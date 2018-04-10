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раздела Спорт

Такси не везет: водители устроили бойкот

Таксисты объявили общероссийский бойкот агрегаторам

Автомобили такси около «Меги Химки», 10 апреля 2018 года. Скриншот из видеозаписи из... Telegram.org
Автомобили такси около «Меги Химки», 10 апреля 2018 года. Скриншот из видеозаписи из Telegram-чата водителей
Общероссийский бойкот объявили таксисты крупнейшим агрегаторам заказов 10 апреля из-за повышения сборов. Они не запускают «Яндекс.Такси», Uber и Gett. Тех, кто останется в системе, протестующие засыпают фейковыми заказами. Источники в отрасли уверяют: на самом деле таксистам просто предлагается более удобная и прозрачная схема, которая уже понравилась столичным властям. Тем временем сами агрегаторы работают без перебоев.

В знак протеста против политики агрегаторов заказов такси российские шоферы объявили массовый бойкот всем популярным сервисам, в том числе «Яндекс.Такси», Uber, Gett. На многочисленных профессиональных форумах и созданных телеграмм-каналах водители заявляют, что

в течение всего дня 10 апреля по всей России они отказываются запускать приложения, а работают исключительно с заказами местных диспетчерских либо «от борта».

Тех же водителей, которые отказываются поддержать бойкот и выйдут на линию по старой схеме, таксисты заваливают фейковыми заказами, отправляя их в максимально неудобные или отдаленные места. Например, в Москве этой точкой избран терминал «А» аэропорта Шереметьево. Как заявили «Газете.Ru» участники акций, бойкот проходит во всех крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие. Кроме того, таксисты в течение всего дня собираются на парковках крупных торговых центов, где убеждают своих коллег полностью отказаться от сотрудничества с агрегаторами до тех пор, пока последние не изменят свою политику работы с водителями.

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Таким способом таксисты

хотят привлечь внимание к резкому падению своих доходов, что, по их словам, оборачивается переработками и снижением качества и безопасности услуг для пассажиров.

Сборы как поборы

Как заявили опрошенные «Газетой.Ru» таксисты, их не устраивают необоснованные сборы сервисов за свои услуги, которые, по словам водителей, порой превышают 30%. Также шоферы не довольны тем, что именно сервисы устанавливают тарифы на услуги таксистов, часто занижая их. В итоге возникают переработки, приводящие к ДТП.

Как рассказал «Газете.Ru» таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», последней каплей стали новости от «Яндекс.Такси» об очередном повышении фиксированного сбора с водителей с 16 до 18%. Учитывая, что сервис недавно объединился с Uber, где фиксированная ставка от стоимости заказа 20%, таксисты предположили, что рост сборов с них продолжится. При этом они признаются, что на самом деле отдавать приходится до 26-30% заработка.

«Дело не в том, что мы не можем заработать денег, — завил Михайлов «Газете.Ru», — просто с 2016 года растет количество ДТП именно с такси, но информация об этом намеренно замалчивается.

Рынок разрушается, на него приходят все менее и менее компетентные люди. Водители подготовились, подключились к местным диспетчерским и будут работать только с ними».

По словам Михайлова, таксисты требуют от агрегаторов «убрать руки от ценовой политики».

«Цены, которые они назначают, основаны просто на их желании, — говорит таксист. — Да, у таксопарков они могут быть выше, но в них заложена себестоимость услуги и заработок таксиста. У автомобиля есть ресурс, его нужно содержать в хорошем состоянии. А агрегаторы на это не смотрят. «Яндекс» просто захватил рынок обманом, получил клиентскую базу, а теперь делает, что хочет. Мы требуем возможности для диспетчерских самостоятельно определять цены.

Также необходим контроль за водителями, которые работают таксистами: ведь машины по большей части просто берутся в аренду, на автомобили есть лицензии, а дыра в законе позволяет любому водителю сесть за руль, есть у него разрешение или нет.

Вот и получатся, что у таксопарка из 200 водителей официально трудоустроены 15-20 человек. Представьте, кто возит пассажиров. Страховые компании уже отказываются из-за этого страховать такси по ОСАГО».

В свою очередь, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков считает, что ситуации поможет установка единого сбора в 10% с водителей.

«Люди стали больше работать, получать меньше, а про безопасность можно забыть: сейчас в такси до 80% — это нелегалы-иностранцы, — заявил Попков «Газете.Ru». — Мы будем добиваться установки единого тарифа, а также обоснованного ценообразования. В странах, где действует жесткое законодательство, агрегаторы выступают в роли организатора перевозок, они получают лицензии, несут ответственность в случае ДТП. А у нас такси вообще выпало из правового поля. При этом и 10% им будет много — какие у них расходы. В оправдание про технологии я не верю, все уходит в основном на рекламу».

Работы больше, денег меньше

Таксисты-участники бойкота уверяют: чтобы хоть что-то заработать, в новых условиях водители должны работать не по 12, а по 14-18 часов. Между тем, судя по работе приложения, вызвать автомобиль через приложение в Москве в разгар рабочего дня не составляет проблем.

Количество доступных автомобилей с водителями, которые готовы работать по действующим тарифом, позволяет быстро вызвать машину.

Именно на этом моменте решили акцентировать внимание и в «Яндекс.Такси» в ответе на запрос «Газеты.Ru», проигнорировав вопросы о предложениях и требованиях таксистов.

«Сервис работает в обычном режиме. Количество поездок, заказанных с помощью сервиса «Яндекс.Такси», в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество водителей на линии: сегодня их больше, чем в этот же день в прошлые недели», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В свою очередь, в Gett «Газете.Ru» сообщили, что в компании работает транспортный отдел и центр подготовки водителей: в случае если таксисты с чем-то не согласны, включая ценовую политику, они могут обращаться туда для решения своих проблем.

«Мы уже шесть лет работаем в России, и с тех пор процент для водителей не менялся — это 15%, — сказали в пресс-службе Gett. — Мы считаем, что люди, которые оказывают услуги такси, должны делать это профессионально. Поэтому мы приглашаем всех своих водителей сначала проходить экзамены и тренинги, организуем проверки качества. При этом у нас разные тарифы для пассажиров и для водителей».

Что происходит и за что приходится платить

Осведомленный источник «Газеты.Ru» на рынке такси рассказал, что на самом деле условия работы для таксистов с ростом коммиссии не так сильно меняются.

«Яндекс» сейчас просто предлагает водителям упростить схему работы, избавив их от выплат разным «подключашкам», таксопаркам, от комиссий за вывод заработанных денег, — говорит источник.

– Вместо всего этого предлагается схема: организовать официальное ИП, платить налоги в белую, избавиться от непонятных сборов. Это чистая понятная схема. Да, сбор будет 30%, но на самом деле это примерно то же самое, что они имеют сейчас.

Так, из-за того, что в «Яндексе» прогрессивная ставка, при дорогих заказах тариф вырастал до 25%, а если выводить 1000 руб. через «Яндекс.Кошелек», за это приходится отдавать еще 100 рублей.

Такой вариант устраивает в том числе и власти Москвы».

Еще один источник из этой отрасли назвал бойкот «каплей в море». «На заказы это никак не повлияет. Что касается требований по единой ставке, вряд ли это возможно. И заявления таксистов о том, что приложениям ничего не стоит их работа, несправедливы. Представьте, к примеру, какой объем информации о заказах, о пользователях нужно хранить на серверах: они должны работать быстро, оперативно обрабатывать заказы и надежно защищать данные о банковских картах, о поездках. Только представьте, если эти серверы кто-то хакнет и мошенники получат доступ к картам или маршрутам ваших поездок», — заявил источник.