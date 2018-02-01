Новинки автопрома: не поедем, так помечтаем

Peugeot: кроссовер 5008

Переживающая непростые времена в России марка Peugeot (по итогам 2017 года было продано всего 4 931, это примерно по 400 машин в месяц на 36 имеющихся дилеров), пытается собраться с мыслями и выступить в наиболее востребованном сегменте кроссоверов с семиместной моделью 5008 нового поколения. Последнее время знакомство с моделями марки ограничивалось изучением цен, после которых разговор прекращал иметь всякий смысл. Так в свое время просто не пошел отличный, но беспринципно дорогой хот-хэтч 307. Но в этот раз ценник попытались сделать хоть немного поближе к людям, поэтому и помещаем новинку в наш обзор.

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Peugeot Peugeot 5008

В России модель предлагается в трех вариантах с бензиновым и дизельным двигателями в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. За внедорожные возможности «француза» отвечает система интеллектуального привода с пятью режимами движения в зависимости от дорожных условий, которая идет в комплектациях побогаче. При движении под уклон водителя подстрахует система Hill Assist Descent Control.

Три раздельных сиденья второго ряда регулируются в пределах 150 мм. Важно, что сиденья складываются в ровный пол — таким образом объем багажного отделения увеличивается c 1060 до 2150 литров.

В числе базовых опций можно найти задние датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости. Здесь есть обогрев нижней части и левой стойки лобового стекла, рулевое колесо с кожаной обивкой, датчики дождя и света. В базе подогрев есть только на передних сиденьях, зато трехступенчатый. Отдавать команды автомобилю можно при помощи мультимедийного комплекса с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Также есть возможность синхронизации с мобильным телефоном. Стартовая цена модели с бензиновым мотором 1,6 мощностью 150 л.с. – 1,899 млн рублей. Топовая версия с дизельным 2-литровым 150-сильным движком стоит от 2,309 млн.

Kia: новый Sorento Prime

Новый Sorento Prime от Kia появилась в продаже 1 февраля, но «Газета.Ru» уже протестирована новинку одной из первых, отметив у новинки хорошую шумоизоляцию, плавный ход, а также наличие всего самого необходимого для семейного автомобиля.

KIA KIA Sorento Prime

Осталось самое важное – изучить цены и комплектации. Как рассказали в компании,

Kia Sorento Prime предлагается в пяти уровнях и 13 вариантах комплектации, а также в спецверсии GT Line.

Для модели предлагается три варианта двигателя – бензиновый 2,4 GDI (188 л.с.) и обновленный бензиновый 3.5 V6 MPI (249 л.с.) с системой распределенного впрыска, а также дизельный 2,2 CRDi (200 л.с.). Двигатель 2,4 MPI агрегатируется с модернизированной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в остальных версиях флагманский кроссовер оснащается новой 8-ступенчатым «автоматом – это собственная разработка концерна Hyundai-Kia. Стоимость модели варьируется с 1 849 900 рублей до 2 779 900 рублей.

Cadillac: обновленный Escalade

К февралю Cadillac обновил свой легендарный Escalade, который, правда, мы стали подмечать на улицах гораздо реже. Внедорожник оснастили самыми свежими технологиями Cadillac последнего поколения вслед за моделью XT5, которую уже тестировала «Газета.Ru». Escalade получил зеркалом заднего вида с функцией трансляции потокового видео и системой автоматической парковки. Также изменения коснулись и внешнего вида модели появились три дополнительных цвета кузова, один дополнительный цвет интерьера, а у колесных дисков – новый дизайн.

Cadillac Cadillac Escalade

Помимо стандартной версии есть и удлиненная – она превосходит обычную на 508 мм, а колесная база увеличена на 355 мм. Все модели оснащены полным приводом, двигателем 6,2 л V8 мощностью 426 л.с. В пару к мотору идет новая восьмиступенчатая автоматической трансмиссиея с системой ручного переключения передач. Escalade разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6,7 сек, а заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 13,1 л/100 км.

BMW: новые i8 Roadster и i8 Coupe

В BMW не тоже не дремлют, и, видимо вспомнив, что весна уже не за горами, объявили российские цены на обновленные родстер и купе i8. Их стоимость 11 150 000 рублей и 9 490 000 соответственно.

