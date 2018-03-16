Гаишнику на заметку: незнание закона освобождает от наказания

Столичное управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, который, как утверждал водитель, сначала вымогал у него взятку, а потом без его присутствия составил протокол за пьянку за рулем. Чтобы доказать собственную невиновность водителю пришлось потратить более года и пройти суды трех инстанций. Но даже добившись оправдания, наказать инспектора у водителя не получилось.

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Как рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобилиста Егора Кострова (имя изменено по просьбе самого водителя — «Газета.Ru) Александр Липатников, инспектор ГИБДД остановил его подзащитного в начале 2017 года на востоке столицы для обычной проверки документов. Водительское удостоверение, страховка и ПТС оказались в порядке.

Но инспектору показалось, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения, однако водитель заявил, что совершенно трезв.

Инспектору достаточно было следовать букве закона: отстранить водителя от управления автомобилем и предложить ему пройти медосвидетельствование в присутствии понятых, либо отвезти в медучреждение. Вместо этого, как заверял автомобилист Костров, инспектор стал интересоваться тем, «есть ли у водителя мысли по решению данного вопроса?».

«Какое тут может быть решение?», — недоумевал автомобилист и стоял на своем.

Это, вероятно стало раздражать инспектора, и тот, понимая, что идти на нужный ему компромисс водитель не намерен, просто отпустил его и уже после того, как Костров уехал, составил на него протокол за нетрезвое вождение.

Правда видимо гаишник забыл, а может быть, не знал, что в протоколе необходимо отразить присутствие двух понятых. А еще почему-то не поставил собственную подпись под протоколом.

Через месяц автомобилисту пришла повестка в мировой суд, где его незамедлительно лишили водительских прав, не вняв доводам о том, что на самом деле водитель был трезв, а на недочеты в оформлении протокола закрыли глаза. Костров не согласился с таким приговором и попытался обжаловать его в районном суде. Но и там ожидаемо решение оставили в силе.

И только Мосгорсуд признал протокол недопустимым доказательством вины водителя и вынес оправдательное решение по реабилитирующим основаниям.

Чтобы хотя бы морально компенсировать мытарства своего подзащитного по судам в течение года адвокат Липатников обратился с жалобой на инспектора в Следственный комитет. Однако в ведомстве не только встали на сторону сотрудника ГИБДД, но и усомнились в невиновности водителя.

В СК не исключили, что из-за формальных оснований автомобилист, вероятно совершивший серьезное нарушение ПДД, ушел от ответственности.

«Дело об административном происшествии прекращено по формальным основаниям, то есть в связи с нарушением порядка привлечения лица к административной ответственности», — говорится в официальном ответе СК (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Не нашли в СК и оснований для подозрений в оформлении подложного протокола.

По мнению следователей, сотрудник ДПС просто не умел применять нормы процессуального права на практике, а уголовно-наказуемого деяния не совершал.

Как заявил «Газете.Ru» глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин,

в случае, если при составлении протокола не велась видеозапись, либо в него не были вписаны двое понятых, то такой документ не может быть основанием для привлечения водителя к административной ответственности.

«Более того, составление протокола должно осуществляться в присутствии водителя, — сказал Травин. – Эта ситуация является прямым нарушением действующего законодательства. Мосгорсуд в итоге принял единственное законное решение. Что касается инспектора, то его, возможно, настигло дисциплинарное взыскание. То есть если и пожурят инспектора, то лишь его начальники и то, скорее всего, за неопытность.

Вопрос о защите прав автомобилистов остается открытым, ведь презумпцию невиновности никто не отменял. Можно только порадоваться стойкости водителя и напомнить судам, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях».