«Два поезда в день»: электричка протаранила маршрутку

Серьезное ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск произошло в Крыму около 11.45 в воскресенье, 8 апреля. Как сообщили в МЧС региона, электричка столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на севере Крыма. Спустя около двух часов после происшествия, заместитель министра здравоохранения Республики Николай Деркач рассказал, что в аварии погибло пять человек, еще 12 пострадали

«Погибло пять человек. Госпитализировано семь пассажиров, всего пострадало 12. Их состояние пока выясняется.

Один пострадавший отправлен в Армянскую, остальные в Красноперекопскую больницы», — сообщил Николай Дрекач РИА «Новости». По предварительным данным всего в автобусе находилось 13 человек.

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В свою очередь глава отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова заявила, что среди жертв аварии детей нет. По предварительным данным электричка после удара с рельсов не сошла.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Следственного комитета Крыма по факту ДТП уже организована проверка, на месте работают следователи, пожарно-спасательное подразделение МЧС России по РК, а также медики.

По фотографиям с места ДТП можно понять, что в момент аварии было уже светло и видимость была хорошая. У автобуса черного цвета оказался полностью смят левый бок, а правая часть практически не пострадала, что подтверждают очевидцы в соцсетях.

«Полчаса назад проезжали, там много машин, у маршрутки левый бок снесен, правый целый. Поезда уже не было», — написала в соцсетях Людмила Капшук.

В свою очередь другие очевидцы поделились информацией о том, что поезда на этом участке проезжают крайне редко, примерно два раза в сутки, по этой причине водитель мог просто не ожидать опасности.

В случае, если подтвердится версия о том, что виноват в ДТП именно водитель автобуса, ему будет грозить ответственность по ч. 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой – 10 лет лишения свободы.

Кроме того, ответственность, скорее всего, понесет и перевозчик.

Одним из недавних громких ДТП на железнодорожном переезде произошло 17 февраля в Ленинградской области. В тот день в 11.18 частный пассажирский автобус MAN, в котором находились 15 пассажиров, выехал на железнодорожный переезд. В этом момент на переезде сработали железнодорожные плиты — они поднялись, как это делается в момент, когда загорается красный сигнал, и автобус оказался заблокированным прямо посередине путей.

Водитель автобуса быстро сориентировался и успел вывести всех пассажиров до того, как в транспортное средство въехал скоростной поезд «Ласточка», следовавший в сторону Выборга. Однако шофер, спасая людей, не успел далеко отбежать. В итоге после того, как «Ласточка» протаранила транспортное средство, его отбросило прямо в сторону водителя – мужчина получил серьезные травмы. Также автобус задел будку дежурного по переезду. Больше, по данным ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. По данным ГУП «Пассажиравтотранс», автобус вез семьи на горнолыжный курорт «Пухтолова Гора».

Как рассказывали «Газете.Ru» очевидцы, водитель автобуса ехал именно на «зеленый» сигнал, однако «произошел какой-то глюк, и шлагбаум закрылся с обеих сторон».

«Водитель начал движение на переезд, когда переезд был открыт! А когда заканчивал проезд по переезду, был заблокирован противотаранным устройством, ему просто некуда было деться! Автобус туристический, большого размера, оказался в негабарите», — писал в соцсетях один из очевидцев по имени Алексей.

«Моя мама ехала в этой электричке, сразу за машинистом. И она сказала, что машинист сигналил, и с переездом что-то случилось. Хорошо, что без жертв», — писала в соцсетях одна из пользователей.

Как позже сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, после ДТП возбуждено два уголовных дела: по статьям «халатность», а также «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Аварии на железнодорожных переездах в России происходят довольно часто – чаще всего причинами становятся действия водителей автомобилей или автобусов, которые пытаются проскочить на красный.