Женевский автосалон: что докатится до России

Международный автосалон в Женеве – одно из самых любимых публикой мотор-шоу. И одно из самых успешных: во времена, когда производители пытаются найти новые способы презентации своих творений и выйти из закостеневшего формата, в смысле Женевского автосалона мало кто сомневается. Он компактный, емкий и проходит в крупнейшем деловом, финансовом и дипломатическом центре. А, значит, сюда приезжают узнавать о свежих моделях не студенты с дырой в кармане и зеваки, а вполне себе состоятельные и заинтересованные лица, которых явно не испугает цена в 16 франков (почти 1 тыс. рублей) за билет.

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88-й Женевский автосалон откроется для публики 8 марта и будет продолжаться 10 дней. Ожидается, что в 2018 году выставку посетит более 700 тыс. гостей. Их ждут стенды 180 участников, более чем 110 мировых и европейских премьер и около 900 моделей.

Традиционно в Женеве показывают много премиальных новинок, но не обижают и средний класс – здесь же его представители стараются показать помимо новых серийных моделей и свои концепт-кары, которые не уступают по красоте старшим собратьям. Вряд ли там вспомнят о Международном женском дне, но в том, что это шоу не сможет отказаться от красивых моделей на стендах, можно не сомневаться.

Фоторепортаж: Что покажут на Женевском автосалоне __is_photorep_included11668393: 1

Журналисты, которых ожидается не менее 10 тыс., традиционно посмотрят все новинки раньше: с 6 по 7 марта. «Газета.Ru» изучила самые интригующие будущие премьеры, с которых совсем скоро сорвут покрывала.

Умный электрический седан от Volkswagen

Volkswagen продолжит показывать свои результаты и стремления в области электромобилестроения и представит новый концептуальный седан I.D. VIZZION, это уже четвертый представитель семейства I.D. Мощность силовой установки седана составляет 306 л.с. (225 кВт), а его максимальная скорость — 180 км/ч.

Volkswagen Volkswagen I.D. Vizzion

При задействовании системы рекуперации энергии литий-ионные аккумуляторные батареи обеспечивают запас хода в 665 км. Концепт с функцией «цифровой водитель» может брать управление на себя и самостоятельно ехать в потоке. А виртуальный помощник распознает команды, отдаваемые голосом и жестами.

Больше кроссоверов от Skoda, модный Kodiaq и новая Fabia

Skoda тоже везет в Женеву новый концепт, подтверждая свое стремление создать как можно больше разных модных нынче SUV – это компактный концептуальный гибрид Skoda VISION X, который может работать не только на электричестве, но и на сжатом природном газе, а также бензине. Изучив новинку, можно представить, как чехи видят свой дизайн в будущем. Многие эксперты уже посетовали, что, штампуя кроссоверы, Skoda стала внешне все больше походить на VW и теряет индивидуальность, посмотрим, что получится в этот раз.

Skoda Skoda Vision X

Помимо концепта марка выкатит и реальные модели. Например, очередное поколение Fabia – Россия уже осталась без предыдущей версии, которую нам отказались привозить из-за слишком высокой цены. Видимо, на MINI Cooper для экономных придется лишь облизываться и в этот раз: и жалеть, что эти малышки с обновленным экстерьером и литровыми двигателями нам будут не по карману.

Зато в России начинается локализованное производство кроссовера Kodiaq, что обеспечит присутствие на нашем рынке всех версий SUV — от базовых до роскошных. На этом фоне интересно будет посмотреть и на его топовую версию L&K, которую также представят в Женеве.

Skoda

Для этой версии доступны как бензиновые, так и дизельные двигатели, а также передний или полный привод.

Audi: модели для жизни

В числе новинок от Audi – восьмое поколение седана бизнес-класса A6, которое, как рассказали «Газете.Ru» в представительстве, появится в России в III квартале 2018 года. У нового A6 длинный капот, длинная колесная база и при этом короткие свесы. Узнать модель можно будет по широкой низко расположенной агрессивной решетки Singleframe, граненым фарам и спортивным воздухозаборникам. Топовая версия оснащается светодиодными фарами, в которых рисунок дневных ходовых огней состоит из пяти горизонтальных линий и выпендрежными динамическими указателями поворота. В салоне стало просторнее, для него создали два пакета оформления: с фоновой и контурной подсветкой.

Audi Audi A6

Одним из существенных изменений стала новые решения в конструкции подвески. Моторы A6 (бензиновый мощностью 340 л. с. и дизельный 286-сильный мотор) созданы по технологии «мягкого гибрида». Это означает, что стартер-генератор взаимодействует с литий-ионной батареей, при этом модель может двигаться накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. Функция старт-стоп активируется на скорости до 22 км/ч.

Кроме того, Audi покажет свою новую «семерку», которую обещают привезти в России уже летом, а также модель A8, она приедет к нам символично 8 марта.

Mazda: новая «шестерка»

Mazda также покажет близкие и важные для России модели. Так, на стенде состоится мировая премьера новой Mazda 6 в кузове универсал, а также европейский дебют автомобиля в кузове седан. Марка продолжает потихоньку продвигаться в своей концепции «альтернативы премиуму». Поэтому дизайн новой Mazda 6 стал более строгим, а в интерьере применили более дорогие материалы. К примеру, в топ-комплектациях используется японский белый орех. Производитель уверяет, что улучшил показатели аэродинамического сопротивления и топливной эффективности модели, ее динамику, и вновь поработал над уровнем шумов. Кроме того, «шестерка» получила расширенный набор продвинутых технологий безопасности.

