Влезай в жилет – а то убьет: как эксперты оценили правило ПДД

Российские автомобилисты продолжают обсуждать одно из буквально самых ярких за последнее время нововведений в ПДД: обязанность с 18 марта 2018 года, находясь за городом в условиях плохой видимости, надевать светоотражающую одежду. Она, в случае экстренной ситуации, ДТП, ремонта автомобиля, должна обозначить водителя на дороге, сделать его заметным для других участников движения. Водители в соцсетях продолжат переспрашивать друг друга: а надо ли, а сколько стоит, а остались ли они еще в магазинах.

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Эксперты «Газеты.Ru» советуют не паниковать, а для начала заглянуть в багажник – дилеры при покупке нового автомобиля уже могли его туда положить. И советуют не пренебрегать этим простым правилом, ведь стандартный жилет с одной полосой позволит увидеть человека на дороге не за 30 метров, а за 200.

«Такая одежда – штука очень правильная, — сказал «Газете.Ru» ведущий радио «Страна», автомобильный эксперт Антон Чуйкин. – Вот представьте, вечер, темно, вы толкаете машину. А такого человека не видно через стекла другой машины, которая едет сзади. За границей такой жилет обязателен уже давно. Все просто: обозначь себя, это безопасно.

Не зря же в такой одежде у нас ходят сотрудники ГИБДД, дорожные рабочие, спортивные фотографы, маршалы на автоспортивных гонках».

При этом эксперт считает: жилет или спецодежду нужно надевать не только за городом, но и в населенных пунктах.

«Если человек в темной одежде в темноте выйдет из машины без светоотражающего жилета, его можно будет разглядеть примерно с 30-50 метров, мы замеряли, — отметил Чуйкин. ---

В жилете такого человека можно будет увидеть за 100 и более метров при ближнем свете фар, и примерно до 300 – при дальнем.

Что касается ажиотажа в магазинах, то я не думаю, что сейчас возникнет дефицит. Ну не хватило сегодня, купите завтра. При этом автомобилистам, которые покупали машины не более пяти лет назад я советую заглянуть в багажник – дилеры уже тогда начали подкладывать жилеты в наборы для водителей».

Автоэксперт поясняет: штрафовать инспектор за отсутствие жилета в машине не имеет права, но вот в случае, если произошло ДТП, жилет должен быть надет.

«Штрафа за отсутствие такой одежды в машине нет и вряд ли он появится в ближайшее время, — говорит Чуйкин. – Теоретически, если при оформлении ДТП жилета на вас не окажется, а инспектор попадется дотошный, это можно будет притянуть за уши и оформить как неправильные действия водителя при ДТП – весь их список регулирует ПДД. – И если ты что-то сделал не так, то можно попасть на 1 тыс. руб. Но вряд ли инспекторы ГИБДД будут так делать. Но главное во всем этом не штрафы, и не ответственность, а безопасность.

Я советую не убирать жилеты в багажник, а складывать их в салоне, в карман спинок, чтобы они всегда были под рукой и в случае чего вы вышли из машины уже при параде, а не копошились бы в багажнике еще несколько минут».

В свою очередь руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин в беседе с «Газетой.Ru» привел жесткий пример из жизни, когда водитель мог запросто погибнуть при ремонте машины. И было это на хорошо освещенном московском шоссе.

«Вот мой личный пример пятница, ночь, Алтуфьевское шоссе, освещенная трасса, — рассказал Скрябин. — Человек во втором ряду остановился и меняет колесо. Его просто не видно, можно проехать рядом и все, человека нет. Тогда просто я вышел и попросил его надеть жилет, который, к слову, у мужчины был, просто он забыл это сделать. А в том, что такого товарища раскатают по дороге, будет виноват другой водитель, который его собьет, а не он сам».

Эксперт сомневается, что без введения штрафов инициатива заработает в полной мере и в качестве примера приводит ситуацию с ремнями безопасности в России.

«Штрафа за отсутствие жилетов пока нет, — говорит Скрябин. – Пока нас просто попросили обезопасить себя любимых, добровольно. У меня самого в машине лежит четыре жилета — по количеству пассажиров. Потому что это безопасно.

И цена от 100 до 300 рублей за эту одежду меня не обременяет. Но я не думаю, что в дальнейшем получится обойтись без штрафов.

Есть хороший пример – ремни безопасности. Когда-то в России штраф за непристегнутый ремень был 50 руб., и все спокойно ездили без него. А потом ввели огромный штраф, и все немедленно пристегнулись. Поэтому пока я не знаю, будут ли штрафы, но такие жилеты – из разряда знака «Шипы», обязательной аптечки в багажнике, прохождения ТО. Если человек не понимает такой необходимости, до него это надо донести. А если слова не работают, то придут штрафы».

В качестве примера того, что многие водители и без такого обязательства, добровольно пользуются светоотражающей одеждой Скрябин привел мотоциклистов.

«Каждый автомобилист должен иметь эту копеечную вещь в машине и надевать и в городе, и на трассе, — уверен эксперт. – Посмотрите, как многие мотоциклисты ездят в жилетах с светоотражающими элементами, потому что они понимают – так безопаснее. Жилет с одной простой полосой позволит увидеть вас в среднем за 200 метров и затормозить».

Ранее президент Гильдии союза автошкол Сергей Лобарев говорил «Газете.Ru», что наличие таких жилетов поможет снизить количество так называемых «повторных ДТП», когда водитель, попав в стрессовую ситуацию, может выскочить из автомобиля и попасть под колеса другой машины.

«Такая практика — обязательно иметь при себе светоотражающую одежду— давно существует за рубежом, и отрадно, что в ГИБДД делают ее наличие обязательным для автомобилистов, — сказал Лобарев «Газете.Ru».

Обязанность носить светоотражающую одежду в темное время суток, оказавшись за городом на трассе начала действовать для всех водителей с 18 марта 2018 года. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России.

Об инициативе обязать носить водителей светоотражающую одежду стало известно в сентябре, когда непосредственный разработчик документа (МВД) опубликовал его на Едином портале для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов.