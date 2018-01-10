Триллер по-киевски: отец отомстил за сына-наркомана

9 января в селе Демидов под Киевом прошли похороны убитой 29 декабря юриста Ирины Ноздровской. Ее тело со следами насильственной смерти 1 января нашли в местной реке. Огромный резонанс, вызванный гибелью Ноздровской, местные уже сравнивают с легендарным «делом Гонгадзе» — скандальном убийстве киевского журналиста, который сильно мешал властям Украины в эпоху Леонида Кучмы и которого убили, как установлено судом, с подачи одного из руководителей МВД страны.

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После задержания подозреваемого подтвердилась основная версия убийства Ноздровской — оно связано с ее попытками разобраться в гибели сестры, которую два года назад задавил племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

Резонансное ДТП

Последним наиболее громким делом Ноздровской стало расследование смерти ее родной сестры Светланы Сапатинской. Ее 30 сентября 2015 года сбил находившийся в состоянии наркотического опьянения племянник председателя Вышгородского районного суда. У погибшей остался маленький ребенок. В мае 2017 года Россошанского признали виновным и, во многом благодаря энергии и упорству сестры погибшей, приговорили к семи годам лишения свободы.

За два дня до гибели Ноздровской осужденный едва не вышел на свободу по амнистии.

В этот день дело рассматривал Апелляционный суд Киевской области. Обжалуя приговор, защита Россошанского сообщила о нарушениях, допущенных судом первой инстанции. В частности, обвинение официально не вменило подсудимому нахождение в состояние наркотического обвинения.

«Прокуроры на суде лишь озвучили это, но по закону нужно было лишь внести это письменно в обвинительный акт. Поскольку процедуры не придерживались, наркотическое опьянение не рассматривалось как отягчающее обстоятельство», — за два дня до гибели объясняла Ноздровская.

Сам подсудимый тогда заявил о том, что не хотел никого сбивать, и просил его амнистировать, однако суд оставил приговор без изменения, сильно разочаровав родных осужденного.

И до 27 декабря, и в этот день задержанный впоследствии за убийство Ноздровской Юрий Россошанский, отец Дмитрия, высказывал угрозы в адрес Ноздровской. Угрожали ей и друзья водителя.

«Угрозы, насколько мне было известно, были от отца Россошанского. Он говорил ее матери, что она скоро будет хоронить вторую дочку. И угрозы были (это зафиксировано на видео и, думаю, есть в общем доступе, по крайней мере я видел это в YouTube) от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области. Который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам», – рассказал уже после гибели правозащитницы ее адвокат Анатолий Худяков, комментируя итоги заседания 26 декабря.

После задержания подозреваемого в убийстве его жена призналась, что после неудачной апелляции ее муж пребывал в состоянии сильного эмоционального возбуждения.

«Юру всего колотило: как же так?! Его возмущала даже не столько Ноздровская, сколько решение судей. Понимаете, мы так надеялись, что Дима выйдет! Но в суде верили только Ноздровской. А нам не верил никто.

Да, сын сбил ту девочку, но он не был пьян. Когда он ее сбил, в прессе назвали Диму сыном областного прокурора. Клевета! Мой муж всю жизнь проработал водителем. Потом прицепились к тому, что дядя Димы — председатель суда. Это, положим, правда,

но мы с тем дядей даже не общались. Конечно, Юру все это допекло», — заявила супруга Россошанского.

Убийство

Как установило МВД Украины, убийство произошло вечером 29 декабря на остановке маршруток в селе Демидов. Именно там, всего через два дня после суда в Киеве, случайно встретились Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская. По имеющимся данным, между нетрезвым 64-летним мужчиной и 38-летней женщиной возникла жесткая словесная перепалка.

В какой-то момент возбужденный отец осужденного автомобилиста, не выдержав, вытащил самодельный нож и ударил несколько раз оппонентку в горло. После этого, взвалив на плечо тело, тащил его полтора километра и, предварительно раздев, бросил с моста в реку. Впоследствии выяснилось, что окровавленные вещи мужчина сжег в печи собственного дома.

Впрочем, первые дни после убийства его никто и не искал. Зато поиски пропавшего юриста, у которой осталась несовершеннолетняя дочь, велись очень активно. Тело Ноздровской нашли 1 января, но, учитывая, что она была без одежды, у стражей порядка появилось сразу несколько ключевых версий убийства, и связь с делом о смертельном ДТП двухлетней давности была лишь одной из них. Уже 2 января в Киеве прошел митинг возле управления Нацполиции Киевской области — сотни активистов и правозащитников провели акцию с призывом найти убийц Ноздровской.

С каждым днем внимание прессы к делу об убийстве только нарастало — тема стала едва ли не центральной в стране в новогодние праздники.

8 января пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил о задержании лица, которое «объективно подозревается» в совершении убийства.

После этого сообщения от официальных лиц самого высокого ранга стали поступать одно за другим.

С задержанным, в отношении которого собрали «безупречные доказательства», провели следственный эксперимент, в ходе которого он подробно рассказал, как произошло убийство. При этом Россошанский заявил, что не сожалеет о случившемся.

«Сейчас правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения — от метро «Героев Днепра» до поселка Демидов на Киевщине. Полицейские установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17.00 до 18.00 двигались по указанному маршруту. Кроме того опрошены более тысячи жителей Демидова», — рассказал на этой неделе первый замминистра МВД Сергей Яровой. В полиции ждут результатов экспертиз для более развернутых комментариев о ходе дела.

Впрочем, советник главы МВД Зоран Шкиряк признал, что жители не слишком охотно общались с полицией. «Раскрытие этого преступления происходило в достаточно сложных условиях, поскольку жители населенного пункта, в котором проживает семья погибшей, мягко говоря, очень неактивно шли на сотрудничество со следствием. Там достаточно неоднозначное отношение к семье погибшей», заявил он.

Вечером 9 января Вышгородский райсуд арестовал Россошанского на два месяца без права внесения залога.

По словам депутата Верховной Рады Антона Геращенко, уже на следующий день после убийства Россошанский едва не покончил с собой.

«Наутро, 30-го декабря, протрезвев и осознав, что он совершил ужасное убийство, Юрий вообще-то подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он бы его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали, — заявил он. — Трагическая судьба двух сестер Ирины и Светланы, погибших от рук отца и сына Россошанских, навсегда войдет в новейшую историю Украины как цепь трагических случайностей и совпадений». Также Геращенко отметил, что задержанный «люто ненавидел» Ноздровскую, так как именно она добилась для его сына строгого наказания.

Россошанскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Родные Ноздровской сомневаются

На похороны Ноздровской 9 января пришли попрощаться около 100 человек: дочь Анастасия, родители и другие родственники, а также коллеги и друзья семьи.

Во время церемонии прощания село усиленно патрулировала полиция, при этом матери Ноздровской пришлось вызывать скорую.

Между тем, несмотря на задержание подозреваемого и серьезную доказательную базу, а также многочисленные угрозы с его стороны, семья Ноздровской ставит под сомнение версию о причастности к убийству Юрия Россошанского.

Адвокат дочери убитой после судебного заседания, в ходе которого был арестован Россошанский, прямо заявил, что не уверен в его виновности.

«Я хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их нанесения, что привело к смерти, и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде. Потому что он показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-то отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. А в данном случае оно может скрывать одно — другое лицо, причастное к убийству, — заявил Александр Панченко. — Как представители потерпевших, мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человеку, если мы не уверены, что он имеет отношение к убийству».

В связи с этим адвокат не исключил, что обвиняемый просто оговорил себя. «Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо», — заметил он.