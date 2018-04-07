«Они раздражают»: грузинская власть избавляется от черных

Автомобили черных цветов, на которых предпочитают передвигаться чиновники в Грузии, оказались в опале. Правда, речь идет именно о цвете, но никак не о моделях. Так, как сообщают местные СМИ, премьер-министр страны Георгий Квирикашвили заявил о том, что пришло время «завершить в Грузии эпоху черных джипов, так как это всех раздражает».

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Кроме этого он признался, что такие автомобили раздражают и его самого.

«Никто не утверждал правил, согласно которым госслужащие, особенно представители правоохранительных органов, обязательно должны ездить на автомобилях черного цвета. Все начнется с министров и постепенно распространится везде», — сказал на одном из заседаний правительства премьер.

Соответствующие изменения 30 марта 2018 года были внесены в постановление правительства «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены», принятое в феврале 2014 года.

В обновленной версии документа появилась формулировка «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного».

Кроме того, до 25 апреля 2018 года всем министерствам и государственным учреждениям предписано представить план по оптимизации автопарка. Для госслужащих рекомендуется закупать экономичные модели с расходом топлива не более 6 л на 100 км пути.

Одним из первых ведомств Грузии, в котором отреагировали на нововведение, стала мэрия Тбилиси. Там в рамках объявленного тендера приобретут служебные автомобили белого цвета.

«У нас запланирована реформа надзорной службы, в связи с чем дополнительно закупаем автомобили. Тендер уже завершен, у нас были заказаны белые автомобили. А в целом мы приветствуем решение правительства об отказе от машин черного цвета», — заявил журналистам мэр Тбилиси, экс-футболист Каха Каладзе.

Кроме того, еще в марте мэрия столицы объявила тендер на закупку 30 гибридных автомобилей для городской службы по надзору. Предположительная стоимость закупки составляет 1,744 млн лари (более $711 тыс.). Согласно тендерной документации, автомобили должны быть 2018 года выпуска и белого цвета. Также в марте правительство Японии подарило Грузии 96 легковых гибридов и электромобилей марки Mitsubishi белого цвета: их передали патрульной полиции МВД Грузии и различным департаментам.

Тем временем представители оппозиции уже заявили о том, что чиновников надо пересаживать не на автомобили других цветов, а просто на более дешевые модели.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в свое время также призывал чиновников отказаться от черных джипов и от автомобилей в целом, предлагая им пересесть на велосипеды. Сам он довольно часто пользовался этим видом транспорта, но чиновники его примеру не последовали. Зато в городе появился внушительный памятник данному виду транспорта.

Тем не менее решение грузинских властей выглядит не столь революционным по сравнению с мерами, на которые совсем недавно пошли в Туркменистане. Так, если в Грузии запрет на черный цвет распространяется только на новые закупаемые автомобили, то в Туркмении власти страны неофициально предписали передвигаться по дорогам только на автомобилях белого цвета.

Причем речь идет не только о чиновниках, а обо всех жителях страны.

Поначалу местные СМИ сообщили негласном запрете эксплуатации темных машин. Радио «Азатлык» 29 декабря 2017 года рассказало, что темные автомобили в Ашхабаде принудительно эвакуируют с обычных стоянок на штрафстоянки полиции. О ситуации автовладельцы узнавали уже по факту от охранников парковок. «Хроника Туркменистана» сообщила, что многим водителя машины возвращают, но под расписку, что они обязуются перекрасить машины в белый или светлый цвет.

Никаких официальных объяснений таких притеснений не поступило. Местные СМИ лишь сообщили, что белый цвет является любимым у главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, который отдает ему предпочтение уже много лет.

Импорт черных машин в страну был запрещен еще три года назад. И вновь тогда все было на неофициальном уровне — недовольным чиновники объясняли, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».

В начале января 2018 года стало известно, что цветовой дресс-код для автомобилей оказался еще жестче. Помимо темных тонов, под запретом оказались любые другие цвета, кроме белого или серебристого. По сообщениям местных жителей, машины синего, красного, зеленого и других цветов полиция требует отогнать на штрафстоянку, не давая при этом никаких объяснений.

«Виновникам» либо запрещают использование машины, либо требуют ее перекрасить. Внезапные требования властей привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в местных автосервисах выросли в цене в два раза: с 500 до 1000 долларов. У многих местных жителей просто нет таких денег.