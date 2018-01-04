Новые правила: как изменится жизнь водителей

Водителей растонируют штрафами

В 2018 году водителей с большой долей вероятности ждет ужесточение наказания за неправильную тонировку автомобилей. После того, как из закона исчезла такая мера воздействия, как снятие номеров, наказание за данное нарушение составляет всего 500 рублей — минимально возможный в России штраф. После этого автолюбители начали значительно активнее злоупотреблять светопропускаемостью своих стекол — эпизодические рейды ГИБДД никакого серьезного эффекта не имеют. Впрочем, надо отдать должное гаишникам, в отсутствие действенных мер воздействия они ухитрились, не нарушая формально закон, отправлять нарушителей под арест — составляя на них протокол за неподчинение законному требованию сотрудника полиции, а также снимая их автомобили с учета.

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Законопроект, официально ужесточающий ответственность за данное нарушение, лежит в Госдуме еще с 2015 года. Год назад его одобрили в первом чтении, и есть все основания, что в наступившем году депутаты его, наконец, примут в окончательном виде.

В частности, нарушителям предлагается увеличить штраф до 1500 рублей, а за повторное в течение года нарушение штрафовать уже на 5000 рублей.

Изначально депутаты хотели и вовсе лишать любителей тонировки прав, но против этого выступили в правительстве, что в итоге и стало причиной того, что документ надолго «застрял».

Однако теперь все замечания учтены.

Впрочем, даже если законопроект пройдет все стадии в первой половине года, запрет вряд ли вступит в силу раньше первого июля.

Европротокол станет доступнее

В последний день ушедшего года Владимир Путин среди прочих подписал и закон об увеличении лимитов выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников ДПС (европротокол). Он увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. При этом повышенный лимит в четырех регионах — Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях — сохранится без изменений на отметке в 400 тысяч рублей.

Но гораздо более важным новшеством после вступления закона в силу станет возможность оформить европротокол даже при разногласиях участников ДТП. Сейчас в случае отсутствия компромисса необходимо вызывать инспектора ГИБДД. Теперь участники ДТП, которые не могут сами определиться с виновным, должны будут зафиксировать просто факт ДТП и координаты машин в момент аварии с помощью спутниковой системы либо фотосъемки, после чего необходимо передать данные в автоматизированную систему ОСАГО.

При этом есть важная оговорка — выплаты по ОСАГО свыше 100 тысяч рублей в четырех регионах с повышенным лимитом возможны только при отсутствии разногласий между участниками ДТП.

Подписанный закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года.

Электронный ПТС

С 1 июля 2018 года ГИБДД будет выдавать паспорт транспортного средства (ПТС) только в электронном виде. При этом имеющиеся на руках у автовладельцев бумажные документы будут по-прежнему иметь силу, и бежать их менять нет никакой необходимости.

Переход на электронный формат должен был произойти еще 1 июля 2017 года, однако к этому оказались не готовы автопроизводители и дилеры из стран членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), с которыми Россия собралась выдавать электронный ПТС по единым правилам: Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Администратором системы электронных паспортов выступает АО «Электронный паспорт», входящее в структуру «Ростеха».

Впрочем, и после 1 июля водители смогут оставить у себя бумажный носитель, после того как все графы в нем закончатся. Для этого автовладельцу нужно обратиться в подразделение с соответствующим заявлением, где ему выдают дубликат ПТС с пустыми страницами.

Кроме того, после смены автомобиля гражданин сможет «зарезервировать» за собой свой бывший госномер не на 180 дней, как раньше, а на целый год. Кроме того, 2018-й станет годом повсеместного внедрения в ГИБДД специального программного обеспечения, которое позволяет исключить при выдаче госномеров «человеческий фактор» и производить эту процедуру абсолютно прозрачно.

ГИБДД вспомнила о промилле

В наступившем году, как ожидается, будет окончательно принят правительственный проект, возвращающий в законодательство понятие промилле. Сейчас фиксировать состояние опьянения можно только при выдохе, а также при некоторых обстоятельствах при анализе — мочи. А если водитель без сознания или настолько пьян, что просто не может сделать контрольный выдох, он фактически остается вне зоны досягаемости закона — доказать его опьянение невозможно , а следовательно, и водительских прав таких автомобилистов не лишают.

Пользуясь пробелом в законодательстве, часть нарушителей избегают ответственности, притворяясь, как будто они без сознания и не могут «дыхнуть в трубку».

После принятия поправок в административный кодекс в нем появится понятие максимального допустимого содержания алкоголя в крови. Оно составит 0,3 промилле, что эквивалентно максимальной допустимой погрешности алкотестера, установленной на уровне 0,16 мг/л.

Начнут ли поправки работать уже в 2018 году, пока точно неизвестно. Для этого необходимо также одобрение соответствующего документа Минздравом, поэтому в силу законопроект вступит через 90 дней после окончательного принятия.

Бензин будет дорожать

С 1 января и с 1 июня 2018 года запланировано повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

В обоих случаях литр топлива прибавит по 50 копеек. Акцизы растут по инициативе правительства, которое рассчитывает в 2018 году заработать на водителях дополнительные 40 млрд рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов пояснял, что решение было принято для того, чтобы реализовать крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке.

При этом автомобилисты в конце 2017-го уже пережили резкое подорожание топливо. Буквально за несколько осенних недель литр горючего на АЗС прибавил в цене на пару рублей.

Техосмотр перестанет быть формальностью

В 2018 году, как ожидается, могут серьезно ужесточиться правила техосмотра автомобилей. Сейчас диагностические карты, пришедшие на смену талону техосмотра, выдает любая аккредитованная коммерческая организация, причем зачастую даже без реального осмотра автомобиля.

В Минэкономразвития, которое и готовит поправки, хотят, чтобы все операции по осмотру автомобиля контролировались Ространснадзором, а саму диагностику операторам предстоит снимать на камеру.

Кроме того, за езду на автомобиле, не прошедшем техосмотр, планируется ввести штраф в 800 рублей. Сейчас фактически единственным мотиватором для водителей иметь диагностическую карту является ее наличие при покупке полиса ОСАГО.

Лихачей накажет «народный инспектор»

В 2018 году ГИБДД должна начать наказывать нарушителей ПДД без составления протокола, руководствуясь только видеозаписью нарушения, полученной от третьих лиц. Делать это может будет с помощью специального мобильного приложения, которое, впрочем, пока до конца не разработана.

Тем не менее, соответствующая инициатива уже одобрена Правительством РФ и внесена в Госдуме — ее принятию могут помешать только проблемы технического характера. Ожидается, что программное обеспечение позволит поработать «народными инспекторами» не только тех, кто снял нарушителя на телефон, но и, что гораздо важнее, на видеорегистратор.

При этом авторам видеороликов не удастся сохранить анонимность — им придется предоставлять свои данные. Чтобы отправить запись с нарушением ПДД, гражданину нужно будет иметь аккаунт на «Госуслугах».

После того, как «народный инспектор» загрузит туда ролик, он будет автоматически отправлен в ГИБДД, где на нарушителя, если его, конечно, удастся идентифицировать, возбудят административно дело и направят ему «письмо счастья».

Для полноценного функционирования системы правительству в ближайшие годы понадобится вложить в инфраструктуру порядка 2,5 млрд рублей, но чиновники рассчитывают компенсировать расходы взымаемыми штрафами. Пилотные проекты «народных инспекторов» успешно и довольно давно работают в ряде регионов. Пионерами здесь стали Москва и Татарстан.