В Москве состоялась репетиция военного парада на День Победы — в центр приехали танки и другая тяжелая техника, а город встал в 10-балльных пробках. Уже в 17.30 вечера четверга для подготовки к репетиции были полностью перекрыты улицы по маршруту следования колонны. Движение будет открыто ночью, когда техника вернется к местам базирования. Кроме того, на участках перекрытия накануне запретили парковку — ограничения снимут в 8 утра 30 апреля.
Также были изменены некоторые маршруты движения наземного транспорта и закрыты на выход станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».
Военная техника на улицах Москвы — в фотогалерее «Газеты.Ru».