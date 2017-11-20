Дело «пьяного мальчика» стало делом о клевете

Адвокат автомобилистки Ольги Алисовой, которую Железнодорожный суд Московской области приговорил к трем годам колонии-поселения за гибель шестилетнего мальчика под колесами ее Hyundai Solaris в Балашихе, обжаловала приговор. Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердила сама защитница Наталья Куракина.

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«Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр», — сказала «Газете.Ru» адвокат.

Об этом намерении Куракина заявила еще в среду, 15-го ноября сразу после приговора суда. Суд тогда назначил Алисовой три года колонии-поселения без отсрочки приговора, о которой та просила ради малолетней дочери. Также Алисова обязана выплатить 2,5 млн рублей за моральный вред и 61,5 тыс. рублей в виде компенсации расходов на похороны ребенка.

«Оля (Алисова, — «Газета.Ru») не видела его сынишку. Ни один человек не смог бы в такой ситуации избежать наезда. Вышестоящий суд это увидит и даст объективную оценку», — заявила Куракина.

Серьезные претензии у адвоката, в частности, имеются относительно правильности составленной схемы ДТП, на основании которой эксперты делали свои выводы.

«Мы будем добиваться отмены результатов автотехнической экспертизы по уголовному делу и самого приговора. Автотехническую экспертизу, которая показала, что Алисова могла предотвратить наезд, провели незаконно и некорректно. Результаты экспертизы мы считаем неправомерными и будем добиваться оправдания моей подзащитной», — отметила Куракина.

Также защита готовит иск к отцу ребенка – Роману Шимко.

«Мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Роману Шимко на 10 млн рублей, — сказала адвокат. – Все, что он рассказывает в СМИ об Алисовой, что она, якобы употребляет наркотики, распространяет их – клевета и ложь.

Кроме того, нет никакой связи между Алисовой и обнаружением алкоголя в крови мальчика. За полгода можно было бы найти и предоставить доказательства этих утверждений, если бы они имелись. А СМИ дают ему эфирное время – все они выступят соответчиками. Шимко виноват в том, что раздул эту историю до небес, а таких случаев – 30 тыс. в год по статистике».

Отметим, что о намерении подать соответствующий иск «Газете.Ru» говорили и Куракина, и сама Алисова еще в самом начале судебного процесса. Между тем, согласно ч.2. ст. 128 УК России, клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Кроме того, согласно ст. 152 Гражданского кодекса, гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

Помиио информации об иске, Куракина поделилась с «Газетой.Ru» угрозами, которые поступают от неизвестных на ее электронную почту в адрес Ольги Алисовой. Так, в присланном письме от некого Сергея Иванова говорится следующее:

«Куракина, быстрее освобождай Алисову, на воле ее ждет правосудие изуродованием. И ей передай».

Куракина уверена, что анонимные сообщения ей присылают сторонники и друзья Шимко.

При этом, как стало известно «Газете.Ru», потерпевшая сторона не намерена бездействовать и подает жалобу в дисциплинарный отдел адвокатской палаты на адвоката Куракину, а также иск о клевете к ней.

Напомним, что подписавшего скандальную экспертизу судмедэксперта об опьянении мальчика, Михаила Клейменова, суд отстранил от должности. Ранее в СК после проведения комплексной экспертизы сообщили, что мужчина допустил загрязнение крови, что привело к ее брожению и образованию 2,7 промилле алкоголя. По данным «Газеты.Ru», Клейменов в настоящее время находится на больничном. Эксперту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)

Громкий судебный процесс по делу о смертельном ДТП во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко, завершился в среду, 15 ноября. Обвиняемой автомобилистке Ольге Алисовой, согласно ч.3. ст. 264, грозило до пяти лет лишения свободы. Прокурор просила избрать меру пресечения в виде трех лет лишения свободы с отбываем наказания в колонии общего режима. Сама Алисова в последнем слове просила суд о более мягком решении суда: вместо трех лет реального срока в колонии общего режима она просила условное наказание либо отправку в колонию-поселение. Автомобилистка также надеялась на отсрочку исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Алисова до последнего не признавала своей вины и уверяла суд, что произошедшее — несчастный случай, ПДД она не нарушала, а мальчика видеть не могла. Также обвиняемая попыталась упрекнуть родителей ребенка в том, что малолетние дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых, а пешеходы — соблюдать ПДД и не препятствовать движению автомобилей при переходе дороги вне «зебр».

Тем не менее, суд пришел к выводу, что Алисова располагала технической возможностью остановить автомобиль и применить экстренное торможение, и назначил Алисовой три года лишения свободы, которые она должна будет отбыть в колонии-поселении. В отсрочке, о которой просила Алисова для воспитания дочери, суд ей отказал. Однако назначенный срок будет засчитывать то время, которое та провела в заключении во время судебного процесса. Суд также постановил взыскать с Алисовой в пользу Романа Шимко 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и расходы на похороны ребенка — 61,5 тыс. рублей.

Отец мальчика Роман Шимко после процесса заявил «Газете.Ru», что ожидал, что назначенный Алисовой срок мог быть ниже, чем три года. «Что касается 2,5 млн рублей моральной компенсации, то какому-нибудь ребеночку на операцию, может, хватит», — сказал Шимко.

Шимко ранее обещал отдать полученную компенсацию на благотворительность.

ДТП, которое стало известно на всю страну из-за странных обстоятельств, сопутствующих его расследованию, произошло 23 апреля во дворе жилого дома в Балашихе. Около 19.00 ребенок вместе с дедушкой возвращался с прогулки — они несколько часов провели на детской площадке неподалеку. В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу по направлению к его подъезду, ребенка сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. Свидетели на суде показали, что автомобилистка переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров — экстренного торможения она не применяла.