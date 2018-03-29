Нью-Йоркский автосалон: названы лучшие

В США 30 марта для широкой публики откроет свои двери Международный нью-йоркский автосалон. Грандиозное шоу проходит уже в 118-й раз: на этот раз посетителям покажут более 1 тыс. экспонатов. Ожидается, что изучить новинки мирового автопрома придет около 1 млн посетителей. Желающим увидеть все экспонаты своими глазами, а не только на станицах специализированных изданий, придется заплатить $17 (чуть менее 1 тыс. рублей).

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Автосалон в Нью-Йорке славен местными премьерами: большинство представляемых автомобилей в первую очередь будут продаваться именно в США. Особый статус мероприятию добавляет подведение итогов престижнейшего конкурса: «Всемирный автомобиль года – «World Car of the Year 2018». А некоторые представленные модели, особенно популярные нынче SUV, просто не имеют морального права игнорировать российский рынок. Самые интересные и перспективные премьеры изучила «Газета.Ru».

Всемирный автомобиль года: Volvo XC60

Volvo Volvo XC60 (Всемирный автомобиль года 2018)

Победителем конкурса Всемирный автомобиль года на этот раз стал кроссовер Volvo XC60. В автомобиле воплощена технология City Safety, которая работает следующем образом: если чтобы избежать столкновения недостаточно автоматического торможения, активизируется подруливание. Автомобиль также оснащен функцией предотвращения выезда на полосу встречного движения, которая позволяет избежать лобового столкновения, а система мониторинга «слепых» зон снижает риск попасть в аварию при перестроении. Модель боролась с такими конкурентами-финалистами, как Kia Stinger, Land Rover Discovery, BMW X3, Mazda CX-5, Range Rover Velar, Toyota Camry и другими.

Toyota RAV4: ждем локальной сборки

Toyota Toyota RAV4

Одна из самых интересных премьер для России в Нью-Йорке — пятое поколение внедорожника Toyota RAV4. В 2017 году модель вошла в топ-10 самых продаваемых в России, а сейчас ее просто не узнать.

На дизайн оказал сильное влияние концепт-кар FT-AC, показанный на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году.

Модель построена на новой модульной платформе Toyota – TNGA, которая сейчас используется на новых моделях Camry, C-HR и Prius. У RAV4 улучшена обзорность, кроме того инженеры поработали и над проходимостью: уменьшили свесы и увеличили дорожный просвет. Точные сроки выхода новинки в России зависят от запуска локального производства на заводе в Санкт-Петербурге. Toyota RAV4 2019 года в новом кузове получит систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. А вот гибридной версии, по крайней мере на первых порах, в России ждать не стоит.

Jaguar F-Pace SVR: потерпеть до весны

Jaguar Jaguar F-Pace SVR

Jaguar Land Rover представил заряженную версию люксового кроссовера F-Pace SVR.

Сердцем прокаченного F-Pace стал мотор V8 объемом 5-литров мощностью 550 л.с. Кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,3 сек, а максимальная скорость — 283 км/ч.

В автомобиле усовершенствовали многие элементы в том числе тормозную систему: так, чтобы справляться с такой мощью кроссовер получил тормозные диски увеличенного диаметра. Изменения коснулись и внешнего вида: появился новый бампер и четыре выхлопных патрубка. В России новинка появится в мае 2018 года.

Kia Quoris: корейцы не договаривают

Kia Kia K900

Второе поколение Kia K900, известное в России под именем Quoris, стало длиннее и шире. Колесная база увеличилась на 60 мм и составляет теперь 3105 мм. При этом и передний, и задний свесы стали короче. Для модели предлагается три бензиновых двигателя: 3,3-литровый турбо-мотор V6 T-GDI мощностью 370 л.с., атмосферик V6 GDI объемом 3,8-литра мощностью 315 л.с., и еще один атмосферный мотор V8 GDI объемом 5-литра мощностью 425 л.с. Ожидается, что модель получит в качестве трансмисии восьми- или десятиступенчатый «автомат». Полный привод — как опция, а задний — в стандартном исполнении. Корейцы обещают, что флагманский седан будет продаваться и в России, но точных сроков пока не называют.

