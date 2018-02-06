Наивность и глупость: как у россиян угоняют автомобили

В МВД ответили на запрос «Газеты.Ru» и подробно рассказали, как в России чаще всего угоняют автомобили.

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Оказалось, что наравне с новыми технологическими приемами злоумышленники до сих пор не стесняются применять грубую силу и ловкость рук. Так,

основным методом хищения автомобиля остается взлом замков дверей машины и замка зажигания с помощью механических приспособлений, так называемых «проворотов».

Чтобы добраться до замка зажигания преступники разбивают стекла, залезают в салон и там применяют проворот, или же добытые ими дубликаты или даже оригинальные ключи. Похитить ключи у автовладельца могут, к примеру, при осмотре «покупателем» продаваемого автомобиля – ключ незаметно меняется на аналогичный прямо под носом автовладельца. После чего преступники, которые выяснили, где стоит продаваемая машина, похищают ее.





Угоны при помощи электроники

Конечно, угоны, особенно когда речь идет о дорогих иномарках, совершаются в основном не «голыми руками». Есть специальные радиоэлектронные средства, которые можно разделить на три группы: первая из них применяется для проникновения в салон, что подразумевает взлом системы безопасности доступа. Как следует из рассказа МВД, к сожалению, преступники давно смогли найти с ней общий язык. Так, значительное количество современных автомобилей оснащено системами дистанционного управления дверными замками. Чтобы их обмануть используются самые разные технические средства, но

самым распространенным считается код-граббер. Это устройство умеет эмулировать радиокоманды оригинальных пультов дистанционного управления – их автомобилисты отдают системам охранной сигнализации или системам управления центральным замком нажатием на ключ.

Есть у преступников и любимые особенности у моделей автомобилей, которые они научились ловко использовать.

К примеру, известно, что у моделей Toyota Corolla и Toyota Camry, которые считаются одними из самых угоняемых моделей в России, радиомодуль системы управления центральным замком расположен под элементом обшивки задней правой стойки. Для разблокировки системы центрального замка и отключения штатной системы сигнализации злоумышленники разбивают стекло и заменяют один радиомодуль другим, к которому имеется соответствующий ключ со встроенным пультом дистанционного управления центральным замком.

После того как злоумышленники забрались в салон, они могут попытаться завести мотор, а способ зависит от марки и модели автомобиля.

Как заводят двигатели

Набор средств для несанкционированного запуска автомобильных двигателей, к сожалению, тоже весьма велик. Как уточняют в МВД, для управления работой двигателей современных автомобилей используются электронные блоки управления. Эти устройства содержат микропроцессор, который управляет работой двигателя по заложенной в нем программе. Для обеспечения доступа к запуску двигателя предусмотрена специальная противоугонная электронная система — иммобилайзер.

Ее, как правило, устанавливают на заводе-изготовителе. А угонщики чтобы запустить мотор приглянувшегося автомобиля используют так называемые «программаторы иммобилайзера». Их подключают к диагностическому разъему автомобиля и записывают данные другого ключа зажигания или смарт-ключа, который имеется у злоумышленников и с помощью которого можно будет запустить мотор.

Есть и еще одно средство в арсенале угонщиков, которое они используют как для запуска двигателя, так и для доступа в салон автомобиля – это радиоретрансляторы команд управления.

Они предназначены для удаленной аутентификации смарт-ключей автомобилей различных модификаций. На сленге злоумышленников такие приспособления называются «удочка» или «длинная рука». Комплект состоит из двух устройств: первый – это блок обнаружения автомобильного смарт-ключа.

Угона.нет/YouTube.com

Если в зоне приема блок обнаружит такой смарт-ключ, он производит радиообмен информацией со вторым устройством – эмулятором — располагаемым около «атакуемого» автомобиля.

В результате расстояние, на котором возможна аутентификация смарт-ключа автомобиля, увеличивается до 300–400 метров. После чего автомобиль открывается, а поджидающие этого момента угонщики быстро уезжают.

Как рассказали «Газете.Ru» такие устройства продаются на черном рынке примерно за 500 тыс. рублей, но окупаются они довольно быстро, поскольку применяются как правило для угона очень дорогих моделей.

Как блокируют тревожные сигналы

Большинство автомобилистов, которые рискуют бросать машины под окнами, надеются на охранные системы. Но и их злоумышленникам удается обманывать и блокировать: для этого они используют генераторы радиопомех в народе известные как «глушилки». Это устройства предотвращающают передачу тревожных сообщений посредством радиоканала на устройства владельцев автомобилей либо на оборудование охранных служб, также они глушат радиосигналы, передающие географические координаты места нахождения автомобиля.

Что делать?

Начать думать о защите автомобиля следует еще до его покупки. Так, если модель в группе риска и считается одной из любимых у угонщиков, нужно учитывать, что придется понести дополнительные расходы на установку противоугонного оборудования, охраняемую парковку, а также страховку, которая для подобных моделей, как правило, ощутимо дороже. По данным «Угонов.Нет», чаще прочих угоняют машины марок Lada, Toyota, Hyundai, Kia.

Угона.нет/YouTube.com

Бюджетные модели идут на разборку, а премиальные – уезжают в другие регионы, как правило на Кавказ. И тут на помощь приходит несколько вариантов.

Угона.нет/YouTube.com

Самый простой и дешевый, а при этом высокоэффективной способ защиты автомобиля – это бдительность. При этом речь идет не только о случае с собственной машиной. Так, заметите вечером в окно, что кто-то ковыряется у машины соседа, не ленитесь, наберите «02» – может быть в следующий раз кто-то поможет и вам.

При продаже машины, когда покупатель просит провести тест-драйв, садитесь рядом и не теряйте из вида ключи. Документы на автомобиль всегда держите при себе, а не оставляйте в бардачке. Иногда подготовка к угону проходит на СТО с сомнительной репутаций – ее сотрудники могут быть в доле с угонщиками, и, внимательно изучив вашу противоугонную систему, могут сообщить об этом «партнерам», поэтому неизвестным организациям лучше не доверять свои машины.

Владельцам «рисковых» дорогих автомобилей

советуют устанавливать антиджаммер – устройство от подавления сигнала, которая защитит машину от «глушилок». Во-вторых, лучше использовать двойную авторизацию и поисковое устройство.

«Есть разные типы поисковых устройств: автономное и проводное, рекомендуется использовать оба: автономное не садится и питается от электрики автомобиля, зато автономное — абсолютно скрыто, шанс, что угонщики его найдут — минимален, поэтому всегда остается надежда на то, что если автомобиль угнали, то его найдут», — уточнили в одной из компаний, специализирующихся на охранных системах.

В другой компании «Газете.Ru» рассказали, что попытки угона с помощью код-граббера обычно проводятся на стоянках супермаркетов, где есть большой выбор автомобилей — злоумышленникам важна уверенность в том, что они найдут нужную жертву, поскольку им необходимо «отбить» дорогостоящее оборудование.

«Важно внимательно смотреть на посторонних людей, которые находятся рядом с вами, а особенно, если они следуют за вами в торговый центр.

Если вы заметили нечто странное, лучше вернуться к своему автомобилю и, например, поменять место парковки, — отметили в компании.— В числе технических методов борьбы с угонщиками стоит назвать иммобилайзеры. Множество есть у российских производителей. Или противоугонные охранные системы различного рода, будь то спутниковые или GSM, которые обеспечивают защиту и информируют владельца о любых действиях с автомобилем, например, об открытии дверей или запуске двигателя».