось для столичного автомобилиста неудачно выбранное место парковки в собственном дворе. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат 50-летнего водителя Дмитрия Щербакова (фамилия изменена, — «Газета.Ru») Александр Липатников, все началось с того, что 26 июля 2015 года

мужчина оставил свой большой внедорожник УАЗ Patriot во дворе на северо-востоке Москвы. Машины были припаркованы довольно плотно, и когда его сосед поздно вечером попытался выехать из двора, сдавая задним ходом, случайно задел Patriot.

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Побили в собственном дворе

Казалось бы, ситуация бытовая — можно вызвать инспектора ГИБДД или вовсе сделать несколько фотографий и оформить Европротокол. Но миром ситуация не разрешилась. Когда Щербаков подошел на место ДТП, другой водитель и его взрослый сын встретили мужчину с агрессией, рассказывает Липатников.

Они начали оскорблять автомобилиста, словесная перепалка быстро переросла в драку, и в итоге Щербакова избили.

В справке из травмпункта, которая имеется в распоряжении «Газеты.Ru», указано, что мужчина получил ушибы, ссадины на лице, травмы суставов. В конце концов на место все-таки приехали инспекторы ДПС, чтобы оформить аварию.

Несмотря на то, что между сторонами произошел очевидный конфликт, сотрудник ГИБДД решил не тратить время на поиск понятых, а пригласил в этом качестве побивших Щербакова отца и сына.

Те в своих показаниях заявили, что водитель УАЗ Patriot в момент ДТП был за рулем, кроме того, мужчина якобы был сильно пьян, что инспектор указал в протоколе.

Также понятые подтвердили в показаниях, что водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.

«Согласно законодательству, протоколы в отношении водителей должны составляться в их присутствии, однако в этой ситуации инспекторы просто составили бумагу, сидя в автомобиле, «понятые» ее подписали, и мой подзащитный просто получил документ на руки уже после того, как в протоколе написали, что он от медосвидетельствования отказался, — утверждает Липатников. — Естественно, он не стал его подписывать, но это было уже не важно: инспекторы воспользовались лазейкой, указав, что водитель отказался ставить свою подпись.

При этом привлекать участников конфликта в качестве понятых было никак нельзя. Понятым может быть только лицо, которое не заинтересовано в исходе дела.

Это должен быть случайный человек, который ранее не был знаком с участниками конфликта, у которого нет неприязни к какой-либо из сторон. А в нашей ситуации была драка».

Три года на суды

После таких событий Щербаков растерялся, и единственное, что он сделал верно — снял побои в травмпункте, получив справку. Он понадеялся, что в мировом суде сможет доказать очевидную, как ему казалось ситуацию: за рулем он не находился, а проходить медосвидетельствование ему не предлагали, поскольку верить на слово автомобилистам, с которыми он только что подрался, просто нельзя. Однако 11 сентября 2015 года мировой суд признал водителя виновным по ч.1. ст. 12.26 КоАП России «Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и

приговорил водителя к лишению прав на полтора года, а также штрафу в 30 тыс. руб. Не помогли и дальнейшие обращения в районный суд — пришлось идти в Мосгорсуд.

«В суде мы смогли доказать, что в деле отсутствуют фактические доказательства того, что водитель отказывался от медосвидетельствования, — рассказал Липатников. — Показания понятых, которые были участниками конфликта, суд не может признавать достоверными, они могут вызывать сомнения. А то, что участники ДТП подрались, подтверждала медсправка».

В итоге Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение в Бутырский районный суд, где автомобилиста 3 апреля 2018 года полностью оправдали.

При этом Щербаков, который почти три года потратил на судебные тяжбы, намерен наказать хулиганов: он планирует добиться для них наказания в суде по ст. 17.9 КоАП «Заведомо ложные показания свидетеля», правда, максимальное наказание по ней составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. Автомобилист также надеется получить компенсацию за причинение морального вреда, но, как правило, суд присуждает в таких случаях совсем небольшие суммы.

Что делать, если вы не согласны с инспекторами

Оказавшимся в подобных ситуациях, адвокат советует автомобилистам сразу брать в руки мобильный телефон и снимать происходящее.

«Даже если вам выдали на руки протокол об отказе от медосвидетельствования, а вы этого не делали, фиксируйте под запись время выдачи протокола, текущее время, подходите к инспектору ГИБДД и говорите, что вы не отказываетесь, что вы готовы пройти любое медосвидетельствование, просите провести тест на месте или отвезти вас в медучреждение.

Так в ваших руках будет объективное бесспорное доказательство — на записи будет видна реакция инспектора. И если водитель на месте и сразу высказывает мнение о несогласии с действиями инспектора, в суде это как минимум вызовет вопросы. Хорошо будет также подойти к соседям, описать им ситуацию, чтобы у вас были свои свидетели, которые смогли бы подтвердить, что вы находитесь во вменяемом состоянии.

Если инспектор тем не менее уедет, оставив вас с протоколом на руках, нужно сразу же самому пройти медосвидетельствование, после чего ехать в полицию и писать жалобу на действия инспектора, указав все обстоятельства, приложив показания свидетелей и видеозаписи.

В таком случае суды должны охотнее вставать на сторону автомобилиста», — советует Липатников.

В свою очередь, адвокат Марат Аманлиев также заявил «Газете.Ru» о недопустимости привлечения в качестве понятых людей, заинтересованных в исходе дела сторон.

«Можно было бы еще понять привлечение пассажира в качестве свидетеля, но в данном случае была драка, в которой участвовали все, — сказал Аманлиев «Газете.Ru». — По такой логике инспекторы ГИБДД могли бы вызвать второй экипаж и своих сослуживцев записать понятыми — это просто недопустимо. Вернувший себе права автомобилист действительно может попытаться взыскать с хулиганов свои расходы, например, за пропуск работы или потери части заработка из-за отстранения от права управления автомобилем.

Но суды в таких случаях назначают минимальные выплаты.

И даже для этого водителю надо будет потратить четыре-пять месяцев, чтобы сначала доказать факт того, что свидетели заведомо знали о его трезвости, и получить вступившее в законную силу решение суда».