BMW BMW i8 Roadster

В базовой версии обе модели получили автоматический двухзонный климат-контроль, сиденья с электрорегулировками и подогревом, систему динамического контроля курсовой устойчивости, включая ABS, систему динамической регулировки амортизаторов, а также динамический круиз-контроль и ассистент вождения. У i8 светодиодные передние фары с агрессивным дизайном и расширенным функционалом, а боковые зеркала не только с электрорегулировками, но и обогревом. Также в базе предлагается возможность запуска двигателя без ключа и дистанционное управление. Модели уже доступны для заказа в России.

Mercedes: три новых модели линейки AMG

Mercedes-Benz Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Mercedes, который усиленно продолжает строительство своего завода в России решил расширить свое портфолио линейки AMG тремя новыми моделями: Mercedes-AMG: CLS 53 4MATIC+, купе и кабриолет E 53 4MATIC+. Параллельно с этим появилось и новое для них цифровое обозначение.

В том, что полностью разобраться со всеми особенностями в названиях и отличиях моделей очень сложно, не раз признавались многие топ-менеджеры немецкого бренда.

Не удивительно, что и в этом случае к моделям придется долго присматриваться, чтобы найти все отличия и сходства. Так общими визуальными опознавательными признаками трех новинок стала решетка радиатора в стиле «двойной клинок», передний бампер особой формы, характерная для AMG облицовка порогов, а также двойные круглые патрубки системы выпуска отработавших газов, выполненные в варианте «глянцевый хром».

Сердцем новых моделей стал новый электрифицированный 3-литровый двигатель, который представляет из себя комбинацию из работающего на отработанных газах турбокомпрессора и дополнительного электрокомпрессора. Этот рядный шестицилиндровый агрегат развивает мощность в 320 кВт (435 л. с.) и выдает максимальный крутящий момент в 520 Нм.

Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 л/100 км. Модели оснащаются роботизированной коробкой передач AMG Speedshift TCT 9G с двойным сцеплением и фирменной системой полного привода AMG Performance 4Matic+. До 100 км/час новый Mercedes-AMG E 53 Coupe разгоняется за 4,4 сек, Mercedes-AMG CLS 53 и E 53 Cabriolet – всего на 0,1 сек медленнее. Когда ждать модели в России, правда, точно пока не известно.

Hyundai: новый Santa Fe

Марка Hyundai в России недавно отметилась выпуском 1,5-миллионного автомобиля, а в мире — тем, что опубликовала первое изображение нового, уже четверного по счету поколения модели Santa Fe. Мировая премьера новинки пройдет в феврале, а первое появление на публике состоится в начале марта на Женевском автосалоне. Глядя на затемненное изображение представить, как будет выглядеть автомобиль в живую пока трудно, зато кое-что стало известно об оснащении. Так, кроссовер получит комплексный пакет новейших систем активной безопасности, объединенных в единую систему Hyundai Smart Sense.

Hyundai Hyundai Santa Fe четвертого поколения

Автомобиль оснастят необычное системой распознавания присутствия задних пассажиров (Rear Occupant Alert), которая предупреждает о них водителя, когда тот выходит из автомобиля. Скорее всего, она пригодится родителям, которые могут забыть, что с ними едет ребенок или домашнее животное.

Будет в машине и система предупреждения о боковом трафике сзади, которая теперь дополняется функцией автоматического торможения. Во избежание столкновения при выезде задним ходом в условиях плохой видимости и ограниченного пространства система предупреждает водителя, а затем автоматически задействует тормоза. Несмотря на то, что в числе лидеров продаж марки в России – Solaris и Creta, скорее всего, новое поколение кроссовера довольно скоро появится и у нас, но пока марка держит это в секрете. Осталось дождаться Женевского автосалона.

Skoda: концептуальный гибридный Vision X

Марка Skoda продолжает курс на создание новых кроссоверов. Воплотив в жизнь Kodiaq, а теперь и Karoq, чехи взялись за гибридные версии и готовятся выкатить в Женеве концептуальный гибридный городской автомобиль Vision X.

Skoda Skoda Vision X

По-видимому, это будет именно прототип будущей реальной модели для активного образ жизни, а не просто некий объект, олицетворяющий развитие бренда. У модели имеются все характерные для Skoda элементы дизайна, на создание которых чехов вдохновляет богемский хрусталь. Это четко очерченные линии кузова и решетки радиатора, лаконичный силуэт. Vision X представлен в цвете FlexGreen с контрастной антрацитовой крышей, у него 20-дюймовые колесные диски, агрессивные бамперы, массивные дверные пороги и панорамная стеклянная крыша. Пока нет данных о том, когда модель превратится в серийную версию, но как в правило, Skoda не откладывает этот процесс в долгий ящик. И мы уже знаем, что начинаться его название будет с буквы «K».