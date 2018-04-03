Лазейка закрыта: пьяным водителям попортят кровь

В России водителей начнут лишать права управления автомобилем в случае, если в их организме будет обнаружено 0,3 грамма спирта на литр крови. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин: документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, примечание к ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» дополнено положением, согласно которому административная ответственность, предусмотренная ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП «Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП»,

будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамм на 1 литр крови.

Это позволит устранить выявленные правовые пробелы законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Так, действующей редакцией примечания к статье 12.8 КоАП определено, что административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП (употребление алкоголя после ДТП или остановки полицейским),

наступает в том числе в случае, когда установлен факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Однако в соответствии с приложениями к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожном движении, в национальном законодательстве должны быть предусмотрены положения, касающиеся вождения под воздействием алкоголя, а также допустимый законом уровень содержания алкоголя в крови, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе, превышение которого несовместимо с управлением транспортным средством.

При этом оказалось, что в действующем российском законодательстве не была закреплена ответственность водителей транспортных средств при наличии абсолютного этилового спирта в крови.

Это, как признали в МВД, способствовало уходу от ответственности водителей, уличенных в «пьянке за рулем» и, как следствие, вело к снижению уровень безопасности на дорогах.

Напомним, что согласно ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» ответственность за такое нарушение предполагает штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. При повторном нарушении следует уже уголовная ответственность.

Ведущие эксперты, а также психиаторы-наркологи в беседах с «Газетой.Ru» не раз говорили, что еще до 2013 года «с выявлением алкоголя в крови никаких проблем не было». Но после принятия так называемого закона о промилле в законодательстве образовался серьезный пробел, который по какой-то причине не спешили устранять.

Депутаты Госдумы обвиняли в произошедшем то Минздрав, то МВД. В итоге небольшой «технический» ляп оперативно исправить не удалось, и последние четыре с лишним года водители, сдавшие на тест только кровь, имели все шансы уходить от наказания. Поправки в КоАП были подготовлены МВД лишь прошлой осенью, после чего законопроект одобрили в Госдуме, а затем в Совете Федерации, после чего документ подписал президент Путин, закон вступит в силу через 90 дней после публикации.

«Несколько лет назад можно было определить, трезв человек или пьян по крови: норма 0,5 граммов на литр была прописана в приказе Минздрава №308,— рассказывал «Газете.Ru» психиатр-нарколог Александр Ковтун.

— Кровь в обязательном порядке, например, брали из вены у водителей, которые поступали при ДТП. Неурегулированным остался лишь вопрос допустимой погрешности по крови. Так, ранее таковой считалось 0,5 промилле.

Позже, в 2015-м году, Минздрав утвердил порядок медосвидетельствования, в нем был прописан способ исследования крови, прописали погрешность для выдыхаемого воздуха, а вот погрешность при исследовании крови не упомянули. И отсюда возник пробел. Сейчас этот момент урегулирован. И теперь фактически установленная норма 0,3 промилле и 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха — примерно равнозначные величины. Это не принципиально, 0,3 промилле или 0,356, ведь человеческий организм – это не точная математика».

Депутат Госдумы, автор ряда громких «автомобильных» инициатив, включая внедрение той самой суммарной погрешность измерений алкотестера в 0,16 мг этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, Вячеслав Лысаков ранее в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял, что такое решение в том числе станет поводом в суде стать на сторону водителя с «чистой» кровью. В том числе в спорных ситуациях: к примеру, ранее суды, в случае если анализы водителя «по воздуху» показывали его опьянение, а кровь была «чистой», не учитывали последнего обстоятельства и признавали автомобилиста пьяным. Об этом ранее не раз писала «Газета.Ru».

«Сейчас, вынося решения по таким делам, суды отталкиваются от действующего законодательства: есть такая норма, как проверка при помощи алкотестера для определения содержания этанола в выдыхаемом воздухе.

Когда, наконец, будет закреплена допустимая норма по содержанию алкоголя в крови, которая будет эквивалентна 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого, это должно стать окончательным аргументом в судах для водителей с «чистой» кровью», — говорил Лысаков.

В свою очередь адвокат Александр Липатников заявил «Газете.Ru», что такой пробел в первую очередь вредил водителям, имеющим на руках разные показания: алкотестера и анализа крови из медучреждения. При этом он согласился с тем, что коррумированные инспекторы ГИБДД могут намеренно предлагать водителям заранее настроенное на положительный результат устройство.

«Это действительно недоработка в законе: такие ситуации не были массовыми, но, тем не менее, они происходили, — сказал Липатников. — И суды в таком случае руководствовались собственными внутренними убеждениями: у нас были ситуации, когда по одному и тому же делу суды в разных городах принимали разные решения. Теперь ситуация должна измениться, ведь, любые противоречия и сомнения суды должны трактовать в пользу обвиняемого лица, презумпцию невиновности никто не отменял».

При этом Липатников сомневается, что в случае ДТП, нетрезвые водители, которые сдавали только кровь, могли избежать ответственности. «Суд в таком случае получает на руки документ о том, что водитель был нетрезв и обязан был учитывать это обстоятельство», — сказал он.