Егерь Ихтиандр свернул на кривую дорожку

Широкая публика узнала о необычной ситуации в охотничьем хозяйстве Коклан Кунашакского района Челябинской области из телесюжета ГТРК «Южный Урал» 8 ноября.

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Как рассказали журналистам местные охотники, в середине XX века сюда регулярно приезжал на охоту служивший в то время на Урале маршал Жуков. Именно для высокопоставленного гостя тогда и проложили первую дорогу через болота от основной трассы к охотничьим домикам.

В 90-е насыпную дорогу размыло половодье, и с тех пор добраться до охотничьих домиков в теплое время года стало практически невозможно из-за сильно заболоченной местности.

Охотникам приходилось парковаться в лесу за несколько километров от охотохозяйства и, погрузив вещи в специальную тачку, пешком тащить ее по грязи.

Исправить ситуацию решил местный егерь Ихтиандр Шарипов, который самостоятельно, как отмечали местные журналисты, построил дорогу. Оказалось, что заболоченный и покрытый густым камышом участок на самом деле ценный чернозем, причем относится он не к Челябинской, а уже к Курганской области — в районе базы как раз проходит граница между двумя регионами.

В итоге чиновники приняли решение оштрафовать егеря на 2,5 млн рублей и обязали его рекультивировать территорию.

Выплатить гигантский штраф Шарипов не в состоянии — его зарплата составляет 5650 рублей в месяц.

В беседе с «Газетой.Ru» егерь рассказал о строительстве дороги и признался, что инициатором скандала стал его предшественник.

«Я работаю здесь всего второй год, у нас земля абсолютно заболоченная, воды полметра, тут никто никогда ничего не сеял. Так как большинство охотников у нас пенсионеры, у которых нет квадроциклов или специальной техники, добираться сюда было очень сложно, хотя если смотреть по навигатору, то дорога тут есть, еще та старая, которую давно смыло, — отметил Ихтиандр Шарипов. — Сама инициатива исходила от меня, я провел собрание, пообщался с людьми. Попросил о помощи — кто сколько может. Кто-то дал 10 литров солярки, кто-то 20, кто-то 5 тысяч рублей. Дорогу начали копать зимой. С помощью экскаватора брали грунт и делали насыпь, весной все растаяло, грунт отлежался, летом еще подождали, а осенью пригнали бульдозер и все разровняли.

После этого пенсионеры смогли приезжать к нам даже на «Жигулях», из благодарности чуть ли не на колени падали».

«Жалобу на меня написал Сергей Бурков, он работал в этом хозяйстве до меня, а сейчас остается членом совета Военно-охотничьего общества и является его почетным членом. Причем сам он уверяет, что ничего не писал, но в суде в ходе разбирательства зачитывали материалы, и там было его заявление, жалобу он писал прямо в Москву причем, — говорит Ихтиандр Шарипов. – И тут я не очень понимаю его поведение, как можно быть членом общества и «стучать» на нас»?

Егерь надеется, «что все образуется» и гигантскую сумму в 2,5 млн рублей выплачивать ему не придется.

«Я, честно говоря, и журналистов приглашал для этого, чтобы как-то привлечь внимание к проблеме. Я же это все делал не для себя, не из корысти какой-то, а для людей, хотелось сделать благое дело. Если проиграем, будем судиться дальше. С моей зарплатой в пять с небольшим тысяч в месяц выплатить все это нереально, разве что только имущество будут описывать какое-то», — посетовал он.

Само заседание в Кунашакском районном суде Челябинской области состоялось еще 5 октября. Сразу после этого решение было обжаловано в областном суде. «Пока ждем повестки», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

В управлении Россельхознадзора по Курганской области на ситуацию смотрят совсем иначе.

«Существуют земли сельхозназначения, они кому-то принадлежат и закон нам предписывает их охранять, контролировать их использование. Поэтому в данном случае мы выполняем свою работу, — заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь областного управления Вера Макарова. — Здесь человек на чужой земле возводит какой-то объект. Мы обязаны реагировать».

После того, как в ведомстве стало известно о дороге, там начали разбирательство. Чиновники провели отбор почвы, сделали экспертизу и в итоге приняли решение оштрафовать егеря и обязать его устранить вред, то есть каким-то образом демонтировать дорогу. Шарипов, в свою очередь, обратился в суд, но проиграл.

«Сумма в 2,5 млн — это на самом деле не так много, если учитывать кадастровую стоимость земли, у нас бывают аналогичные решения и на 6-7 млн. Что касается демонтажа дороги, то да, это дорого, но тоже вполне реализуемо. Вы поймите, мы не говорим, что Шарипов — плохой человек, но на нарушение он шел сознательно», — отметила Макарова.

По ее словам, построить такую дорогу в одиночку Шарипов сам бы никак не смог. «Говорить, что бедный егерь в одиночку построил несколько километров дороги, мягко говоря, некорректно. Речь идет о серьезном коммерческом объекте, и охота, как известно, удовольствие не из дешевых. Очевидно, что за ним там стоят определенные силы. Но как там он с ними будет рассчитываться — уже не наше дело», — отметила она.

Макарова подчеркнула, что вопреки сообщениям ряда СМИ, проложенная егерем дорога ведет исключительно к охотничьим домикам и не соединяет никакие населенные пункты.

«Это даже в сюжете тележурналистов хорошо видно», — отметила она. Действительно, вскоре после первого телесюжета история егеря Шарипова заинтересовала многие СМИ, в том числе федеральные. Некоторые из них сообщили, что построенная егерем дорога соединяет несколько деревень, однако эту информацию опроверг в беседе с «Газетой.Ru» и сам егерь-активист.

Весной этого года в Курганской области разразился еще один «дорожный» скандал. Тогда выяснилось, что местные чиновники решили потратить 140 млн рублей на дорогу длиной 7,4 километра к селу, где живет всего два человека. Такое решение вызвало возмущение жителей соседнего села, где проживает 600 человек и куда скорая помощь из-за отсутствия нормальных дорог добирается часами.