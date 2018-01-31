Ихтиандр не заплатит за болото

В Челябинске поставлена точка в необычном во всех смыслах гражданском процессе. Областной суд отменил принятое в октябре решение Кунашакского райсуда, согласно которому егерь местного военно-охотничьего хозяйства Колан должен был выплатить 2,5 млн рублей штрафа и рекультивировать территорию. При зарплате в 5650 рублей такой исход поверг Шарипова в шок и заставил обратиться с жалобой в вышестоящий суд.

О деле егеря с необычным именем стало известно благодаря челябинским журналистам, которые в начале ноября сняли о нем сюжет. После этого о скромном трудяге-энтузиасте за несколько дней узнала буквально вся страна.

Некогда знаменитое хозяйство, где в свое время охотился маршал Жуков, осталось без подъездной дороги — ее размыло половодье. С тех пор местные охотники были вынуждены бросать транспорт в лесу за несколько километров от хозяйства и преодолевать это расстояние по грязи, погрузив вещи в специальную тачку.

Реклама

Чтобы облегчить жизнь себе и охотникам, егерь вскладчину организовал прокладку дороги через болотистую топь. «Сама инициатива исходила от меня, я провел собрание, пообщался с людьми. Попросил о помощи — кто сколько может. Кто-то дал 10 литров солярки, кто-то 20, кто-то 5 тысяч рублей. Дорогу начали копать зимой. С помощью экскаватора брали грунт и делали насыпь, весной все растаяло, грунт отлежался, летом еще подождали, а осенью пригнали бульдозер и все разровняли. После этого пенсионеры смогли приезжать к нам даже на «Жигулях», из благодарности чуть ли не на колени падали», — рассказывал Ихтиандр Шарипов «Газете.Ru» в ноябре прошлого года.

Предшественник егеря в хозяйстве не оценил его рвения и пожаловался в Россельхознадзор соседней Курганской области, так как земля, на которой была построена дорога, формально относится именно к соседнему региону.

К удивлению Шарипова и других охотников, десятилетиями невостребованный и никем необрабатываемый заболоченный и покрытый густым камышом участок оказался ценным черноземом, которому егерь нанес огромный ущерб.

«Существуют земли сельхозназначения, они кому-то принадлежат, и закон нам предписывает их охранять, контролировать их использование. Поэтому в данном случае мы выполняем свою работу, — заявляла «Газете.Ru» пресс-секретарь областного управления Вера Макарова. — Здесь человек на чужой земле возводит какой-то объект. Мы обязаны реагировать».

Впрочем, после огромной шумихи в СМИ и соцсетях, когда общественное мнение качнулось явно не в пользу чиновников, ситуация резко изменилась. Оказалось,что сама история и особенно размер штрафа, мягко говоря, неприятно удивила центральный аппарат ведомства, где ситуацию прямо назвали «маразмом» и «абсурдом», пообещав сделать кадровые выводы.

По инициативе главка ведомства в конце декабря Шарипову предложили заключить мировое соглашение, по которому, несмотря на выигранный суд, отказывались от взыскания штрафа в 2,5 млн рублей, сохраняя за егерем лишь обязательство рекультивировать поврежденные участки земли.

Стороны вроде бы договорились, ходатайство о заключении соглашения было заявлено, однако на первом заседании областного суда неожиданно возникла заминка. При изучении текста соглашения судья нашел ряд неточностей. В частности, из текста осталось неясным, какие именно земли и в каких объемах должен рекультивировать ответчик. Суд дал сторонам время уточнить формулировки мирового соглашения до 30 января.

Однако 30 января, после того как в суд была представлена обновленная версия мирового соглашения, выяснилось, что Шарипов отказался от него, видимо, не согласившись с предъявленными чиновниками условиями.

«В начале судебного заседания представители истца пояснили, что текст мирового соглашения с внесенными корректировками ответчик не подписал, Шарипов подтвердил, что делать этого не собирается.

После чего суд перешел к рассмотрению дела по существу», — сообщили в пресс-службе областного суда.

В итоге судья принял решение полностью отказать в удовлетворении требований истцов к Шарипову. Решение тут же вступило в законную силу.

Реакция представителей Россельхознадзора на решение суда пока неизвестна.