Нехотеевка не пропускает: украинские фуры не видно на просвет

На границе Украины и России в последние дни образовался настоящий транспортный коллапс из-за скопившихся грузовиков. Первыми тревогу забили украинские пограничники, которые еще в воскресенье утром сообщили, что уже в течение двух дней сотни водителей не могут пересечь границу.

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«В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом», - сообщали в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники подчеркнули, что на соответствующий запрос российской стороне никакой реакции не последовало, однако от граждан, въехавших из России, пограничники узнали, что проблемы связаны с неисправностью рентгеновского оборудования для досмотра грузов.

Почему российские таможенники не соизволили уведомить коллег о неисправности или хоть как-то отреагировать на их запрос осталось неясным. Сутки спустя, в понедельник утром, проблема так и не разрешилась. Ситуация сегодня на утро не изменилась. Сейчас мы уже насчитываем там более 120 автомобилей: это грузовые автомобили, которые не могут попасть на территорию РФ. Никаких официальных объяснений нет. На наши письменные запросы относительно причин такой ситуации россияне также не ответили», - заявил телеканалу «112 Украина» помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

На официальном сайте ведомства сообщалось, что на границе застряли уже около 150 машин, при том, что большинство грузовиков возвращаются обратно на Украину, чтобы следовать другим маршрутом. «Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на данном направлении, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут», – говорится в сообщении. При этом подчеркивалось, что российская сторона так и не ответила на неоднократные запросы о причинах ситуации.

Кроме того, вскоре появилась информация о проблемах и на других пунктах пропуска. В частности, Госпогранслужба в понедельник сообщила, что трудности с выездом грузовиков начались в соседней Сумской области – на пунктах российско-украинской границы - в Екатериновке и Бачевске. Впрочем здесь сложности объясняются как раз наплывом грузовиков из «Гоптовки».

Лишь в понедельник днем появилась первая официальная информация от российской стороны. Ни о каких поломках в Федеральной таможенной службе не сообщили, отчитавшись об отсутствии проблем при прохождении границы.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о скоплении грузовых автомобилей на российско-украинской границе перед МАПП «Нехотеевка» Белгородской таможни, Центральное таможенное управление сообщает, что пункт пропуска работает в штатном режиме.

В выходные и утро понедельника отмечалась неравномерность потока грузового транспорта с сопредельной территории, но на нейтральной полосе перед въездом в Российскую Федерацию очередей не наблюдалось. На данный момент ситуация сохраняется.

За 17-18 февраля через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» на въезд и на выезд проследовало 146 пассажирских автобусов, 261 грузовое транспортное средство и 3933 легковых автомобилей», - говорится в сообщении Центрального таможенного управления ФТС.

Нормализацию работы границы почти сразу же подтвердила и Госпогранслужба Украины.

Напомним, что ровно два года назад, в середине февраля 2016 года между двумя странами разразился серьезный транспортный кризис с участием дальнобойщиков. Все началось с того, что патриотические настроенные активисты в западных регионах Украины стали блокировать проезд в сторону границы с Венгрией и Словакией российских грузовиков. Сами участники окрестили акцию «вежливая блокада». Ехать через Украину россиянам приходилось в связи с невозможностью с 1 февраля 2016 года из-за транзитных ограничений проехать в Европу обычным путем, через Польшу.

В ответ на акцию радикалов Россия официально запретила въезд украинским дальнобойщикам. Ситуацию удалось урегулировать после вмешательства правительства Украины, которому удалось утихомирить активистов. В итоге была достигнута договоренность, благодаря которой застрявшие на территории соседних стран украинские и российские водители смогли беспрепятственно вернуться домой.