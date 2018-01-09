Смертельный удар: девушка и байкер погибли в Таиланде

Серьезное ДТП со смертельным исходом устроил управлявший мотоциклом россиянин в курортном городе на юго-востоке Таиланда. Инцидент произошел 9 января, после полуночи по местному времени в одном из самых популярных среди туристов тусовочных районов, где расположено большое количество баров и развлекательных заведений.

Как сообщают местные СМИ, 22-летний Александр Захаров, управляя мотоциклом Kawasaki Z900, не притормозил перед пешеходным переходом, где находились люди.

Под колеса мотоцикла с мотором мощностью 125 л.с. попал 20-летний турист из Южной Кореи. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте. Погибли также сам водитель, а также его пассажирка, которая ехала сзади.

Погибшей спутницей водителя оказалась местная жительница возрастом 20-25 лет. Как утверждают очевидцы, мотоциклист ехал слишком быстро, с нарушением скоростного режима.

Пока неизвестно, был ли погибший россиянин самостоятельным туристом либо путешествовал по путевке — информации от страховых туроператоров пока не поступало. В консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили, что еще не получали информацию о данном инциденте.

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Отметим, что по данным ситуационно-кризисного центра МИД России Таиланд считается одним из самых опасных направлений для российских туристов, предпочитающих путешествовать по стране за рулем. Это связано с тем, что

дорожное движение в Таиланде левостороннее и весьма оживленное, а местные жители отличаются своеобразным менталитетом при вождении: они очень часто грубо нарушают ПДД, например, разворачиваются через двойную сплошную или не подают сигналы поворота.

Одну из самых распространенных ошибок наши туристы допускают при общении с местными водителями во время движения. Так, тайцы часто моргают фарами друг другу. В России, если дело происходит не на скоростной магистрали, водители могут посчитать это как сигнал того, что их пропускают.

Однако в Таиланде этот сигнал означает, что вас, наоборот, просят немедленно уступить дорогу. В стране действует допустимый максимум содержания алкоголя в крови — 0,5 промилле. При этом российское водительское удостоверение в Таиланде не действует – для аренды транспортных средств необходимо получать международные права.

Мотоциклы считаются самым распространенным видом транспорта — для получения прав на управление таким транспортным средством достаточно пройти простой тест и сдать экзамен. По этой же причине большинство автомобильных аварий в Таиланде происходит с участием мотоциклов и мопедов – нередко со смертельным исходом.

Так, в конце лета прошлого года на юге произошло сразу два трагических ДТП подряд. В первом случае Toyota Yaris, в которой находились помощник ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Семенов и его друг, также выпускник этого вуза Иван Сорокин, на большой скорости въехал в пикап под управлением местного жителя. От мощнейшего удара оба россиянина скончались на месте аварии. Семенов был автором научных статей, он принимал участие в исследовательских проектах. В вузе отметили, что он был интеллигентным и талантливым преподавателем.

В другом инциденте власти Таиланда обвинили россиянина в ДТП, в котором погибли двое граждан Германии. По данным местных СМИ, авария произошла на острове Самуи 20 августа. Двое немцев двигались на скутере и во время обгона на двухполосной дороге столкнулись со встречным автомобилем, за рулем которого находился 46-летний россиянин. Оба байкера погибли.

Одним из самых громких дорожных инцидентов, произошедших с участием российских туристов, стал случай с Натальей Бородиной, ставшей печально известной всем мировым СМИ из-за своей гибели на отдыхе в Доминиканской республике 11 октября 2017 года. Она вместе с подругой, гражданкой Украины Иванной Боярчук путешествовала по острову на арендованном автомобиле в районе аэропорта Пунта-Кана.

Бородина топлес стала высовываться из открытого окна машины. Бойрачук, по всей видимости, двигалась слишком близко к обочине: на большой скорости Бородина ударилась головой о металлический дорожный знак и буквально выпала из салона.

Врачи смогли довезти ее до больницы, но, получив сильную черепно-мозговую травму, там она вскоре скончалась.

В Доминиканскую республику Бородина приехала, самостоятельно забронировав авиабилеты и отель, но страховой полис приобретать не стала. До сих пор не понятно, чем зарабатывала на жизнь погибшая. В СМИ появились сообщения, что она могла оказывать дорогостоящие эскорт-услуги, однако, по другим данным, россиянка трудилась в сфере элитной недвижимости в Каннах или занималась оформлением документов — обе версии роднит то, что во Франции она работала с гражданами России.