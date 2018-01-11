Аварийность туркменов снизят цветами и женщинами

В Туркменистане на дорогах происходит настоящая революция. По данным местных СМИ, власти страны без официальных объяснений и видимых причин сначала фактически запретили ездить за рулем женщинам, а затем поставили вне закона все автомобили, чей окрас отличается от белого. Официальной информации от государственных СМИ на этот счет нет, в этих условиях вся информация поступает исключительно из независимых изданий.

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Женщинам за рулем не место

По данным издания «Альтернативные новости Туркменистана»,

запрещать женщинам садиться за руль местные власти стали с середины декабря. Наличие водительского удостоверения никакого значения при этом не имело.

Сначала полицейские, останавливая женщин, делали им устное предупреждение, обещая, что следующая встреча с дорожной полицией будет иметь для них более серьезные последствия. При этом внятных объяснений или оснований для подобного запрета полицейские предъявить не могут и ссылаются лишь на распоряжение начальства.

«Поначалу я восприняла эту информацию как шутку, но потом столкнулась с этим лично. Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья», — цитирует издание одну из жительниц туркменской столицы.

Другой неназванный источник издания сообщил, что

в госучреждениях у сотрудниц взяли письменное обязательство не ездить за рулем.

Издание «Хроника Туркменистана» между тем сообщило 11 января, что в последние две недели автомобилисткам звонят люди, которые представляются участковыми и подробно расспрашивают о том, когда женщины получили водительское удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, кто оплачивал покупку автомобиля и на какие средства содержится машина.

По данным портала, после расспросов собеседник предупреждает, что те, кто получил права в последние пять лет, должны явиться на пересдачу экзаменов. Примечательно, что 5 января на одном из каналов туркменского телевидения был показан репортаж о том, как в стране получают водительские удостоверения. Среди тех, кто сдавал экзамены, не было ни одной женщины.

Близкий к дорожной полиции источник «Альтернативных новостей Туркменистана» сообщил о причинах подобных ограничений. Якобы

5 декабря министр внутренних дел страны Исгендер Муликов представил главе государства Гурбангулы Бердымухамедову информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».

Эту версию косвенно подтверждают и официальные источники. Государственное информагентство страны 10 января сообщило, что Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности, на которых подвел итоги 2017 года и обозначил задачи перед силовиками на ближайшую перспективу. В сообщении, в частности, отмечалось: «Акцентировав внимание на своевременном проведении мероприятий по соблюдению правил противопожарной безопасности и дорожного движения, глава государства дал ряд конкретных поручений по оснащению соответствующих структур современными техническими средствами». На этом же заседании главе МВД Муликову объявили строгий выбор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, упущения в кадровых вопросах» и поручили «исправить в кратчайшие сроки допущенные недостатки».

Скорее всего, одним из таких недостатков могла стать и ситуация на дорогах, которая не устроила главу государства.

На дорогах только в белом

Еще более экстравагантной мерой туркменских властей стало решение запретить езду на всех автомобилях, окрашенных не в белый цвет. Поначалу местные СМИ сообщили о запрете, пока негласном, эксплуатации темных машин. Радио «Азатлык» 29 декабря рассказало, что

темные автомобили в Ашхабаде принудительно эвакуируют с обычных стоянок на штрафстоянки полиции. О ситуации автовладельцы узнают уже по факту от охранников парковок.

«Хроника Туркменистана» сообщила, что многим водителя машины возвращают, но под расписку, что они обязуются перекрасить машины в белый или светлый цвет.

Никаких официальных объяснений таких притеснений нет. Местные СМИ лишь отмечают, что белый цвет является любимым у Гурбангулы Бердымухамедова, который отдает ему предпочтение уже много лет. Импорт черных машин в страну был запрещен еще три года назад. И вновь тогда все было на неофициальном уровне — недовольным объясняли, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».

При этом несколько дней назад стало известно, что цветовой дресс-код оказался еще жестче. Помимо темных тонов, под запретом оказались любые другие цвета, кроме белого или серебристого. По сообщениям местных жителей, машины синего, красного, зеленого и других цветов полиция требует отогнать на штрафстоянку, не давая при этом никаких объяснений. «Виновникам» либо запрещают использование машины, либо требуют ее перекрасить.

Внезапные требования властей привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в местных автосервисах выросли в цене в два раза: с 500 до 1000 долларов. У многих местных жителей просто нет таких денег.

Кроме того, отмечается особое отношение главы государства к приметам и суевериям. На этот фон ложатся действия гаишников Ашхабада, которые минувшей осенью стали останавливать водителей и требовать у них удалить из салона традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки «аладжа», а также надписи и игрушки. Требование подкреплялось наложением ощутимого штрафа.

Гурбангулы Бердымухамедов известен своим пристрастием к автомобилям. В ноябре прошлого года глава государства не отказал себе в удовольствии лично осмотреть закупленные для принадлежащего МВД национального Центра автомобильного спорта спортивные BMW. На одной из них, разумеется, белого цвета прокатился по треку и он сам. С момента открытия центра в 2013 году Бердымухамедов неоднократно принимал участие в гоночных соревнованиях.

«Восхищаясь мастерством главы государства в скоростном вождении спорткаров, многие мальчишки мечтают научиться так же умело управлять гоночным автомобилем», — отмечало государственное информагентство страны.