XT4: самый дешевый Сadillac

Cadillac Cadillac XT4

В Нью-Йорке Cadillac выкатил свой самый маленький и недорогой кроссовер — XT.

При этом пятиместного малыша вовсе нельзя назвать «бюджетным премиумом»: отделка в нем соответствует уровню марки, а внутри не должно быть тесно.

Так, от спинки передних сидений до спинки задних расстояние более метра, а объем багажника – 1385 л. В качестве силового агрегата пока предлагается только двухлитровый турбомотор, выдающий 237 «лошадей». Трудится он в паре с девятиступенчатым «автоматом». Привод в стандарте передний, но есть комплектации и с полным. Новинка появится в продаже в США во второй половине 2018 года. Стартовая цена – от $35,8 тыс., что на $6 тыс. меньше, чем просят за старшую модель XT5.

Subaru Forester: теперь без «механики»

Subaru Subaru Forester

Очередное поколение кроссовера Forester построено на новой глобальной архитектуре Subaru — SGP. Она уже используется в новых генерациях моделей Ascent и Impreza. Пока известно только об одном двигателе, который предложат для Forester – это 2,5 литровый мотор мощностью 182 л.с, выдающий 238 Нм крутящего момента. За переключение передач будет отвечать вариатор Lineatronic. По предварительным данным у «Лесника» больше не будет механических коробок передач, кроме того автомобиль будут оснащать только атмосферными двигателями, а турбомоторы применяться больше не будут. А вот система симметричного полного привода будет уже в базовых версиях.

Hyundai Tucson: много «косметики»

Hyundai Hyundai Tucson

Обновленная версия корейского компактного внедорожника Hyundai Tucson получила в основном лишь косметические изменения. В их числе новая решетка радиатора, новый дизайн фар, дневных ходовых огней и задних фонарей. В салоне появилось больше удобных функций. Например, для у пассажиров сзади будет USB-порт. Появился модуль беспроводной зарядки мобильных устройств по стандарту Qi. Для модели 2019 года также проведено обновление линейки двигателей – они стали более мощными. Предлагается два варианта двигателей: двухлитровый четырехцилиндровый (164 л. с., 205 Нм), или 2,4-литровый четырехцилиндровый (181 л. с., 237 Н*м). Оба агрегатируются с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того марка представила новое поколение Santa Fe в исполнении для рынка США.

Audi RS 5 Sportback: придется подождать

Audi Audi RS 5 Sportback

Заряженная Audi RS5 Sportback — первая пятидверная версия этой модели, раньше ее предлагали только с двумя дверями. Под капотом у Sportback битурбированный мотор V6 мощностью 450 л.с. работающий в паре с восьмиступенчатой коробкой tiptronic. Горячий хэтчбэк разгоняется до сотни за 3,9 сек, а максимальная скорость ограничена отметкой 249 км/ч. В Россию модель доберется не раньше первой половины 2019 года.

Volkswagen Teramont: пока мечтаем

Volkswagen Volkswagen Teramont

Volkswagen продолжает свою атаку на сегмент SUV и представил в Нью-Йорке концептуальный Atlas Cross Sport, предваряющий появление серийной пятиместной версии Atlas. В России и Китае семиместная модель известная под именем Teramont. Машина стала короче на 190 мм, ниже на 44 мм и шире на 40 мм больше, по сравнению с семиместной. Под капотом у VW Atlas Cross Sport поселится гибридная установка: 3,6-литровый 276-сильный мотор VR6 и пара электродвигателей.

В совокупной мощности они будут выдавать 359 л.с. и 670 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/час займет 5,4 сек, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Запас хода на электротяге – 42 км. На конвейер новинка отправится в следующем году. О старте продаж в России пока ничего не известно.