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раздела Спорт

«Два поезда в день»: электричка протаранила маршрутку

Минздрав Крыма уточнил информацию о жертвах аварии с электричкой

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В Крыму в результате столкновения пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и электрички погибли пять человек, еще 12 пострадали. Все потерпевшие ехали в автобусе, который следовал по маршруту Севастополь — Армянск. Авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде, источники утверждают, что виноват водитель автобуса, который выскочил на пути перед электричкой, но это лишь одна из предварительных версий.

Серьезное ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск произошло в Крыму около 11.45 в воскресенье, 8 апреля. Как сообщили в МЧС региона, электричка столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на севере Крыма. Спустя около двух часов после происшествия, заместитель министра здравоохранения Республики Николай Деркач рассказал, что в аварии погибло пять человек, еще 12 пострадали

«Погибло пять человек. Госпитализировано семь пассажиров, всего пострадало 12. Их состояние пока выясняется.

Один пострадавший отправлен в Армянскую, остальные в Красноперекопскую больницы», — сообщил Николай Дрекач РИА «Новости». По предварительным данным всего в автобусе находилось 13 человек.

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В свою очередь глава отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова заявила, что среди жертв аварии детей нет. По предварительным данным электричка после удара с рельсов не сошла.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Следственного комитета Крыма по факту ДТП уже организована проверка, на месте работают следователи, пожарно-спасательное подразделение МЧС России по РК, а также медики.

По фотографиям с места ДТП можно понять, что в момент аварии было уже светло и видимость была хорошая. У автобуса черного цвета оказался полностью смят левый бок, а правая часть практически не пострадала, что подтверждают очевидцы в соцсетях.

«Полчаса назад проезжали, там много машин, у маршрутки левый бок снесен, правый целый. Поезда уже не было», — написала в соцсетях Людмила Капшук.

В свою очередь другие очевидцы поделились информацией о том, что поезда на этом участке проезжают крайне редко, примерно два раза в сутки, по этой причине водитель мог просто не ожидать опасности.

В случае, если подтвердится версия о том, что виноват в ДТП именно водитель автобуса, ему будет грозить ответственность по ч. 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой – 10 лет лишения свободы.

Кроме того, ответственность, скорее всего, понесет и перевозчик.

Одним из недавних громких ДТП на железнодорожном переезде произошло 17 февраля в Ленинградской области. В тот день в 11.18 частный пассажирский автобус MAN, в котором находились 15 пассажиров, выехал на железнодорожный переезд. В этом момент на переезде сработали железнодорожные плиты — они поднялись, как это делается в момент, когда загорается красный сигнал, и автобус оказался заблокированным прямо посередине путей.

Водитель автобуса быстро сориентировался и успел вывести всех пассажиров до того, как в транспортное средство въехал скоростной поезд «Ласточка», следовавший в сторону Выборга. Однако шофер, спасая людей, не успел далеко отбежать. В итоге после того, как «Ласточка» протаранила транспортное средство, его отбросило прямо в сторону водителя – мужчина получил серьезные травмы. Также автобус задел будку дежурного по переезду. Больше, по данным ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. По данным ГУП «Пассажиравтотранс», автобус вез семьи на горнолыжный курорт «Пухтолова Гора».

Как рассказывали «Газете.Ru» очевидцы, водитель автобуса ехал именно на «зеленый» сигнал, однако «произошел какой-то глюк, и шлагбаум закрылся с обеих сторон».

«Водитель начал движение на переезд, когда переезд был открыт! А когда заканчивал проезд по переезду, был заблокирован противотаранным устройством, ему просто некуда было деться! Автобус туристический, большого размера, оказался в негабарите», — писал в соцсетях один из очевидцев по имени Алексей.

«Моя мама ехала в этой электричке, сразу за машинистом. И она сказала, что машинист сигналил, и с переездом что-то случилось. Хорошо, что без жертв», — писала в соцсетях одна из пользователей.

Как позже сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, после ДТП возбуждено два уголовных дела: по статьям «халатность», а также «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Аварии на железнодорожных переездах в России происходят довольно часто – чаще всего причинами становятся действия водителей автомобилей или автобусов, которые пытаются проскочить на красный.