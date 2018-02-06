Авторынок лихорадит: рост обернулся падением

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 31,3%. Так, всего за этот месяц было продано 102 464 автомобиля, это на 24 428 единиц больше, чем за аналогичный месяц 2017 года. Однако радоваться рано – прошлогодние январские результаты участники рынка признали провальными и встретили весьма пессимистично. А по сравнению с удачным декабрем 2017 года продажи в 2018-м заметно просели.

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Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, тем не менее оптимистично назвал полученные цифры «мощным стартом российского автомобильного рынка», который частично вызван низкой базой прошлого года.

«Этот показатель примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года, — сказал Шрайбер. — Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом.

Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы».

Лидеры и аутсайдеры

Существенный рост по сравнению с неудачным январям 2017 года показало большинство брендов, но есть и заметные аутсайдеры.

Первое место по продажам традиционно занимает марка Lada с результатом 21 005 автомобилей (+29%), на пятки отечественному производителю наступает Kia, практически в два раза улучшившая результат прошлого января – корейцы продали 15 310 (+49%) автомобилей.

На третьем месте Hyundai, продавший 8 752 автомобиля (+31%), на четвертом — Renault с результатом 7 880 (+51%) автомобилей, Volkswagen закрепился на пятой строчке, продав 5 593 машин (+22%), на шестом Nissan — с результатом 5 376 автомобилей марка показала прирост 27%. На седьмом месте Toyota — 5 151 единиц (+34%), на восьмом — Skoda 4 501 единиц (+26%), девятая строчка за Ford — 3 132 автомобилей (+39%) и замыкает десятку лидеров отечественный ГАЗ, который подрос на 12% до 2 574 единиц.

Если взглянуть на премиум-сегмент, то можно увидеть интересное положение дел.

Так, Mercedes-Benz показывает довольно стабильный результат 2 510 автомобиля (+2%), а вот BMW подскочил на 17% до 2 050 единиц.

Несмотря на рост рынка Audi откатилась на 22% назад до 726 единиц. Не очень хорошо идут дела и у Infiniti 241 проданных машин и -36%. Jaguar продал 108 машин, это на 19% меньше, чем в прошлом январе. А вот корейский приемиум-бренд Genesis вырос аж на 700%, но это всего 48 машин.

Доходы не растут

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко обратил внимание на то, что продажи Subaru, Honda и Mitsubishi выросли на 104%, 150% и 95% соответственно.

«Это может говорить о том, что покупатели распробовали корейские марки, оценили их качество, и многим оно не понравилось, несмотря на лояльную ценовую политику, — считает Яковенко. — Часть покупателей вернулась к японским автомобилям, или просто осталась им верна, накапливая деньги в течение 2016-2017 годов. Массовый же потребитель не обладает большими сбережениями, поэтому выбирает массовый «АвтоВАЗ» или Kia с Hyundai — последним удалось завоевать сердца автомобилистов в том числе благодаря пятилетней гарантии».

По словам эксперта, рост продаж на 31% связан с низкой базой прошлого года, но от этого «не менее удивителен», ведь реальные доходы населения не остановили свое ежегодное падение на 5-6%.

«Значит рынок стимулируют кредитные предложения и льготные госпрограммы – эти субсидии выделяет государство, пока относительно высоки цены на нефть, — говорит эксперт. — При этом нового «всплеска» спроса весной, скорее всего, не будет, так как для него нет «топлива» — растущих доходов населения или сбережений.

Снижающаяся ключевая ставка Центробанка может вычесть еще 100-150 базисных пунктов из средней ставки автомобильного кредита, но новый тренд на рынке это не создаст».

В свою очередь директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский вспоминает, что январь 2017 года был провальным – тогда было продано всего 77,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

«При этом как такового роста продаж в январе не наблюдалось, как раз наоборот, произошел ожидаемый спад, — отмечает Жарский в беседе с «Газетой.Ru».

– Так, по сравнению с декабрем 2017 года все хорошо видно: если за последний месяц прошлого года было реализовано 166 тыс. автомобилей, то за январь 2018 года — всего 102,4 тыс.

Падение продаж более чем на треть к предыдущему месяцу, конечно, можно объяснить сезонным фактором: январь традиционно характеризуется низкой потребительской активностью в части совершения дорогостоящих покупок, это сезон отпусков, деловая активность находится вблизи годовых минимумов. Даже с учетом этих факторов январь без преувеличений внушает серьезные опасения за судьбу вектора на восстановление рынка, столь бурно развивавшегося на протяжении трех кварталов 2017 года».

Получается, что по сравнению с декабрем прошлого года существенно упали продажи практически всех без исключения производителей. Не обошел спад даже «локомотивов» российского рынка – «АвтоВАЗ»: продажи Lada упали с 32,5 тыс. в декабре до 21 тыс. в январе.

«Не исключаю, что еще до конца I квартала мы сможем увидеть возвращение к высокой планке, заданной прошлым 2017 годом. При сохранении положительной динамики восстановления российской экономики и в первую очередь госсектора, заказы на обновление автопарков будут стимулировать продажи уже в текущем 2018 году», — резюмировал аналитик.

Между тем в компании «Рольф» считают, что спрос в премиум-сегменте будет постепенно расти, так как срок владения автомобилями здесь короче, чем в массовом.