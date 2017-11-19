ДТП в Марий Эл: в гибели 15 человек обвинили лысую резину

Несмотря на выходной день, в СК в воскресенье сделали важное заявление о расследовании крупной аварии в Марий Эл, жертвами которой стали 15 человек. Следователи, в том числе из центрального аппарата ведомства, после нескольких дней скрупулёзной работы выдвинули абсолютно новую версию трагедию, которая в корне отличается от первоначальной.

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Напомним, сразу после столкновения лесовоза с маршруткой, правоохранительные органы сообщили об ошибке водителя пассажирского транспортного средства – якобы он не успел завершить маневр обгона и, выехав на встречку, столкнулся с грузовиком. Теперь же картина случившегося, по версии следствия, выглядит совсем иначе.

«После проведения необходимых следственных действий установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим следователи уже задержали по подозрению в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств водителя лесовоза 51-летнего Рината Маматова. По ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев. Он задержан в рамках нового, уже третьего по счету уголовного дела, возбужденного после аварии. Мусаеву вменили ч. 4 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

«В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения», - отметили в СК.

Также, напомним, следователи ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

О том, что картина аварии выглядела совсем не так, как считалось изначально, первым сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин, лично побывавший на месте ДТП.

«Версии меняются. Очевидный факт, что ДТП произошло не в результате незавершенного маневра обгона. По этому поводу сейчас органы дознания будут окончательно определяться, чья вина, либо это какие-то дорожные условия подвели, кто из водителей допустил ошибку с точки зрения управления транспортным средством. Но то, что это произошло не в результате обгона, — уже очевидный факт, и эксперты это подтверждают», — заявил он 17 ноября.

Претензий к дорожникам не высказывал и глава региона Александр Евстифеев, отмечавший, что участок дороги, где произошло ДТП, был «если не в хорошем, то во вполне удовлетворительном состоянии.

Между тем, столь тяжкие последствия аварии Басаргин объяснил незаконным увеличением числа посадочных мест в микроавтобусе, который при этом был вполне легально поставлен на учет в ГИБДД.

«Тяжкие последствия ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Марий Эл вызваны тем, что в транспортное средство было внесено конструктивное изменение - увеличено количество мест. Хотя есть сертификация транспортного средства, оно поставлено на учет законными методами», - заявлял глава Ространснадзора. Он особо отмечал, что после аварии кресла оказались сдвинуты. «Те, которые остались, позволили спасти несколько жизней», - сказал он.

По его словам, в рамках расследования будет проведена проверка сертификационного органа, который счел такое транспортное средство соответствующим параметрам безопасной эксплуатации.

Перевозка пассажиров была застрахована и родственники погибших получат от страховщиков по 2 млн рублей. Похороны большинства погибших прошли в субботу, еще несколько человек похоронили в воскресенье.

Напомним, авария произошла около 17:30 16 ноября на 64-м километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». В салоне маршрутки находилось 18 пассажиров. По первоначальным сообщениям СМИ в аварии погибли восемь человек, но за несколько часов количество жертв достигло 15. Еще четыре человека, в том числе трое детей, госпитализированы с различными травмами.

Трагедия стала очередным крупным дорожным происшествием с участием пассажирского транспорта, повлекшего большое количество жертв. Несмотря на ряд жестких мер со стороны ГИБДД, количество подобных происшествий на дорогах страны не сокращается.