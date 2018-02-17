Семеро погибших: «пятерка» попала под грузовик

После страшного ДТП, которое произошло 16 февраля в Крыму, возбуждено уголовное дело. Смертельная авария случилась в 19.40 на 367 километре трассы Джанкой-Феодосия-Керчь на при повороте на поселок Ленинское. По предварительной информации, причиной ДТП стало грубое нарушение ПДД водителем отечественного легкового автомобиля «ВАЗ-2105».

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Как сообщили в пресс-службе МЧС региона,

водитель легковушки решил обогнать большегрузный автомобиль, однако не справился с маневром и допустил касательное столкновение с этим же грузовиком. После чего легковушку отбросило под встречный грузовик.

В результате столкновения грузовые машины загорелись.

На место происшествия прибыли медики, пожарные, сотрудники ГИБДД и МЧС. Оказалось, что автомобиль «ВАЗ -2105» был очень сильно деформирован, по обе стороны от дороги пылали большегрузные автомобили. Чуть позже из-за темного времени суток и плохой видимости в эти транспортные средства въехал еще один грузовик.

На фотографиях с места аварии видно, что от белого легкового автомобиля практически ничего не осталось: от удара его сжало в гармошку, а крыша оторвалась. Выжить в таких условиях можно было лишь чудом. Но ситуацию усугубило то, что вместо разрешенных пяти человек в машине ехали как минимум шестеро, в том числе дети, которые, скорее всего, ехали без специальных сидений.

В результате ДТП погибли шесть человек, которые находились в автомобиле «Жигули». Среди них несколько малолетних детей и подросток.

Также погиб водитель одного из грузовиков. Двое пострадавших — женщина и водитель одного из грузовиков — направлены в центральную районную больницу с тяжелыми травмами. В настоящее время они находятся в крайне тяжелом состоянии. О водителе третьего грузовика данных нет – скорее всего, он не пострадал.

В 20.29 крымские спасатели ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. м.

В настоящее время Следственным управлением МВД про Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Схожая авария с жертвами по вине водителя легкового автомобиля произошла в разгар дня 4 ноября 2017 года близ Керчи. Тогда водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где на высокой скорости совершил столкновение с легковым автомобилем Hyundai белого цвета. В результате ДТП погиб маленький мальчик возрастом около пяти лет, который находился в «пятерке». Чуть позже стало известно и о смерти водителя, выехавшего на встречку — он скончался в реанимации. По неподтвержденной информации от очевидцев, он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Всего же, по сообщениям местных СМИ, в обоих автомобилях находилось 11, по другим данным — 12 человек. Все выжившие после аварии получили различные травмы, большинство — серьезные.

Вскоре после аварии местные СМИ опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент ДТП: она дает полную картину произошедшего. На кадрах видно, как в населенном пункте, где максимальная скорость ограничена 60 км/ч, водитель «пятерки» лихо обогнал попутную машину, которая, судя по данным регистратора, сама превышала разрешенную скорость, и на огромной скорости поехал дальше.

Несущаяся на всех парах «пятерка» сначала успела-таки вернуться в свой ряд, но ее скорость была настолько высока, что при резком повороте направо ее вынесло на встречную полосу.

Там она левой частью влетела во встречную легковушку Hyundai белого цвета, что и привело к роковым последствиям.

Еще одна из недавних серьезных автомобильных аварий в Крыму произошла 26 января. Тогда при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на между Симферополем и Джанкоем в Крыму погибли три человека и четыре пострадали. ДТП произошло в результате выезда микроавтобуса на встречную полосу – там он столкнулся с легковым автомобилем Kia.

Как сообщали тогда в МЧС, Kia Cerato в результате столкновения разорвало на две части. По предварительной версии, его водитель превысил скорость и на скользкой дороге не справился с управлением, что привело к столкновению с микроавтобусом Volkswagen LT, который двигался по встречной полосе в сторону Симферополя.