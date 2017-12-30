«Трезвый мальчик», неуправляемые автобусы и «золотые» мажоры

Дело «трезвого мальчика»

Гибель в ДТП шестилетнего Алексея Шимко из Балашихи 23 апреля 2017 года всколыхнула всю стану. Расследование смертельной автоаварии, после которой у погибшего ребенка в крови нашли 2,7 промилле алкоголя, надолго захватило внимание россиян. Мальчик погиб во дворе собственного дома — в тот момент, когда он перебегал дорогу по направлению к подъезду, возвращаясь с прогулки, ребенка сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова, которая не успела нажать на тормоз и даже не поняла, что произошло. По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости. Многие утверждали, что в момент наезда женщина разговаривала по сотовому телефону, что в дальнейшем не подтвердилось.

РИА «Новости»/«Газета.Ru» Ольга Алисова (слева) и последствия ДТП в Балашихе, 23 апреля 2017 года

Последующее расследование ДТП обнажило множество недочетов в работе системы правоохранительных органов. А ошибки в составлении основных документов — схемы ДТП, которую следователь изначально составил некорректно, и лишь потом восстанавливал положение транспортных средств по фотографиям очевидцев, и несовпадения в датах проведения медосвидетельствования сбившей ребенка автомобилистки — породили множество подозрений как со стороны близких ребенка, так и со стороны общественности.

Об излишней бюрократии и затягивании сроков возбуждения уголовного дела после гибели мальчика в дальнейшем говорил и судья, который вынес обвинительный вердикт в отношении Алисовой – ей назначили три года колонии-поселения.

В ближайшее время должны появиться и новости по второму делу о халатности в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова — несколько последующих экспертиз подтвердили, что последний провел анализ ненадлежащим образом и загрязнил кровь ребенка. Дело «трезвого мальчика» также до конца не закрыто: защита Алисовой намерена обжаловать приговор, а также отсудить до 10 млн руб. за клевету в ее адрес.

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После того, как дело Алексея Шимко стало известно на всю страну, из регионов стали поступать другие новости о пьяных ДТП с участием детей. Так, неоднозначное ДТП с гибелью 13-летнего мальчика, в крови которого обнаружили 0,34 промилле алкоголя, расследуется в Новосибирске.

Автобусы и дети

Несмотря на жесткие меры, на которые пошли в ГИБДД после ряда громких аварий с участием пассажирских автобусов, череда громких смертельных ДТП в 2017 году затянулась. Пик аварийности с участием пассажирского транспорта пришелся на минувшее лето. Так, в июне в Забайкалье в серьезную аварию попал автобус, перевозящий паломников. Из 51 человека, которые возвращались домой после поездки в обитель преподобного Варлаама Чикойского, погибли 14. Оказалось, что многим паломникам, которые ехали в автобусе, просто не хватило места — им пришлось спать прямо на полу.

После этой и ряда других трагедий был значительно усилен контроль за перевозчиками, а также за состоянием самих водителей – в ГИБДД тогда заявили, что будут прерывать рейсы прямо на трассе, несмотря на наличие пассажиров, если инспекторы посчитают, что водитель находится в утомленном состоянии. Кроме того, особое внимание крупным ДТП стали уделять в Следственном комитете. Однако несмотря на шумную компанию в СМИ, переломить ситуацию пока не удается. Аварии с пассажирским транспортом происходят в самых разных регионах страны – в тяжкие ДТП попадают автобусы с детьми, нелегальными мигрантами, а также междугородние автобусные рейсы.

«Пятый канал»

Уже 25 августа 2017 года в районе промышленного поселка Волна близ порта «Кавказ» вахтовый автобус из-за неисправных тормозов вылетел с пирса в Краснодарском крае и затонул с несколькими десятками пассажиров.

В аварии погибли 18 человек, пострадали более 30. В автобусе находилась бригада рабочих предприятия «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний ОТЭКО), а также его подрядной организации «Интерстрой», которая ехала на смену для строительства пирса.

Сотрудники ЗАО «Таманьнефтегаз» и его подрядчика ООО «Интерстрой» в беседе с «Газетой.Ru» жаловались, что ограждения на строящихся пирсах скорее номинальные, и сетовали на постоянно ломающиеся автобусы. Они утверждали, что о проблемах со старыми транспортными средствами их руководство знало, однако на просьбы использовать более новые автобусы предлагало просто уволиться. «Половина причала обнесена железным ограждением, но только с одной стороны, — рассказывал «Газете.Ru» один из строителей, пожелавший остаться неизвестным. — А дальше идет ограждение из доски дюймовки. Эта доска покрашена красно-белыми полосами. Я лично участвовал в установке ограждений по поручению начальства. И то его сделали перед приездом делегации Путина. В конце причала никаких ограждений нет и не было, максимум доску ставили, и все. А автобусы — практически все неисправны. Каждый едет битком. Они просто разваливаются на ходу. И даже таких автобусов не хватает на всех сотрудников — многим приходится ехать стоя. И так они возят людей из всех близлежащих поселков: Сеной, Волна и Тамань». Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ноябре В Марий Эл при столкновении перевозящего людей микроавтобуса с лесовозом, погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых — ребенок. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Визимьяры, но попал в сильный снегопад, который, по предварительным данным, и стал причиной ДТП.

