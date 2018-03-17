Будут светиться: на водителей наденут жилеты

Уже с 18 марта всем автомобилистам в России, которые вне населенных пунктов по какой-то причине выйдут из автомобиля во время остановки, придется надевать светоотражающий жилет, специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России. В пояснительной записке к документу приводится статистика аварий, связанных с наездом на пешеходов.

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«За шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов (на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В этих дорожно-транспортных происшествиях (далее — ДТП) погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения, — отмечается на сайте правительства. — Снижение количества таких ДТП обусловлено реализацией пешеходами установленной в соответствии с пунктом 4.1 Правил обязанности при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

О количестве наездов на водителей, вышедших из салона на проезжую часть или обочину, в отношении которых и введена обязанность надевать светоотражающие предметы одежды, называл представитель ГИБДД России Юрий Шакиров, слова которого цитируют РИА «Новости».

Таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали.

Он указал, что за два месяца 2018 года таких ДТП было 37, в них погибли девять человек, пострадали 36. Шакиров отметил снижение количества происшествий и жертв, при этом подчеркнул, что нововведение позволит еще больше снизить этот уровень. Вместе с тем он добавил, что ведомство рассматривает вопрос о том, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и по какой статье.

«Я сейчас не готов сказать, насколько это действительно можно будет сделать, но мы этим вопросом занимаемся. Получается, что водитель при ДТП должен выставить знак аварийной остановки. Должен либо не уезжать с места, либо зафиксироваться. Это его обязанность, и если он этого не делает, то он подвергается административному штрафу в размере тысячи рублей. Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП надевать этот жилет, поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса», — отметил Шакиров.

По его словам, сотрудник ГАИ не будет целенаправленно проверять наличие жилета в машине, ведь требования возить с собой жилет нет, в то же время «не применять его тоже нельзя». Он посоветовал приобретать жилет в магазинах рабочей одежды.

Об инициативе обязать носить водителей светоотражающую одежду стало известно в сентября, когда непосредственный разработчик документа — МВД — опубликовал его на Едином портале для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов. Пока неясно, какой штраф ждет нарушителей данной инициативы.

Предприимчивые россияне уже тогда начали закупать жилеты, опасаясь дефицита или роста цен на обязательный для них продукт, как это произошло с наклейками «Шипы», которые также стали обязательны для «ношения» на автомобиле в зимний период.

Однако, судя по мониторингу цен, удорожания пока не произошло — такой жилет можно купить за 150-250 рублей.

Президент Гильдии союза автошкол Сергей Лобарев заявил «Газете.Ru», что наличие таких жилетов поможет снизить количество так называемых «повторных ДТП», когда водитель, попав в стрессовую ситуацию, может выскочить из автомобиля и попасть под колеса другой машины.

«Такая практика — обязательно иметь при себе светоотражающую одежду— давно существует за рубежом, и отрадно, что в ГИБДД делают ее наличие обязательным для автомобилистов, — сказал Лобарев «Газете.Ru».

– Пока нет никакой ответственности, нет штрафов, значит, водителей пока будут только предупреждать, информировать о том, что у них должна быть спецодежда и дело это пока добровольное.

Но представители автошкол уверены, что светоотражающая одежда в темное время суток, когда водитель находится за городом, не помешает. Нам известно много случаев, когда водитель в случае ДТП начинает буквально метаться по трассе. Особенно если ДТП серьезное или пострадал сам водитель. Треть ДТП в таких случаях происходит повторно через несколько секунд».

По словам эксперта, 50 человек в России ежедневно погибают в ДТП, а еще 500 получают ранения. «Это значит, что 500 людям кто-то оказывал помощь, был с ним на дороге. Поэтому надо помнить, что важно не только оказать помощь, но обезопасить себя».

Напомним, что поправки, обязывающие пешеходов носить в темное время носить светоотражающую одежду, появились в ноябре 2014 года, но тогда им дали больший срок на подготовку к новым изменениям — они вступали в силу лишь с 1 июля 2015 года. Тогда эксперты отмечали, что в стране нет соответствующего ГОСТа, который бы регламентировал характеристики светоотражателей. Тем не менее, документ был довольно быстро разработан и внедрен в 2015 году.

Штраф за отсутствие светоотражающих элементов для пешеходов составляет 500 рублей (ч. ст. 12.29) — это минимальное взыскание, предусмотренное российским КоАП.

Специалисты ГИБДД рекомендуют использовать множество маленьких световозвращающих элементов, чтобы свет фар столкнулся хотя бы с одним из них. Нужно прикреплять фликеры к верхней одежде на груди или на поясе. Обеспечат безопасность также отражатели, закрепленные на уровне бедра. Если используется только один фликер, то размещен он должен быть как можно выше. Оптимальный вариант включает 4 отражателя: спереди (на груди или ремне), сзади (на спине или рюкзаке), на правом рукаве, на левом рукаве.

Минимальный размер светоотражающего элемента — 25 квадратных сантиметров.