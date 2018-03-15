«Испортил нам всю яму»: как судили велосипедиста

Жителя Пензы чуть не оштрафовали на 800 рублей за то, что по мнению инспектора ГИБДД, он нанес вред просевшему в яму дорожному люку, заехав на него на велосипеде. Молодому человеку пришлось пройти несколько судебных заседаний, чтобы доказать, что выбоина была запорошена снегом, да и в целом, ее следовало бы починить дорожным службам. Но результат оказался обратным.

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Нелепое ДТП с неожиданными последствиями произошло 24 ноября прошлого года, когда Андрей Чикин вечером ехал на велосипеде по тротуару домой с работы.

«На улице было уже темно, выпал первый снег, дороги засыпало, и я поехал по тротуару. По проезжей части было ехать опасно, многие водители ехали еще на летней резине, — рассказал Чикин «Газете.Ru».

– Я ехал не быстрее, чем 15 км/час и вдруг провалился в яму, которая образовалась из-за просевшего глубоко в асфальт канализационного люка. Я перелетел через руль, остался цел, а вот велосипед отлетел в сторону. Погнулись колеса, задний переключатель.

Покупка новых запчастей и ремонт обошлись в 3-4 тыс, руб., не больше. Но мне просто стало неприятно, что на тротуаре, где постоянно ходят люди, образовалась такая яма, за которой никто не следит».

Негодующий из-за такого содержания дорог велосипедист решил составить схему ДТП, после чего заверил ее у нотариуса, и пришел в ГИБДД на разбор ситуации. Молодой человек принес фотографию, схему и данные о том, что яма не соответствует установленным ГОСТам.

По словам Чикина, он хотел, чтобы инспекторы разобрались с тем, кто отвечает за этот участок дороги и добились устранения недостатков.

Конечно, велосипедист был бы не против получить и возмещение стоимости ремонта, но это не было, как он уверяет, главной задачей. «Яма была на половину дороги, там ходят люди, при этом неподалеку я нашел еще несколько выбоин, почему не ремонтируют это дело, не понятно!», — удивляется велосипедист.

Однако на разборе инспектор ГИБДД оказался другого мнения и пришел к выводу, что в ДТП с ямой виноват сам велосипедист, который, попав в выбоину, «нанес повреждение».

«Когда инспектор сказал, что сейчас составит на меня протокол, я несколько раз переспрашивал, за что, но не поверил своим ушам. Оказалось, что мне вместо возмещения ущерба светил только штраф», — возмущается молодой человек.

Согласно документу, инспектор ГИБДД признал его виновным в нарушении пункта 1.5. ПДД, согласно которому участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. «Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог…», — говорится в ПДД.

Кроме того, оказалось, что велосипедист не руководствовался пунктом 10.1.ПДД, согласно которому водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, а при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Вину велосипедиста, который попал в яму, инспектор квалифицировал по ч.2. ст.12.29 КоАП России «нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом», что влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Его Чикин отправился оспаривать в суд, куда для дачи показаний вызвали и самого гаишника. «В фотографии инспектор не особо всматривался, то, как я нанес ущерб он мне лично объяснить, так и не смог. Возможно, он просто решил меня проучить таким образом за то, что я чем-то ему помешал», — говорит велосипедист.

На заседании он пытался убедить суд, что не создавал опасности и помех для движения. Также Чикин обратил внимание суда на то, что яма не была огорожена и никаких предупреждающих знаков рядом не было. Однако судья Дурманов решил, что велосипедист каким-то образом действительно повредил пресловутую дорожную яму.

«Управляя велосипедом, допустил наезд на выбоину, причинив повреждения, нарушив п.п.1.5., 10.1 ПДД России», — говорится в решении суда.

Однако в связи с малозначительностью нарушения производство по делу было прекращено. Велосипедисту суд сделал лишь устное замечание, освободив от уплаты штрафа.

Это окончательно раздосадовало велосипедиста, тем более, как он утверждает, после инцидента он сразу написал в администрацию города и коммунальщики проблему устранили.

«Я буду судиться дальше, это дело принципа, — заявил Чикин. – Так, раз я признан виновным, сейчас с меня могут взыскать стоимость этого непонятного ущерба или стоимость ремонта. Почему дороги у нас ремонтируют только после жалоб? В целом у нас дороги нормальные, как во всей России, не такие, как в Москве или Санкт-Петербурге, конечно. Получше, чем в Саратове, похуже, чем Тамбове.

А серьезный ремонт, только когда прилетает кто-то важный. Помню, когда премьер Дмитрий Медведев приезжал, так нам отремонтировали всю трассу от аэропорта».

«Газета.Ru» связалась с Октябрьским районным судом Пензы, где было принято неоднозначное решение. Помощница судьи Дурманова заявила, что не уполномочена давать каких-либо комментариев по решению суда и возможности его обжалования, порекомендовав обратиться в пресс-службу. Там «Газете.Ru» заявили, что не могут как-либо трактовать решение суда, и так и не смогли объяснить, чему именно был причинено повреждение.

«В постановлении сохранена фраза, которая существует в постановлении ГИБДД, это у них такая формулировка, — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе суда. При анализе этого постановления судом и была приведена данная фраза.

Гражданин может понять под этим любое, что он считает.

Судья увидел так, он сохранил эту фразу, не вдаваясь в подробности, не расшифровывая ее, поскольку судья не может шагнуть глубже решения, которое вынесено ГИБДД. Указанное правонарушение малозначительное, производство по делу прекращено. Приговор не вступил в законную силу и у гражданина есть 10 дней на то, чтобы его оспорить».