Последним, но одним из самых громких «аккордов» в череде резонансных катастроф пассажирского транспорта стала авария рейсового автобуса у метро «Славянский бульвар» в Москве 25 декабря.

Неуправляемый «ЛиАЗ» внезапно выехал на тротуар и заехал в подземный пешеходный переход, где в этот момент было много людей. Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе ребенок, еще более 10 получили различные травмы.

Что именно произошло в тот день, пока до конца не понятно. Водитель автобуса, имеющий многолетний стаж работы, толком так и не смог объяснить произошедшее. Ходили версии, что он мог перепутать педали, что акселератор тормоза не работал из-за упавшей на пол бутылки, однако все они до конца никак не объясняют столь тяжкие последствия. По делу назначен ряд экспертиз, сам водитель госпитализирован с травмами, а запись с видеорегистратора, установленного в кабине, практически не сохранилась. Воспроизвести удалось лишь секунды, запечатлевшие выезд с остановки автобуса на тротуар и недоуменные выкрики водителя по этому поводу.

Мажоры не исчезли с дорог

vk.com Фотография с личной страницы Игоря Ишаева

В 2017 году скандальных историй с резвящейся на дорогах столицы «золотой молодежи» на дорогих автомобилях меньше не стало. В соцсетях стало появляться все больше тематических сообществ, где можно похвастать своими достижениями. И все лето список «подвигов» пополнялся такими нарушениями, как гонки по дорогам общего пользования и поездки по тротуарам среди пешеходов. К счастью, большинство из таких «приключений» обошлись без смертей на дорогах. Но те, кто встретились в минувшим году с такими стритрейсерами, точно этого не забудут. Так, гонками по столичному МКАД прославился безработный внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Авария с участием его люксового купе Mercedes-Benz CLS, Kia Rio, Nissan Teana и груженой фурой произошла около 4 часов утра 15 марта 2017 года и вызвала широкий общественный резонанс.

Скорость автомобиля Ишаева, согласно выводам следователя, была не ниже 270 км/час при разрешенной скорости 100 км/час. При этом техэкспертиза выявила, что автомобиль ехал со скоростью 309 км/час.

Уголовное дело в отношении молодого человека прекращено, но владельцы уничтоженных автомобилей надеются получить компенсацию.

Без Мары Багдасарян, которая пожизненно лишена водительских прав по состоянию здоровья, тоже не обошлось. Девушка заявила, что излечилась от эпилепсии, и, поскольку в ГИБДД права возвращать ей отказались, решила снова сесть за руль без них. Пока история продолжается, и такими темпами автомобилистка и правда может дойти со своим вопросом до президента Владимира Путина. Пока же на ее выходки отреагировал только пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, назвав ее «одиозной участницей дорожного движения в прошлом».

Также автомобилистам запомнились видеозаписи, на которых едущим по МКАД автомобилем Gelandewagen управляет ребенок, и проезды на автомобиле по пешеходному переходу у стен Кремля. При этом обещанная система пит-стоп по отлову стритрейсеров так и не заработала в полную силу — возможно, подвижки случатся уже в 2018 году.

Искать автомобили приходилось самим

Фоторепортаж: Как стюардесса сама искала угнанный "Солярис" __is_photorep_included11090342: 1

Немало шума в 2017 году наделала история владельца «трижды угнанной Mazda» москвича Владимира Новикова.

Он смог сам отследить свой пропавший автомобиль через спрятанный в нем сотовый телефон. По его словам, он не получил поддержки в поисках со стороны российской полиции, даже когда несколько раз сообщал им, где находится его кроссовер. А помогли ему белорусские милиционеры. Они за 12 часов смогли вычислить приехавшую из России иномарку. В МВД по Москве, правда, заверили, что отслеживали автомобиль, участвовали в его обнаружении, а также задержали специализирующихся на этой модели возможных угонщиков. Однако минские милиционеры позже сообщили, что им никто не помогал.

В схожей ситуации оказалась стюардесса из Ленинградской области, у которой увели ее Hyundai Solaris. При помощи сайтов объявлений она несколько раз выходила на след угнанной машины. В итоге она нашла свой Solaris в подмосковной Балашихе и сообщила о точном местонахождении автомобиля в полицию, назначив встречу с «продавцом». Но правоохранители приехали спустя несколько часов, когда иномарка уже уехала. Только после многочисленных жалоб машину уже во второй раз нашли сами полицейские, но вернуть ее все равно пока не получилось.