Mazda Mazda6

К примеру, активный круиз-контроль научился тормозить до полной остановки и сам начинает движение, когда автомобиль впереди тронется с места. Модель также можно будет оснастить системой кругового обзора. У нас новинка, по крайней мере в кузове седан, обязательно должна появиться, сказали «Газете.Ru» в представительстве, но, скорее всего, это произойдет не раньше следующего года.

Кроме серийных новинок, Mazda покажет два концепт-кара – Mazda Vision Coupe и Mazda KAI.

Hyundai: новый Santa Fe

Hyundai везет четвертое поколение кроссовера Santa Fe – мировая премьера состоялась 22 февраля в Корее, а в марте новинка дебютирует в Европе. В посвежевшем облике Santa Fe теперь особенно выделяется мощная передняя часть с крупной каскадной радиаторной решеткой, оригинальным освещением с раздельными дневными ходовыми и головными огнями. Увеличенные габариты кузова – длина 4770 мм, ширина 1890 мм и колесная база 2765 мм – позволяют пассажирам разместиться с комфортом.

Hyundai Hyundai Santa Fe

Также увеличилось пространство для ног пассажиров второго и третьего ряда. Кроме того, увеличен и объем багажника. Ко всему прочему Santa Fe оснастили комплексным пакетом новейших систем активной безопасности. В него, к примеру, входит система предупреждения о боковом трафике, которая работает вместе с функцией автоматического торможения. А чтобы при выезде задним ходом не наткнуться на препятствие, система предупреждает водителя, а затем автоматически задействует тормоза. Те, кто не доберется до Женевы, смогут увидеть новинку уже этой осенью в России на Московском международном автосалоне.

KIA: новое поколение зажигалки-Ceed

Еще одна интересная для России модель – хэтчбек KIA Ceed. В Женеве пройдет мировая премьера нового, третьего поколения. После чего в KIA обещают привести его и в Россию, однако пока сохраняют интригу относительно дат. Там же KIA впервые представит второй вариант кузова, предлагаемый для данного семейства моделей.

KIA KIA Ceed

Дизайн нового Ceed создавали в европейском центре стиля бренда во Франкфурте-на-Майне под руководством шеф-дизайнера европейского подразделения Грегори Гийома и шеф-дизайнера KIA Петера Шрайера – они постарались, чтобы спортивный дизайн модели Ceed стал перекликаться с новым фастбеком Stinger, который очень хорошо приняла пресса. Для новой модели изменили архитектуру салона, приблизив его к современным автомобилям марки и применили горизонтальное зонирование передней панели. Для модели предложат несколько вариантов бензиновых моторов мощностью 100, 120 и 140 л.с., а также абсолютно новый дизельный двигатель, мощность которого можно ограничить 115-ю или 136-ю л.с.

Mitsubishi: новый концепт и Outlander PHEV

Японский бренд Mitsubishi, который потихоньку начинает подниматься в России с колен после серьезного обвала продаж, в Женеве выкатит концепт-кар e-EVOLUTION, оснащенный множеством передовых технологий. Автомобиль приводит в движение три электродвигателя. Отсутствие крупного двигателя внутреннего сгорания под капотом позволило дизайнерам создать радикально новый для дизайна марки кокпит. В итоге удалось добиться впечатление «плывущей» перед водителем панели приборов.

Mitsubishi Mitsubishi e-EVOLUTION

Также Mitsubishi покажет свой электрический Outlander PHEV 2019 года. В России, к сожалению, модель не пошла из-за дороговизны и пока весьма сомнительно, что у нас марка снова решит войти в эту воду во второй раз. Но посмотреть на новинку все равно будет интересно.

Lexus: абсолютно новый UX

Lexus, который неплохо чувствует себя в России за счет широкой линейки необычных SUV, покажет свой абсолютно новый кроссовер UX. Скажем сразу, он очень похож на своих собратьев.

Lexus Lexus UX

И тем, кому дизайн моделей марки в целом кажутся слишком кричащим, с новой моделью придется не легче: широкие крылья и колесные арки, высокая линия остекления, раскосые фары и крупная решетка радиатора – все это будет у UX. При этом он построен на новой платформе, которая, как уверяют в Lexus, сделает SUV по остроте управляемости сопоставимым с хэтчбеком.

Что еще

Перечислить все новинки разом просто невозможно. Но нельзя не сказать, что Bentley везет таинственную мировую премьеру новой модели и готовит уже новый Bentayga V8, Mercedes представит новый AMG G 63, который будет потреблять в среднем всего 13,2 л на 100 км, что для такой машины 4-литровым мотором мощностью 585 л.с. практически ничто, BMW покажет модели X4, Toyota вернет свою легендарное спорткупе Supra, Range Rover похвастает SV Coupe, большую премьеру готовит Renault, а Peugeot покажет седан 508, который уже анонсировал и в России.

Кроме того авторитетному жюри придется выбрать победителя престижной премии «Автомобиль года» (Car of the year) – на этот раз в шорт-лист вошли модели Alfa Romeo Stelvio, Аudi A8, BMW 5 Series, Citroеn C3 Aircross, KIA Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.