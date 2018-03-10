Аварии первых лиц: ДТП президентского пошиба

Кортеж президента Украины Петр Порошенко

На этой неделе в Киеве произошло резонансное ДТП с участием машины из кортежа президента Украины. Принадлежащий полиции автомобиль Volkswagen сбил 87-летнего пешехода, который пытался перейти дорогу, вопреки указаниям регулировщика.

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По предварительной информации медиков, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и перелом левой ноги. Самого Петра Порошенко на момент аварии в автомобиле естественно не было. Однако, общественность все равно обрушилась с критикой на президента и организовавшего перекрытие сотрудника полиции – первого обвинили в том, что он безучастно проехал мимо лежащего на дороге человека, а второго за то, что не обращал на сбитого пожилого человека никакого внимания пока весь кортеж не проскочил перекресток. При этом водитель Volkswagen за несколько минут после аварии так и не вышел из машины.

Сам пострадавший пенсионер, со слов главы МВД Украины Арсена Авакова, подтвердил свою вину в произошедшем, однако полиция все равно будет устанавливать детали случившегося в рамках возбужденного уголовного дела.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен

Авария произошла в полдень, 26 февраля 2018 года. Автомобиль Стефана Левена двигался по трассе Е4 недалеко от города Квинстон. Водитель автомобиля премьер-министра, из-за сложных погодных условий не сумел вовремя затормозить и столкнулся с фурой, которая стояла впереди на полосе движения. Пострадавших в происшествии нет.

«Это была самая обычная авария, которую вы можете себе представить. Столкновение с грузовиком произошло на скорости два-три километра в час», — говорит премьер-министр. При этом в сообщениях местных СМИ никак не фигурируют другие машины кортежа премьера — не исключено, что он двигался с минимальным сопровождением.

Президент Польши Анджей Дуда

В Кракове 27 февраля 2018 года автомобиль президента врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения. По некоторым данным, автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше.

Сам Дуда, в результате этого происшествия, не пострадал и отправился дальше на другой машине из президентского кортежа. Предположительно, ДТП произошло из-за прокола автомобильного колеса.

Кортеж президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы

Крупная авария с участием автомобилей кортежа президента ДР Конго Жозефа Кабилы, унесла жизни пяти человек. Инцидент произошел 13 февраля 2018 года, на западе страны, в деревне Минкело. По данным местных СМИ, авария случилась когда водитель одного из внедорожников президентского кортежа потерял управление и съехал в придорожный кювет, после чего несколько раз перевернулся. Очевидцы отметили, что кортеж двигался со значительным превышением скорости.

В результате инцидента пятеро военнослужащих республиканской гвардии, находившиеся в машине сопровождения, погибли.

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в соседних США, в Калифорнии. ДТП произошло в ночь на 10 февраля 2018 года в 6 км от президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где канадский премьер-министр выступал с речью.

После мероприятия офицер калифорнийской полиции, сопровождавший колонну на мотоцикле, столкнулся с кроссовером Toyota Highlander, неожиданно повернувшим налево перед кортежем канадского премьера. В ДТП пострадали три человека, все они отправлены в больницу: это сам полицейский, женщина, находившаяся за рулем кроссовера, и ее сын. Автомобиль, в котором находился премьер Трюдо, участия в ДТП не принимал.

Кортеж президента США Дональда Трампа

Инцидент c кортежем Трампа произошел в штате Индианаполис 28 сентября 2017 года. Один из мотоциклистов почетного эскорта, который сопровождал кортеж на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. По словам журналистов, полицейский был в сознании и мог двигаться.

В департаменте полиции Индианаполиса заявили, что мужчина получил травмы, его госпитализировали. По данным Белого дома, у него сломана щиколотка. Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.

Премьер-министр Польши Беата Шидло

ДТП произошло 11 февраля 2017 года, в польском городе Освенцим, известному всему миру благодаря находившемуся здесь в годы Второй мировой войны крупнейшему фашистскому концентрационному лагерю. Автомобиль премьер-министра был протаранен следовавшим в попутном направлении Fiat, водитель которого решил внезапно повернуть. Водитель лимузина Шидло, пытаясь избежать столкновения, съехал влево, врезавшись в дерево на обочине.

После аварии премьер, ее водитель и охранник были доставлены в больницу в Освенциме. После обследования было объявлено, что Шидло серьезно не пострадала, так как была пристегнута ремнями безопасности. Судя по картине случившегося, местным службам безопасности даже не пришло в голову перекрывать дорожное движение для проезда премьер-министра.

Кортеж президента Турции Реджепа Эрдогана

Автомобильный кортеж президента Турции Реджепа Эрдогана попал в крупную дорожную аварию в Стамбуле 9 декабря 2016 года. ДТП случилось в ходе следования кортежа турецкого президента из официальной резиденции в Мармаринский университет, на факультете богословия которого должна была состояться пятничная молитва Эрдогана.

При аварии пострадали четверо полицейских, которые были сразу же госпитализированы. Турецкие силовики, прибывшие на место происшествия, оцепили место ДТП, однако движение на дороге не останавливалось.