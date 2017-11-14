Иерея-сутенера отправили в колонию

Железнодорожный суд Витебска огласил 14 ноября приговор 39-летнему российскому священнику иерею Николаю Кирееву, которого обвиняли в попытке сутенерства. Мужчину задержали в августе «с поличным», когда он на автовокзале пытался выехать в Россию вместе с двумя местными жительницами, давшими свое согласие зарабатывать на жизнь проституцией.

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Киреева осудили на 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Сам процесс проходил три недели в закрытом от прессы режиме, как отметили в суде, «в целях предотвращения распространения сведений об интимных сторонах участвующих в деле лиц». Для дополнительной безопасности потерпевших женщин 20 и 30 лет им изменили анкетные данные. Поэтому подробности преступления до сих пор известны далеко не полностью.

На последнем судебном заседании, где уже в открытом режиме оглашалась резолютивная часть приговора, Киреев вновь отказался признать себя виновным. «Я не виновен, свою вину не признаю. Этих людей я никуда не вывозил», — цитирует Киреева издание tut.by.

Киреев уже заявил, что будет обжаловать приговор. Осталась ли удовлетворена вердиктом белорусская прокуратура, пока не известно.

Изначально российский священник был обвинен по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 УК Белоруссии (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией).

Однако в итоге, как отметили в суде, он был признан виновным по ч.1 ст. 13, ч. 2 ст. 171 УК — приготовление к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 171 УК Республики Беларусь.

Таким образом, судя по громоздкой квалификации, суд пришел к выводу, что священник лишь готовился вывезти женщин в Россию и затем устроить их работать проститутками. При этом, как оказалось, он уже был замешан в подобном деянии.

Как установило следствие, Киреев общался с обеими женщинами в соцсетях с апреля по август. Уговорив их, наконец, заняться проституцией в Санкт-Петербурге, священник 3 августа прибыл в Витебск, чтобы лично привезти их в Россию, но в итоге был задержан. Изначально местные силовики отчитались, что иерея поймали после штурма наркопритона в Витебске, однако затем версия следствия изменилась — по их новым сведениям, россиянина задержали на вокзале при попытке вместе с женщинами сесть в автобус в Санкт-Петербург.

Белорусские правоохранители в ходе следствия установили, что это не единственный подобный эпизод в биографии Киреева. Оказалось, что он, будучи в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами, в январе-феврале вел аналогичную переписку с другими гражданками Белоруссии. Две из них согласились заниматься проституцией в Санкт-Петербурге.

После этого гражданка Таджикистана приехала в Гомель и провела с обеими беседы. Окончательно обо всем договорившись, она купила им билеты на поезд в Санкт-Петербург. Однако при посадке в поезд вербовщицу задержали.

Позже суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Уже в колонии девушка увидела телесюжет о задержании в августе в Витебске мужчины, который пытался вывезти девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией. В священнике она опознала человека, который отправил ее в Гомель с целью привезти двух девушек в Россию.

Несмотря на это, приговор Кирееву вынесли относительно мягкий. Вместо лишения свободы на срок от 7 до 10 лет, как это предусматривалось изначально по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 171 УК РБ, он получил «всего» 5,5 лет колонии, то есть всего на полгода больше, чем исполнительница его распоряжений, которая «засветилась» лишь в одном эпизоде.

Между тем сразу после известия о поимке Киреева жители поселка Морозовка в Ленинградской области, где живет и служит Киреев, с удивлением узнали о задержании батюшки и отзывались о нем очень хорошо.

«Он отпевал мою тетку, маму, внука крестил. Он хороший человек, я не могу в это поверить», — рассказывала прихожанка храма местным журналистам.

Тогда же выяснилось, что священник регулярно бывал в Белоруссии, но на отдыхе и вместе с семьей.

«В Белоруссии они бывали неоднократно. В санаториях. У них очень дружная семья — отец Николай, матушка, теща и сестра матушки. Вот они всегда этим коллективом. То в Эстонию, то куда-то и параллельно паломнические поездки совершали. Во-первых, он поехал в Подмосковье, как он оказался в Белоруссии, совсем непонятно. Я считаю, что здесь просто беда случилась», — рассказывала еще одна прихожанка.

Знакомый Киреева, убежденный в его невиновности, тогда рассказывал белорусским журналистам, что тот хотел помочь девушкам. «Я не исключаю версии, что девушки не могли уехать, он решил помочь.

Вывезти их на реабилитацию или просто в Питер, одним словом — сбежать. То, что сейчас про него говорят, — это ошибка или провокация», — заявлял он.

При этом дома Киреев сказал, что отправляется в паломническую поездку в Подмосковье. После отъезда 2 августа он регулярно звонил домой. В день задержания он сообщил родным, что планирует посетить расположенный недалеко от Москвы Ново-Иерусалимский монастырь. Однако после этого Киреев пропал, и 4 августа его родные обратились с заявлением в полицию. Наводить справки долго не пришлось — довольно быстро выяснилось, что Киреев задержан в Белоруссии.