Без прав: пойман участник гонок на Gelandewagen

Один из участников скандально известных гонок на Gelandewagen с полицией по Москве в мае 2016 года вновь попал в поле зрения полиции.

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Лишенный водительских прав Абдувахоб Маджидов, приятель сын вице-президента «ЛУКойла» Руслана Шамсуарова и известной уличной гонщицы и неплательщицы штрафов ГИБДД Мары Багдасарян, снова попал в руки сотрудников ГИБДД. Маджидова задержали после того, как он стал участником ДТП, произошедшего в столице 8 января около 18 часов на Профсоюзной улице.

Оказалось, что молодой человек ездил с водительскими правами, полученных незаконным образом.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,

все началось с банальной автомобильной аварии с участием двух иномарок. Автомобили получили технические повреждения, и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС Маджидов предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. При этом, документы о законности пребывания на территории России мужчина предъявить не смог и у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные.

«Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников скандальных гонок, в отношении которого судом было принято решение о лишении его права управления транспортными средствами.

Указанный гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что наказание по этой статье влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Когда именно и на какой срок Маджидова лишили водительских прав в МВД не уточнили. Однако известно, что такой факт имел место еще в июне 2016 года – сразу после майских гонок. Тогда судья мирового судебного участка Гагаринского района Москвы лишил Маджидова водительских прав на четыре месяца по ч. 3 ст. 12.16 КоАП («Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением») за выезд на встречную полосу», ведь именно он находился за рулем Mercedes-Benz Gelandewagen, на котором мажоры пытались уйти от полиции.

Получается, что, если бы молодой человек понес это наказание, то его должны были лишить прав как еще как минимум еще один раз.

Скорее всего, с тех пор Маджидов просто не сдал свои водительские права в ГИБДД, как того требуют правила, продолжил ездить с этим документом. Из-за этого срок его лишения прав так и не начался, но вместо честного отбытия наказания молодой человек видимо решил просто заново оформить водительские права.

Тем не менее пока мировой суд документы по новому делу в отношении Маджидова не принял: оказалось, что материалы дела не соответствуют требованиям законодательства и их отправили на доработку.

Ссогласно сообщению пресс-службы мирового суда Черемушкинского района, было вынесено определение о возврате материала об административном правонарушении в отношении Маджидова для устранения выявленных недостатков.

Оказалось, что в суд не был отправлен протокол административного задержания Маджидова, а также материалы видеофиксации, сведения о наличии которых содержатся в протоколе об отстранении от управления транспортным средством.

«Вопрос о принятии к производству дела об административном правонарушении, в отношении Маджидова и принятии по нему процессуального решения может быть решен после устранения выявленных недостатков», — говорится в сообщении пресс-службы мирового суда.

Отметим, что Маджидов – не единственный из приятелей-мажоров, которые пренебрегают решениями суда о лишении их водительских прав.

Так, Мара Багдасарян, которой запрещено управлять автомобилем после того, как у нее была диагностирована эпилепсия, уже несколько раз попадалась за рулем.

Адвокат девушки, Давид Кемулария, объяснял «Газете.Ru» поведение своей клиентки тем, что у нее на руках есть медицинские документы от врачебной комиссии департамента здравоохранения Москвы, подтверждающие отсутствие противопоказаний к управлению транспортными средствами.

«Ей делали энцефалограмму головного мозга по шесть часов в день целую неделю. Никакой эпилепсии у нее нет», — говорил адвокат, который также пожаловался на Госавтоинспекцию Тверской области, где хранятся ее водительские права, сотрудники которой, по его словам, просто игнорируют эти бумаги.

Напомним, что скандальный инцидент с гонками мажоров на Gelandewagen, который в дальнейшем стал нарицательным для подобного рода нарушений, произошел 22 мая 2016 года. Маджидов, Шамсуаров и Усков, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения.

При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции. Помимо названных молодых людей в Gelandewagen находились Мара Багдасарян и тот самый пятый участник гонки.

Компанию, которую в СМИ прозвали мажорами, все-таки задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе процесса прокурор просил суд назначить всем троим реальные сроки лишения свободы (Багдасарян проходила по делу как свидетель). Так, для Руслана Шамсуарова и Абдувахоба Маджидова прокурор попросил по два года и одному месяцу колонии общего режима по обвинению в создании угрозы жизни полицейских по предварительному сговору (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 35 УК РФ) и по 300 часов обязательных работ по статье за оскорбление полицейских (ст. 319 УК РФ).

Для получившего ранее условный срок за кражу Виктора Ускова обвинение просило чуть более строгое наказание — два года и семь месяцев колонии за создание угрозы жизни полицейских и 300 часов обязательных работ за оскорбления.

В итоге по основному обвинению в создании угрозы жизни и здоровью сотрудников полиции всех троих подсудимых суд оправдал.

По ст. 319 был оправдан только один из подсудимых — находившийся за рулем автомобиля Маджидов; Шамсуаров и Усков полицейских, по мнению суда, оскорбляли, поэтому они были приговорены к 300 часам обязательных работ каждый, как и просил гособвинитель.

Стритрейсерша Мара Багдасарян сначала отсидела вместе с друзьями 10 суток административного ареста (остальным трем приятелям дали по 15. — «Газета.Ru»), но обвинение по уголовному делу ей так и не предъявили. Принадлежащий Шамсуарову элитный внедорожник Mercedes, на котором «золотая молодежь» и уходила от погони, суд конфисковал в пользу государства и выставил на торги. Несмотря на то, что примерная стоимость новой модели Gelandewagen G 63 AMG превышает 10 млн руб., купить автомобиль мажоров на сайте Росимущества предлагается по цене 6 068 090 рублей.