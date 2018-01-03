ДТП в ХМАО: «трасса смерти» забрала 10 жизней

По данным окружного МВД, ДТП произошло в Октябрьском районе около 16.30 по местному времени на 159-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань». До ближайшего поселка Талинка — 40 километров. Лоб в лоб столкнулись кроссовер Renault Duster и Mazda 6.

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По предварительным данным, погибли все, кто находился в обеих машинах — шесть взрослых и четверо детей, в том числе младенец возрастом до одного года.

На месте трагедии развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий ДТП. «Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Движение на автодороге временно ограничено. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 35 человек и 5 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

Для оказания психологической помощи родственникам погибших задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и окружного управления ведомства.

Тела погибших будут доставлены в Нягань — ближайший крупный населенный пункт. Известно, что в одной из машин были жители ХМАО, в другой — Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судя по фото с места ДТП, автомобили двигались на большой скорости — после столкновения японская иномарка полностью лишилась передней части кузова, также серьезнейшие повреждения получил и кроссовер. Двухполосная дорога в данном месте проходит по глухой тайге и никак не освещается. Кто именно из водителей выехал на встречную полосу, из фотографий непонятно — после ДТП Mazda развернуло поперек дороги.

«Между городом Нягань и поселком Талинка дорога очень узкая, холмистая, еще в советские времена построенная — «трасса смерти». Там нефтяные месторождения, много бензовозов на трассе, опасно совершать обгон. На этом участке происходит много аварий», — цитирует агентство ТАСС представителя администрации Октябрьского района Светлана Матвиюк. Между тем в МЧС сообщили агентству, что трасса была обработана реагентами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по стандартной в таких случаях статье 264 УК РФ. Впрочем, виновник аварии погиб вместе с остальными, поэтому итогом расследования станет лишь установка максимально полной картины происшествия.

На аварию оперативно отреагировали и в прокуратуре. По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин.

В ходе организованной надзорным ведомством проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги.

«Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии, прокуратурой округа поставлен на контроль», — отметили в ведомстве.

ХМАО регулярно попадает в поле зрения СМИ после крупных аварий, которые происходят в регионе. Одна из самых резонансных трагедий произошла 4 декабря 2016 года. На трассе Ханты-Мансийск — Тюмень в аварию попал автобус с воспитанниками и тренерами детской спортивной школы. Тогда погибли 10 детей, еще 16 пострадали. Расследование дела взял на себя Следственный комитет. Обвинения были предъявлены сразу четырем фигурантам дела: водителям обоих транспортных средств, директору спортивной школы и представителю организатора перевозки детей. Кроме того, у следствия есть вопросы и к сотрудникам ГИБДД, которые за полгода до ДТП проявили халатность при лишении прав виновника аварии.

При этом сотрудники ГИБДД, которые проявляют принципиальную позицию, порой в регионе сталкиваются с серьезными неприятностями — «Газета.Ru неоднократно рассказывала о «самом честном гаишнике» из Нижневартовска Андрее Ласкине, который жаловался на свое начальство Владимиру Путину после того, как узнал, что привлеченные им к ответственности высокопоставленные пьяные водители продолжают ездить за рулем.

Оказалось, что руководство стража порядка, просто не внесло административные протоколы в базу. В итоге сотрудника ДПС уволили из органов за «поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Несмотря на видеодоказательства, наказывать задержанных им водителей, среди которых был и действующий сотрудник МВД, никто не стал.