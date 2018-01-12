На первой передаче: авторынок тронулся с места

Впервые за четыре последние года в России выросли продажи новых автомобилей. Всего в 2017 году было продано 1 595 737 легковых и легковых коммерческих машин. Эти данные представили на ежегодной конференции Комитета автопроизводителей АЕБ.

Таким образом рост на авторынке по сравнению с 2016 годом составил 12%.

А декабрь 2017 года стал десятым «растущим» месяцем подряд по продажам — в последний месяц года было продано 166 тыс. автомобилей, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года.

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«Несмотря на слабый старт в январе и феврале, за весь год продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11,9%. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Какие марки и модели чаще всего покупают

Лидерство по итогам года удерживает российски бренд Lada, показав с результатом 311 588 единиц уверенный 17-процентный рост. При этом, как ранее рассказывал «Газете.Ru» исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек, около 45% автомобилей марки продали с использованием государственных программ субсидирования спроса.

Чаще всего дилеры продавали модели Granta (93 686 шт.) и Vesta (77 291 шт.), кроме того эти две модели стали лидерами продаж в декабре, опередив Kia Rio.

На втором месте по предпочтениям россиян в 2017 году – Kia с результатом 181 947 единиц и выдающимся приростом в 22 процента, который стал результатом агрессивной политики бренда по наращиванию объемов продаж. Безусловным лидером стал Rio (96 689 ед.), который пережил обновление и занял первое место среди самых популярных в России моделей. На втором месте по популярности моделей бренда – кроссовер Sportage.

Третье место в 2017 году занял Hyundai — 157 858 единиц (+9%). Самые популярные модели марки — Solaris и Creta. На четвертой позиции – Renault, который продал 136 682 машин (+17%). Лучше всего у французского бренда покупали Duster и Kaptur. Замыкает пятерку лидеров Toyota со стабильным результатом 94 238 единиц (0%). Любимой моделью бренда в 2017 году стал внедорожник Rav4. Далее следуют Volkswagen (89 469 ед.,+ 21%), Nissan (76 000 ед.,+ 8%), Skoda (62 302 ед.,+12%) – локомотивами продаж у чехов стали Rapid и Octavia. Также в первой десятке – ГАЗ и Ford.

Автопроизводители надеются обойтись без стресса

Однако росту продаж радоваться пока рано, ведь до резкого падения спроса на авторынке, автокомпаниям удалось продавать почти по 3 млн машин в год, как это было еще пять лет назад, но с 2014 года продажи рухнули до 2, 491 млн единиц и с тех пор лишь продолжали катиться вниз.

В настоящее время Россия удерживает пятое место среди европейских рынков вслед за Германией, Великобританией, Францией и Италией.

Кроме того, в АЕБ впервые за 11 лет отказались делать свой прогноз на новый год – главная причина тому неопределенность, вызванная недавними изменениями планов правительства касательно увеличения утилизационного сбора в 2018 году. Также в числе причин – рост акцизов и отсутствие финальной версии стратегии развития автопрома. Пожаловались в АЕБ и на то, что действующие программы господдержки недостаточно прозрачны. Безо всех этих «отягчающих» моментов в АЕБ планировали назвать цифру +5-10%.

Тем не менее, среди автоэкспертов и участников рынка звучат цифры от +5 до +15%.

«Рынок вырастет в любом случае на 5-7%, — заявил «Газете.Ru» директор по маркетингу российского подразделений Kia Валерий Тараканов. – Этому главным образом будет способствовать отложенный спрос.

После кризиса те, кто покупали машины в 2011-2012 годах, решили подождать. Но они ничего не добились – цены выросли, их машины уже достигли возраста 5-6 лет, их пора менять.

Были и те, кто переключились на вторичный рынок, но без притока свежих машин парк стареет, и выбора нет. Приходится переключаться на новые модели и, возможно, переключаться на более дешевые сегменты. Мы верим в будущее – стабильный 2017 год позволил сформировать планы, и мы ожидаем плавного, постепенного и стабильного восстановления российской экономики». Генеральный директор Suzuki Россия Кэиити Сумида прогнозирует 10-процентный роста продаж в России. «Авторынок в 2017 году был стабильным, и мы думаем, что этот тренд продолжится в 2018 году, — отметил он в беседе с «Газетой.Ru». – Мы ожидаем, что российская экономика в 2018 году будет стабильной и люди будет готовы потратить деньги на новые машины. В компании Hyundai прогнозируют, что в 2018 году будет продано 1,75 автомобилей. В свою очередь глава марки Skoda в России Ян Прохазка также ожидает, что 2018 год будет оптимистичным, однако признает, что цены на автомобили продолжат расти. Кроме того, по его словам, важный фактор при покупке автомобиля – это уверенность в росте зарплат.

В аналитическом агентстве «Автостат» наиболее вероятным считают сценарий (при цене на нефть $65 за баррель), согласно которому продажи автомобилей в 2018 году могут вырасти не более чем на 10% до уровня 1,6 млн единиц. Глава «Автостата» Сергей Целиков заявил «Газете.Ru», что говорить о полном оздоровлении российской экономики на фоне автомобильных продаж еще слишком рано.

«В России живет около 145 млн человек, — сказал Целиков «Газете.Ru», однако только около 20% из них могут позволить себе покупку нового автомобиля, а «внизу» пока все обстоит куда хуже».

По оценке аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, в 2018 году нет предпосылок для повторения рекордного по своим темпам прошлогоднего роста.

«Беспрецедентная по своим масштабам и стоимости программа поддержки отечественного автопрома, которая только в прошлом году обошлась казне в 62,3 млрд рублей, судя по всему, готовится к сворачиванию, — сказал Яковенко «Газете.Ru». — Как минимум на это указывает почти двукратное сокращение финансирования: в этом году выделят всего 33 млрд рублей, при это 17 млрд из них пойдут на финансирование программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые не вызывают энтузиазма у дилеров. Выходит, мы говорим об урезании финансирования даже не вдвое, а вчетверо, а именно на господдержке и базировался успех прошлого года».

По оценке эксперта, главными рисками для потребления в этом году остается по-прежнему высокая степень неопределенности в отношении дальнейшего роста в экономике.

«Несмотря на рост доходов государства от экспорта нефти, которая уже сейчас вплотную приблизилась к психологически важной отметке в $70 за баррель, вероятность возвращения нисходящего тренда по нефти и, как следствие, по рублю, остается крайне высокой, особенно с учетом вероятности сворачивания договоренностей о сдерживании уровня добычи в формате ОПЕК+, — отметил эксперт. — Несмотря на то, что в прошлом году бизнес действительно разморозил часть инвестиционных программ по обновлению основных средств производства и автопарков, этот процесс развивается очень осторожно, с оглядкой на изменение макроэкономических показателей».