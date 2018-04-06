За автобус-убийцу ответил водитель

После громкой аварии в Краснодарском крае, когда 25 августа 2017 года автобус с рабочими рухнул с пирса в море, первый фигурант уголовного дела получил реальный срок. Темрюкский районный суд вынес обвинительный приговор Карапету Микаеляну — водителю автобуса, сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры России по ЮФО.

«Микаелян признан виновным по ч. 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима», — сказали в ведомстве.

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Также осужденному на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. При этом приговор уже вступил в законную силу — скорее всего, это означает, что в отведенные законом на обжалование приговора 10 дней водитель делать этого не стал.

Напомним, что ЧП произошло утром в пятницу, 25 августа 2017 года в районе промышленного поселка Волна близ порта «Кавказ». Как рассказывали «Газете.Ru» очевидцы, в автобусе находилась бригада рабочих предприятия «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний ОТЭКО), а также его подрядной организации «Интерстрой», которая ехала на смену для строительства пирса.

Заехав на пирс, водитель вахтового автобуса не смог затормозить и вылетел на недостроенный участок. Там автобус проехал еще несколько десятков метров на высокой скорости и покатился вниз к воде. Водитель пытался затормозить ручным тормозом, но тяжелая машина продолжала нестись дальше.

Часть пассажиров ринулись на одну сторону салона в надежде перевернуть автобус и таким образом остановиться до падения в воду. Некоторые попытались тем временем выпрыгнуть из окон и вылезти из люка в крыше. В итоге нескольким людям это удалось.

А вот опрокинуть набок автобус у рабочих не получилось, и с высоты примерно четыре метра он на полной скорости рухнул в воду.

После резонансного ДТП были возбуждены дела по двум уголовным статьям: ч.5. ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», максимальное наказание по которой предполагает лишение свободы на срок до семи лет, и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) — согласно части 3 этой статьи, виновникам, совершившим деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, грозит до 10 лет лишения свободы.

Сразу же после аварии под стражу были взяты водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе. Так, выяснилось, что по договору Вечерадзе должен был предоставить нанявшему его предприятию «Таманьнефтегаз» пять автобусов для перевозки рабочих-вахтовиков.

Однако автобус, попавший в аварию, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора. Людей каждый день возили на место работы на автобусе, который выпускался Мичуринским авторемонтным заводом, прекратившим свою деятельность в 2011 году.

После ДТП в МВД одной из основных причин аварии называли нарушение водителем ПДД. Однако позже Ространснадзор подтвердил, что причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства.

Между тем в Следственном комитете России игнорируют запросы «Газеты.Ru» о результатах расследования резонансного ДТП. Так, начиная с 29 ноября 2017 года в ведомство было направлено шесть писем с вопросами о ходе расследования, а также о проверке жалоб сотрудников компании «Таманьнефтегаз» и ее подрядчика, которые в беседе с «Газетой.Ru» рассказывали, что перевозка людей уже давно велась с нарушениями.

Они утверждали, что на стройку людей возили только на старых переполненных автобусах, а на жалобы в руководстве компании грозили увольнениями.

«Половина причала обнесена железным ограждением, но только с одной стороны, — рассказывал «Газете.Ru» один из строителей, пожелавший остаться неизвестным. — А дальше идет ограждение из доски дюймовки. Эта доска покрашена красно-белыми полосами. Я лично участвовал в установке ограждений по поручению начальства. И то его сделали перед приездом делегации Путина».

В ведомстве подтверждали получение запросов, но ни на один из них не ответили. «Газета.Ru» направила в СКР очередной запрос.