Братья прорвали российско-финскую границу

На российско-финской границе в ночь на 27 декабря случилось экстраординарное происшествие. Водитель приехавшего со стороны Финляндии микроавтобуса на пункте пропуска «Торфяновка» неожиданно протаранил шлагбаум и скрылся с места ДТП.

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«27 декабря 2017 года в полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2.40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По по факту случившегося возбудили уголовное дело. Правда, следователи Северо-западного следственного управления СК на транспорте пока усмотрели нарушение закона лишь по ч.2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Нарушителями, по некоторым данным, были два брата, при этом у одного из них гражданство Финляндии, а у другого — России. За рулем сидел старший, 37-летний «россиянин». Их личности установили довольно быстро. В версии СК последовательность событий выглядела несколько иначе, чем ее описывали в полиции.

«По предварительным данным, утром 27 декабря 2017 года сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль для проведения специализированного досмотра перевозимого груза. На заднем сиденье находился пассажир — гражданин Финляндии 1982 г.р. После чего транспортное средство под управлением мужчины 1980г.р. направилось в сторону выезда с таможенного поста и, не совершив поворот в нужную сторону, сбило шлагбаум и выехало с территории поста МАПП Торфяновка, — говорится в сообщении ведомства. --

Водитель транспортного средства, не прекращая движение, направил в сторону сотрудника таможни предмет, внешне похожий на пистолет, под угрозой которого потребовал от сотрудника покинуть транспортное средство».

После этого возникла потасовка, в результате которой братьям удалось выпихнуть таможенника из салона и скрыться.

Силовики принялись активно искать микроавтобус, и вскоре он был обнаружен в поселке Торфяновка, правда, злоумышленников в нем уже не было. Однако задержание беглецов в таких обстоятельствах оставалось лишь делом времени.

Как рассказала «Газете.Ru» старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по связям со СМИ подполковник Мария Добрынина, беглецы несколько часов назад самостоятельно сдались в «таможенный орган». В какой именно, она уточнить не смогла.

В СК пока не готовы говорить и о мотиве мужчин. Добрынина лишь отметила, что задержанные готовы давать показания. На вопрос о квалификации обвинения представитель ведомства сообщила, что в дальнейшем она может измениться, но пока следователи будут работать только в рамках ст. 318 УК РФ. Не смогла Добрынина подтвердить и информацию о том, что оба фигуранта якобы являются братьями — они имеют не только разное гражданство, но и разные фамилии.

Как сообщило издание 47news.ru, водителя микроавтобуса зовут Николай Шуляр, он имеет гражданство России. Гражданина Финляндии зовут Кристиан Вииникайнен. При этом, по данным журналистом, Кристиан является этнически русским, его гражданство приобретенное.

Если на российско-финской границе попытки несанкционированного пересечения границы автомобилистами крайне редки, то на границе с другими государствами такие инциденты периодически происходят.

Летом в 2016 года украинским пограничникам на границе с Россией в районе Крыма пришлось открывать огонь, чтобы остановить двух мужчин, которые хотели проехать без очереди на машине с украинскими номерами.

В августе 2017 года сотрудники ФСБ с трудом остановили прорвавшийся через российско-украинскую границу в Ростовской области «КамАЗ». Сделать это удалось, только перекрыв дорогу грузовику и открыв огонь по колесам. В кабине силовики обнаружили трех мужчин в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, которые назвали себя «ополченцами».