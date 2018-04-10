Такси не везет: водители устроили бойкот

В знак протеста против политики агрегаторов заказов такси российские шоферы объявили массовый бойкот всем популярным сервисам, в том числе «Яндекс.Такси», Uber, Gett. На многочисленных профессиональных форумах и созданных телеграмм-каналах водители заявляют, что

в течение всего дня 10 апреля по всей России они отказываются запускать приложения, а работают исключительно с заказами местных диспетчерских либо «от борта».

Тех же водителей, которые отказываются поддержать бойкот и выйдут на линию по старой схеме, таксисты заваливают фейковыми заказами, отправляя их в максимально неудобные или отдаленные места. Например, в Москве этой точкой избран терминал «А» аэропорта Шереметьево. Как заявили «Газете.Ru» участники акций, бойкот проходит во всех крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие. Кроме того, таксисты в течение всего дня собираются на парковках крупных торговых центов, где убеждают своих коллег полностью отказаться от сотрудничества с агрегаторами до тех пор, пока последние не изменят свою политику работы с водителями.

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Таким способом таксисты

хотят привлечь внимание к резкому падению своих доходов, что, по их словам, оборачивается переработками и снижением качества и безопасности услуг для пассажиров.

Сборы как поборы

Как заявили опрошенные «Газетой.Ru» таксисты, их не устраивают необоснованные сборы сервисов за свои услуги, которые, по словам водителей, порой превышают 30%. Также шоферы не довольны тем, что именно сервисы устанавливают тарифы на услуги таксистов, часто занижая их. В итоге возникают переработки, приводящие к ДТП.

Как рассказал «Газете.Ru» таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», последней каплей стали новости от «Яндекс.Такси» об очередном повышении фиксированного сбора с водителей с 16 до 18%. Учитывая, что сервис недавно объединился с Uber, где фиксированная ставка от стоимости заказа 20%, таксисты предположили, что рост сборов с них продолжится. При этом они признаются, что на самом деле отдавать приходится до 26-30% заработка.

«Дело не в том, что мы не можем заработать денег, — завил Михайлов «Газете.Ru», — просто с 2016 года растет количество ДТП именно с такси, но информация об этом намеренно замалчивается.

Рынок разрушается, на него приходят все менее и менее компетентные люди. Водители подготовились, подключились к местным диспетчерским и будут работать только с ними».

По словам Михайлова, таксисты требуют от агрегаторов «убрать руки от ценовой политики».

«Цены, которые они назначают, основаны просто на их желании, — говорит таксист. — Да, у таксопарков они могут быть выше, но в них заложена себестоимость услуги и заработок таксиста. У автомобиля есть ресурс, его нужно содержать в хорошем состоянии. А агрегаторы на это не смотрят. «Яндекс» просто захватил рынок обманом, получил клиентскую базу, а теперь делает, что хочет. Мы требуем возможности для диспетчерских самостоятельно определять цены.

Также необходим контроль за водителями, которые работают таксистами: ведь машины по большей части просто берутся в аренду, на автомобили есть лицензии, а дыра в законе позволяет любому водителю сесть за руль, есть у него разрешение или нет.

Вот и получатся, что у таксопарка из 200 водителей официально трудоустроены 15-20 человек. Представьте, кто возит пассажиров. Страховые компании уже отказываются из-за этого страховать такси по ОСАГО».

В свою очередь, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков считает, что ситуации поможет установка единого сбора в 10% с водителей.

«Люди стали больше работать, получать меньше, а про безопасность можно забыть: сейчас в такси до 80% — это нелегалы-иностранцы, — заявил Попков «Газете.Ru». — Мы будем добиваться установки единого тарифа, а также обоснованного ценообразования. В странах, где действует жесткое законодательство, агрегаторы выступают в роли организатора перевозок, они получают лицензии, несут ответственность в случае ДТП. А у нас такси вообще выпало из правового поля. При этом и 10% им будет много — какие у них расходы. В оправдание про технологии я не верю, все уходит в основном на рекламу».

Работы больше, денег меньше

Таксисты-участники бойкота уверяют: чтобы хоть что-то заработать, в новых условиях водители должны работать не по 12, а по 14-18 часов. Между тем, судя по работе приложения, вызвать автомобиль через приложение в Москве в разгар рабочего дня не составляет проблем.

Количество доступных автомобилей с водителями, которые готовы работать по действующим тарифом, позволяет быстро вызвать машину.

Именно на этом моменте решили акцентировать внимание и в «Яндекс.Такси» в ответе на запрос «Газеты.Ru», проигнорировав вопросы о предложениях и требованиях таксистов.

«Сервис работает в обычном режиме. Количество поездок, заказанных с помощью сервиса «Яндекс.Такси», в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество водителей на линии: сегодня их больше, чем в этот же день в прошлые недели», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В свою очередь, в Gett «Газете.Ru» сообщили, что в компании работает транспортный отдел и центр подготовки водителей: в случае если таксисты с чем-то не согласны, включая ценовую политику, они могут обращаться туда для решения своих проблем.

«Мы уже шесть лет работаем в России, и с тех пор процент для водителей не менялся — это 15%, — сказали в пресс-службе Gett. — Мы считаем, что люди, которые оказывают услуги такси, должны делать это профессионально. Поэтому мы приглашаем всех своих водителей сначала проходить экзамены и тренинги, организуем проверки качества. При этом у нас разные тарифы для пассажиров и для водителей».

Что происходит и за что приходится платить

Осведомленный источник «Газеты.Ru» на рынке такси рассказал, что на самом деле условия работы для таксистов с ростом коммиссии не так сильно меняются.

«Яндекс» сейчас просто предлагает водителям упростить схему работы, избавив их от выплат разным «подключашкам», таксопаркам, от комиссий за вывод заработанных денег, — говорит источник.

– Вместо всего этого предлагается схема: организовать официальное ИП, платить налоги в белую, избавиться от непонятных сборов. Это чистая понятная схема. Да, сбор будет 30%, но на самом деле это примерно то же самое, что они имеют сейчас.

Так, из-за того, что в «Яндексе» прогрессивная ставка, при дорогих заказах тариф вырастал до 25%, а если выводить 1000 руб. через «Яндекс.Кошелек», за это приходится отдавать еще 100 рублей.

Такой вариант устраивает в том числе и власти Москвы».

Еще один источник из этой отрасли назвал бойкот «каплей в море». «На заказы это никак не повлияет. Что касается требований по единой ставке, вряд ли это возможно. И заявления таксистов о том, что приложениям ничего не стоит их работа, несправедливы. Представьте, к примеру, какой объем информации о заказах, о пользователях нужно хранить на серверах: они должны работать быстро, оперативно обрабатывать заказы и надежно защищать данные о банковских картах, о поездках. Только представьте, если эти серверы кто-то хакнет и мошенники получат доступ к картам или маршрутам ваших поездок», — заявил источник.